Напишу индикатор бесплатно - страница 78

Iurii Tokman:
нет

Это сложно в выполнении?
Просто тело свечи бывает небольшое и поэтому нужно учитывать весь размер. 
Можно сделать только по хай/лоу?

 
ок
 
Iurii Tokman:
ок

Спасибо

 
в код базе, наз. Gladyshev_VOLUME
 
Iurii Tokman:
в код базе, наз. Gladyshev_VOLUME

Спасибо за работу.

 
пжлст.
 
Iurii Tokman:

Доброе утро!
Юрий, поправьте пожалуйста индикатор последний.
Настроек нет заявленных. ТЗ
И подписи еще уберите над свечами, этого в ТЗ не было, сразу значения не придал.
Цифры приводил для понимания.
Спасибо за содействие.

 
исправил
 
Iurii Tokman:
исправил

Спасибо)

 
пжлст.
