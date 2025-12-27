Напишу индикатор бесплатно - страница 121
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Нужен индикатор (советник), который будет искать и показывать на графике ситуации как на скринах.
В расчетах используются обычный параболик SAR и обычный канал линейной регрессии.
искомая формация.
Буду очень признателен.
Можно ли переписать RSI, чтобы он отображался в виде гистограммы со стандартными уровнями, а столбцы меняли цвет по принципу осциллятора Awesome?
надо по принципу Awesome
Вот так?
столбцы должны строиться так. а уровни должны быть как на стандартном rsi
Насчёт уровней ничего не попутали? Стандартный RSI строится исключительно ВЫШЕ нуля.
а если за основу взять уровень 50?
Это как :) ?
Это как :) ?
Хотя ...
Можно. Вот так и внизу сравнение в обычным RSI: