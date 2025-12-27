Напишу индикатор бесплатно - страница 15
всем привет, я здесь новенький, нужно написать небольшой индикатор из 3-х MA и алерта срабатывающего при пересечении WMA с периодом 7 двух EMA с периодами 18 и 25, заранее благодарю!
Отметьте все входы, а самое главное что и как делать во флете, где все эти линии будут пересекаться туда сюда много раз, в общем опишите все условия
Особых условий нет, главное чтобы сигнал поступал когда WMA пересечет ДВЕ EMA а не одну, у меня вход на второй свече после пересечения если сложились условия на осциляторе еще. Главное чтобы сигнал поступал при пересечении двух скользящих а там я уже буду действовать по ситуации
А еще бы не плохо добавить алигатор ,фракталы и линии поддержки и сопротивлений, тогда вообще полнейший Профит настанет! Кто сможет закодить?
Полюбасу МегаПрофит будет!
Слишком общее требование, в частности линии поддержки рисует каждый сам как придумает, обычно ими бывают нулевые уровни
Ок, линии поддержки можно выкинуть, я особо на них и не рассчитывал, вместо них можно прикрутить объемы(из штатной поставки МегаТрейдера).
Сможешь?
Нужно написать советник.
Техническое задание следующее.
1. MT4
2. Работаем 4-мя ордерами на минутках (M1), два ордера на покупку, два на продажу.
Первый ордер выставляется по рыночной цене и открывается в направлении, в котором был предыдущий тик на предыдущей свече, т.е. ордер выставляется на новой минутной свече, после закрытия старой (неважно вверх был тот тик (тогда бай ордер) или вниз (тогда выставляется сел ордер).
Далее выставляются остальные три ордера.
Второй - это лимитник по точной цене первого ордера, но в противоположном направлении. Т.е. перевернутый ордер.
Третий отложенный (лучше лимитник) ордер выставляется от тейкпрофита первого ордера + определенное количество пятизначных пунктов, но в противоположном направлении. Т.е. если первый был ордер на покупку, то третий - это ордер на продажу.
Четвертый тоже отложенный (лучше лимитник) - выставляется от тейкпрофита второго ордера + определенное количество пятизначных пунктов, но в противоположном направлении.
Все как на картинке. Извините, не художник.
3. В свойствах советника должно быть можно:
3.1. для каждого из 4-х ордеров выбирать:
- время его выставления в часах и минутах;
- классический размер лота в долях (0,01 и т.п.) или в долях от депозита (например, ордер выставляется лотом, равным 1% от депозита, а советник уже сам просчитывает, что это, допустим) 0,34 обычного лота);
- размер тейкпрофита;
- размер стоплоса и есть он или нет;
3.2. для всех ордеров можно выбирать открываются ли они все или выбирать, какие именно открываются.
3.3. чтобы можно было открывать их автоматически в установленное время. Например, во время открытия сессий или раз в день.
Если есть вопросы, пишите 1050106@gmail.com
Николай
помогите написать простой советник мартингейл