Здравствуйте! Можно попросить, до работать индикатор Awesome Oscillator.

Что бы давал сигнал ALert при переходи 0-го Buffera

и ставил линию уровня на открытия свечи.

пример в скрине.

 
на сколько далеко рисовать уровни ? 

потому что уровней будет много ж , если их нарисовать все то там будет полотно уровней


 
На свечей 30 или 35 это возможно

 
лучше наверно уровни нарисовать от одного buy до другого buy и аналогично для sell иначе короткие будут или длинные

 
Отличный вариант, я так тоже думал.

Так и сделай.

Огромное спасибо! 

 
не совсем понял про Alert , в какой конкретно момент при пересечении  0 уровня АО , если точнее пересечение может быть на 0 - свече (будет перерисовываться), на первой свече

 

Юрий здравствуйте. Сможете помочь с доработкой индикатора?

В общем суть: индикатор рисует стрелки ( индикатор этот - ЗИГЗАГ) только ставит еще и стрелки дополнительно по волнам. Можно ли добавить уровни ФИБОНАЧЧИ?? просто то что есть в интернете - то там фибо рисуется на текущей волне. А мне надо чтобы фибо рисовался на ПРЕДЫДУЩЕЙ ВОЛНЕ (от минимума до максимума волны  соответственно). Т.е. как только появилась стрелка, то натягивается сетка фибо НА ПРЕДЫДУЩЕЙ ВОЛНЕ ( т.е та, которая уже 100% не перерисуется). Руками всё это муторно уже рисовать))) еще: в индикаторе есть алерт + отправка на майл. НО: сигналит зараза с каждым изменением стрелки (т.к. это обычный зигзаг и экстремум в текущей волне конечно же может перерисовываться - жутко раздражает)))). Можно ли сделать чтобы сигналил ТОЛЬКО при первом появлении стрелки??  Заранее спасибо за ответ. Индикатор прилагаю. Надеюсь ТЗ понятно изложил.
 
тестируйте в общем 

Файлы:
Awesome_Oscillator_Levels.mq4  10 kb
 
Спасибо большое!

 

Здравствуйте Yurij Izyumov, а с советником простым мартином можете помочь? Помогите пожалйста.

Файлы:
3909sk.png  171 kb
PriceAlert1.mq4  10 kb
123.txt  2 kb
