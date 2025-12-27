Напишу индикатор бесплатно - страница 78
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет
Это сложно в выполнении?
Просто тело свечи бывает небольшое и поэтому нужно учитывать весь размер.
Можно сделать только по хай/лоу?
Это сложно в выполнении?
Просто тело свечи бывает небольшое и поэтому нужно учитывать весь размер.
Можно сделать только по хай/лоу?
ок
Спасибо
Спасибо
в код базе, наз. Gladyshev_VOLUME
Спасибо за работу.
Спасибо за работу.
Доброе утро!
Юрий, поправьте пожалуйста индикатор последний.
Настроек нет заявленных.
И подписи еще уберите над свечами, этого в ТЗ не было, сразу значения не придал.
Цифры приводил для понимания.
Спасибо за содействие.
Доброе утро!
Юрий, поправьте пожалуйста индикатор последний.
Настроек нет заявленных.
И подписи еще уберите над свечами, этого в ТЗ не было, сразу значения не придал.
Цифры приводил для понимания.
Спасибо за содействие.
исправил
Спасибо)
Спасибо)