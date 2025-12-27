Напишу индикатор бесплатно - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помогите найти ошибку
Добавил в индикатор два буфера, но они не выводится на график
Помогите найти ошибку
Добавил в индикатор два буфера, но они не выводится на график
я пытался - но получился этот https://www.mql5.com/ru/code/32179
я пытался - но получился этот https://www.mql5.com/ru/code/32179
А для МТ4 есть?
этот тоже должен работать на мт4 - сейчас проверю, если что сделаем
--------------------
попробую исправить - в мт4 выдаёт 6 ошибок
этот тоже должен работать на мт4 - сейчас проверю, если что сделаем
--------------------
попробую исправить - в мт4 выдаёт 6 ошибок
Ты можешь посмотреть мой код, а то мне в нем проще разобраться. Я не программист.
я пытался твой код разобрать - но я так и не разобрался, что удалось из него слепить для мт4 и мт5 Сигнальный Индикатор по двум МА.
https://www.mql5.com/ru/forum/356653#comment_19450441
Помогите найти ошибку
Добавил в индикатор два буфера, но они не выводится на график
#property indicator_color3 Black
#property indicator_color4 Black
цвет поменяй, ато черное на черном, как то не комильфо
Ты можешь посмотреть мой код, а то мне в нем проще разобраться. Я не программист.
Вот рабочий вариант - только может ты другое что то задумывал ?
--------------------------------------------------------
И сигналы от индикатора поступают
Моё почтение уважаемому сообществу!
Кто нибудь сможет написать индикатор, который будет выводить на чарт информацию о порядковом номере текущего бара, в определённом, указанном в настройках периоде. Например, индикатор запущен на днёвках, в настройках выбран отчётный период месяц. Значит, индюк выводит на график число, каким по счёту является нулевой бар от начала календарного месяца. На МТ 4, пожалуйста)
С Наступающем всех)
Удачной охоты)