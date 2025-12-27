Напишу индикатор бесплатно - страница 121

Привет! Нужен индикатор для МТ4 которыи будет рисовать среднее значение по каждому дню недели. Например: среднее по последним 3 вторникам, цена которая была  например в 9.30. Цена текушего вторника в 9.30, прошлого в 9.30 и позапрошлого вторника в 9.30, суммировать и разделить на 3. И рисовать как уровень в текушем вторнике.
 
кто может написать индикатор на пересечение  равноудаленных каналов?
 
прошу написать индикатор с алертом и  с кружком на графике при смене цвета свечи мт4
 

Здравствуйте, помогите пожалуйста.

Нужен индикатор (советник), который будет искать и показывать на графике ситуации как на скринах.

В расчетах используются обычный параболик SAR и обычный канал линейной регрессии.

Индикатор показывает искомые ситуации за последние 1000 баров.

Нисходящие волны параболика
Индикатор высчитывает параметры после смены параболика.
Для расчета берутся две волны параболика  следующие одна за другой, 
в данном случае нисходящие волны (точки над ценой).
1) У каждой волны берется самая низшая точка, у волны 1- точка А, у волны 2- точка Б.
2) Уровень точки Б должен быть выше уровня точки А.
3) Эти точки соединяются каналом регрессии и канал должен быть направлен вниз - это 
 искомая формация.

Восходящие волны параболика
Индикатор высчитывает параметры после смены параболика.
Для расчета берутся две волны параболика  следующие одна за другой, 
в данном случае восходящие волны (точки под ценой).
1) У каждой волны берется самая высшая точка, у волны 1- точка А, у волны 2- точка Б.
2) Уровень точки Б должен быть ниже уровня точки А.
3) Эти точки соединяются каналом регрессии и канал должен быть направлен вверх - это 

 искомая формация.


Буду очень признателен.

Файлы:
njr6pju2vd.png  64 kb
ulwq5uea5e.png  62 kb
 
eeieea #:
Можно ли переписать RSI, чтобы он отображался в виде гистограммы со стандартными уровнями, а столбцы меняли цвет по принципу осциллятора Awesome?
eeieea #:
надо по принципу Awesome

Вот так?

RSI Histogram 2

 
eeieea #:
столбцы должны строиться так. а уровни должны быть как на стандартном rsi

Насчёт уровней ничего не попутали? Стандартный RSI строится исключительно ВЫШЕ нуля.

 
eeieea #:
а если за основу взять уровень 50?

Это как :) ?

 
Vladimir Karputov #:

Это как :) ?

Хотя ...

Можно. Вот так и внизу сравнение в обычным RSI:

RSI Histogram 2

