Напишу индикатор бесплатно - страница 95

Новый комментарий
 
Urka44:
Да, по кружочкам всё верно. А нло в виде треугольников это пересечение верхней границы ВВ с барами и аналогично нижней границы ВВ с барами.

Не совпадает. Вот здесь нет пересечения Bands и баров:


 
Вот есть индикатор по пересечению Bands: Bollinger Bands Cross Arrow . 


Идея индикатора

Определить момент когда цена пересекает снизу-вверх линию 'Lower' или кода цена сверху-вниз линию 'Upper'. При этом можно задать режим поиска пересечений: 'strict' или 'soft'.

Bollinger Bands Cross Arrow

Рис. 1. Два режима поиска пересечения



Bollinger Bands Cross Arrow
Bollinger Bands Cross Arrow
  • www.mql5.com
Bar height histogram Гистограмма отображает размер баров. Скрывает бары размер которых меньше заданного Half Bar Protection Помощник в ручной торговле: защищает позицию на половине предыдущего бара
 

А вот и выход RSI из зон: RSI Arrow Out of Zone

Принцип работы индикатора

Индикатор 'RSI Arrow Out of Zone' отрисовывает два индикаторных буфера при помощи стиля рисования DRAW_ARROW. Буфер 'Oversold' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перепроданности, а Буфер 'Overbought' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перекупленности. Зоны задаются параметрами 'RSI: Value Level Down' и 'RSI: Value Level Up'.

RSI Arrow Out of Zone

Рис. 1. Индикатор RSI Arrow Out of Zone



RSI Arrow Out of Zone
RSI Arrow Out of Zone
  • www.mql5.com
Индикатор 'RSI Arrow Out of Zone' отрисовывает два индикаторных буфера при помощи стиля рисования DRAW_ARROW. Буфер ' Oversold ' отрисовывается, когда индикатора ВЫХОДИТ из зоны перепроданности, а...
 
Vladimir Karputov:

Не совпадает. Вот здесь нет пересечения Bands и баров:


Треугольник должен появится тогда,когда цена следующего бара за барами пересекающими ВВ меньше,если тренд на понижение или больше цены бара пересекающих ВВ с низу,показывающего тренд на повышение,через два три бара после тех которые пересекают ВВ. Одним словом подтверждение основного входа в в шорт или Лонг.
 
Urka44:
Треугольник должен появится тогда,когда цена следующего бара за барами пересекающими ВВ меньше,если тренд на понижение или больше цены бара пересекающих ВВ с низу,показывающего тренд на повышение,через два три бара после тех которые пересекают ВВ. Одним словом подтверждение основного входа в в шорт или Лонг.

В таком случае эти треугольники должны ставиться на каждом баре, после появления кружочка. 

Резюме: задание не формализировано. Логика задания напрочь отсутствует. Попытайте удачи в сервисе Фриланс - но с таким нечетким заданием не ожидайте минимальную цену. Удачи.

Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
Торговые приложения для MetaTrader 5 на заказ
  • www.mql5.com
Сделка открывается двумя ордерами при пробитии ценой индикатора sar , в сторону пробития. При условии, касания ценой крайних полос двух индикаторов Болинджера с разными периодами и нахождении точки индикатора sar при продаже – ниже точки касания полос Болинджера, при покупке – выше точки касания полос Болинджера. Подробности при общении Кнопки...
 
Ребят, нужен срочно алерт для сторонних индикаторов, на 0 баре. Хотя-бы скрипт как его написать. Я использовал уже готовый индикатор Alert так он выдаёт сигналы там где их нет 
 
sesqwe:
Ребят, нужен срочно алерт для сторонних индикаторов, на 0 баре. Хотя-бы скрипт как его написать. Я использовал уже готовый индикатор Alert так он выдаёт сигналы там где их нет 

видимо они там, есть 

нулевой бар перерисовывается - не забываем , сигнал прошел - потом индикатор перерисовался, тем и замечателен 0-ой бар , суслика не видишь а он есть 

 
Yurij Izyumov:
А если на первом баре сделать алерт, мне нужен код индикатора Alert, только на 1-ом баре 
 

Подскажите пожалуйста как найти ордер с максимальным профитом (mql4).

Большое спасибо.

 
Здравствуйте нужно модернизировать стандартный индикатор зиг заг, чтоб он мог строить линии тренда(настраиваются,цвет,стиль, толщина, угол) под заданным углом, а также фибо канал(настройки настраивались, цвет и линии тоже и мог бы отключаться), желательно сделать с него мтф. Чтобы можно было уснавливать несколько индикаторов на один график с разными или одинаковыми настройками. Если нужно вышлю вид настроек индикатора скриншёт. ***
1...888990919293949596979899100101102...137
Новый комментарий