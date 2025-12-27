Напишу индикатор бесплатно - страница 15

Новый комментарий
 
всем привет, я здесь новенький, нужно написать небольшой индикатор из 3-х MA и алерта срабатывающего при пересечении WMA с периодом 7 двух EMA с периодами 18 и 25, заранее благодарю!
Файлы:
jzxv7v899_3gw.jpg  162 kb
 
Павел Резник:
всем привет, я здесь новенький, нужно написать небольшой индикатор из 3-х MA и алерта срабатывающего при пересечении WMA с периодом 7 двух EMA с периодами 18 и 25, заранее благодарю!
Отметьте все входы, а самое главное что и как делать во флете, где все эти линии будут пересекаться туда сюда много раз, в общем опишите все условия
 
Yurij Izyumov:
Отметьте все входы, а самое главное что и как делать во флете, где все эти линии будут пересекаться туда сюда много раз, в общем опишите все условия
Особых условий нет, главное чтобы сигнал поступал когда WMA пересечет ДВЕ EMA а не одну, у меня вход на второй свече после пересечения если сложились условия на осциляторе еще. Главное чтобы сигнал поступал при пересечении двух скользящих а там я уже буду действовать по ситуации
 
Павел Резник:
Особых условий нет, главное чтобы сигнал поступал когда WMA пересечет ДВЕ EMA а не одну, у меня вход на второй свече после пересечения если сложились условия на осциляторе еще. Главное чтобы сигнал поступал при пересечении двух скользящих а там я уже буду действовать по ситуации

А еще бы не плохо добавить алигатор ,фракталы и линии поддержки и сопротивлений, тогда вообще полнейший Профит настанет! Кто сможет закодить? 

Полюбасу МегаПрофит будет! 

 
Evgeny Belyaev:

А еще бы не плохо добавить алигатор ,фракталы и линии поддержки и сопротивлений, тогда вообще полнейший Профит настанет! Кто сможет закодить? 

Полюбасу МегаПрофит будет! 

Слишком общее требование, в частности линии поддержки рисует каждый сам как придумает, обычно ими бывают нулевые уровни

 
Yurij Izyumov:

Слишком общее требование, в частности линии поддержки рисует каждый сам как придумает, обычно ими бывают нулевые уровни

Ок, линии поддержки можно выкинуть, я особо на них и не рассчитывал, вместо них можно прикрутить объемы(из штатной поставки МегаТрейдера).

Сможешь? 

 

Нужно написать советник.

Техническое задание следующее.

1. MT4

2. Работаем 4-мя ордерами на минутках (M1), два ордера на покупку, два на продажу.

Первый ордер выставляется по рыночной цене и открывается в направлении, в котором был предыдущий тик на предыдущей свече, т.е. ордер выставляется на новой минутной свече, после закрытия старой (неважно вверх был тот тик (тогда бай ордер) или вниз (тогда выставляется сел ордер).

Далее выставляются остальные три ордера.

Второй - это лимитник по точной цене первого ордера, но в противоположном направлении. Т.е. перевернутый ордер.

Третий отложенный (лучше лимитник) ордер выставляется от тейкпрофита первого ордера + определенное количество пятизначных пунктов, но в противоположном направлении. Т.е. если первый был ордер на покупку, то третий - это ордер на продажу.

Четвертый тоже отложенный (лучше лимитник) - выставляется от тейкпрофита второго ордера + определенное количество пятизначных пунктов, но в противоположном направлении.

Все как на картинке. Извините, не художник.

Рисунок

3. В свойствах советника должно быть можно:

3.1. для каждого из 4-х ордеров выбирать:

- время его выставления в часах и минутах;

- классический размер лота в долях (0,01 и т.п.) или в долях от депозита (например, ордер выставляется лотом, равным 1% от депозита, а советник уже сам просчитывает, что это, допустим) 0,34 обычного лота);

- размер тейкпрофита;

- размер стоплоса и есть он или нет;

3.2. для всех ордеров можно выбирать открываются ли они все или выбирать, какие именно открываются.

3.3. чтобы можно было открывать их автоматически в установленное время. Например, во время открытия сессий или раз в день.

Если есть вопросы, пишите 1050106@gmail.com

Николай

 
Нужно написать индикатор КОРОБКА 144 ГАННА или исправить уже имеющийся Gann Box 1442 (https://yadi.sk/d/GYRVpwT_sXEQr).
В имеющемся индикаторе есть недостатки: строится только от хай и от лоу, имеются линии которых нет на шаблоне Ганна 144, нельзя менять тип линий и углов.
Коробка (квадрат 144) должна строится от любой точки: от нулевого уровня (уровень 0 по цене), от уровня 50 процентов (середина линии проведенной от хай до лоу), от хай и от лоу. 

Выглядеть индикатор должен так: http://gann.su/book/eng/Gann,%20W.D.%20-%20Squareof144.pdf 

Описание коробки на английском и на русском можно скачать здесь:
http://fxsa.org/threads/kachestvennyj-perevod-matematicheskaja-formula-dlja-predskazanij-rynka-w-d-gann.4244/ 

Предварительные Настройки:
             Размеры коробки:
*размер по цене (количество пунктов в одном делении ценовой шкалы коробки)  -
*размер по времени в барах -
     Начало отсчета
*ноль коробки (начало отсчета) по цене -
*ноль коробки (начало отсчета) по времени (чтобы календарь появлялся) -
       направление построения
*строить вверх/вниз - трю/фальс
*строить влево/вправо - трю/фальс
        другие
*возможность изменения типа, толщины и цвета линий уровней и углов
*возможность вкл и откл чисел на шкале времени и шкале цены (настройка размера, цвета, отступ шрифта)
*возможность различать коробки если их несколько на графике (например выводить название коробки вверху)

Нужно чтобы была возможность построения нескольких коробок на одном графике.

Что для вас проще, переделать имеющийся или написать новый?
Сколько будет стоить?
Gann_Box.zip
Gann_Box.zip
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
помогите написать простой советник мартингейл
 
Oleg Aliev:
помогите написать простой советник мартингейл
Обращайтесь в фриланс, там вам точно помогут.
1...8910111213141516171819202122...137
Новый комментарий