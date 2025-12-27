Напишу индикатор бесплатно - страница 39
Здравствуйте! Можно попросить, до работать индикатор Awesome Oscillator.
Что бы давал сигнал ALert при переходи 0-го Buffera
и ставил линию уровня на открытия свечи.
пример в скрине.
на сколько далеко рисовать уровни ?
потому что уровней будет много ж , если их нарисовать все то там будет полотно уровней
На свечей 30 или 35 это возможно
лучше наверно уровни нарисовать от одного buy до другого buy и аналогично для sell иначе короткие будут или длинные
Отличный вариант, я так тоже думал.
Так и сделай.
Огромное спасибо!
не совсем понял про Alert , в какой конкретно момент при пересечении 0 уровня АО , если точнее пересечение может быть на 0 - свече (будет перерисовываться), на первой свече
Юрий здравствуйте. Сможете помочь с доработкой индикатора?В общем суть: индикатор рисует стрелки ( индикатор этот - ЗИГЗАГ) только ставит еще и стрелки дополнительно по волнам. Можно ли добавить уровни ФИБОНАЧЧИ?? просто то что есть в интернете - то там фибо рисуется на текущей волне. А мне надо чтобы фибо рисовался на ПРЕДЫДУЩЕЙ ВОЛНЕ (от минимума до максимума волны соответственно). Т.е. как только появилась стрелка, то натягивается сетка фибо НА ПРЕДЫДУЩЕЙ ВОЛНЕ ( т.е та, которая уже 100% не перерисуется). Руками всё это муторно уже рисовать))) еще: в индикаторе есть алерт + отправка на майл. НО: сигналит зараза с каждым изменением стрелки (т.к. это обычный зигзаг и экстремум в текущей волне конечно же может перерисовываться - жутко раздражает)))). Можно ли сделать чтобы сигналил ТОЛЬКО при первом появлении стрелки?? Заранее спасибо за ответ. Индикатор прилагаю. Надеюсь ТЗ понятно изложил.
тестируйте в общем
Спасибо большое!
Здравствуйте Yurij Izyumov, а с советником простым мартином можете помочь? Помогите пожалйста.