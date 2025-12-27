Напишу индикатор бесплатно - страница 95
Да, по кружочкам всё верно. А нло в виде треугольников это пересечение верхней границы ВВ с барами и аналогично нижней границы ВВ с барами.
Не совпадает. Вот здесь нет пересечения Bands и баров:
Идея индикатора
Определить момент когда цена пересекает снизу-вверх линию 'Lower' или кода цена сверху-вниз линию 'Upper'. При этом можно задать режим поиска пересечений: 'strict' или 'soft'.
Рис. 1. Два режима поиска пересечения
А вот и выход RSI из зон: RSI Arrow Out of Zone
Принцип работы индикатора
Индикатор 'RSI Arrow Out of Zone' отрисовывает два индикаторных буфера при помощи стиля рисования DRAW_ARROW. Буфер 'Oversold' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перепроданности, а Буфер 'Overbought' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перекупленности. Зоны задаются параметрами 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.
Рис. 1. Индикатор RSI Arrow Out of Zone
Треугольник должен появится тогда,когда цена следующего бара за барами пересекающими ВВ меньше,если тренд на понижение или больше цены бара пересекающих ВВ с низу,показывающего тренд на повышение,через два три бара после тех которые пересекают ВВ. Одним словом подтверждение основного входа в в шорт или Лонг.
В таком случае эти треугольники должны ставиться на каждом баре, после появления кружочка.
Резюме: задание не формализировано. Логика задания напрочь отсутствует. Попытайте удачи в сервисе Фриланс - но с таким нечетким заданием не ожидайте минимальную цену. Удачи.
Ребят, нужен срочно алерт для сторонних индикаторов, на 0 баре. Хотя-бы скрипт как его написать. Я использовал уже готовый индикатор Alert так он выдаёт сигналы там где их нет
видимо они там, есть
нулевой бар перерисовывается - не забываем , сигнал прошел - потом индикатор перерисовался, тем и замечателен 0-ой бар , суслика не видишь а он есть
Подскажите пожалуйста как найти ордер с максимальным профитом (mql4).
Большое спасибо.