al38:
Нужна помощь. Описание и индикаторы в архиве - ZZ
Попробуйте. Кидать в папку MQL4.
Petr Krylov:

Есть опыт удвоения и утроения счёта.

Но нет денег.

Petr Krylov:
 При этом сам я не программист MQL.  

Но я знаю что в советниках куча лишнего кода и искажение первоначальной торговой идеи. 

Petr Krylov:
Сам я по образованию бывший информатик. 

Но мозгов освоить MQL у меня нет.

Сплошные противоречия.

 
Привет, нужно создать скользящую среднюю на подобии скользящей средней typical price(hlc/3) где вместо параметра close price будет open price(hlo/3)
Именно как стандартный индюк токо на опэне
По идее это легко, но я криворукий
 
Petr Krylov:
Изучают Forex больше 5 лет.
Есть опыт удвоения и утроения счёта.
Попробовал ряд собственных идей в торговле.
Сам я по образованию бывший кибернетики, изобретатель, информатик. Сейчас работаю в корпоративной связи. 

Forex больше 5 лет.. Кибернетике.. Электронике.. Значит можете выразить свои мысли в письменном виде? Если да - пишите грамотное задание. Если нет - грош-цена вашему опыту..

 
Не пойму что делать, в папки перекидал и ни чего. Нужно что то прописать в коде индикатора?

 
Разархивируйте. То что в папке 1 кидайте в папку MQL4. Или то,что сейчас прикрепил кидайте в папку с терминалом.
Petr Krylov:
Добрый день всем.
Изучают Forex больше 5 лет.
Есть опыт удвоения и утроения счёта.
Попробовал ряд собственных идей в торговле. При этом сам я не программист MQL. Советники мне писали фрилансеры.
Каждый раз при выполнении заказа одна и та же картина - шаблонное изготовление советника из некоей заготовки. Куча лишнего кода и искажение первоначальной торговой идеи. Мусолить программиста по сути, бесполезно. 
Его задача - получить заработок, в саму идею, он зачастую не вникает.
Результат - куча полусырых советников на компе.
Мне же полноценно заниматься этим не особо с руки. И своя работа есть и возраст приличный. Плюс реальная торговля отличается от торговли на демо, зачастую очень серьёзно.
Если есть хороший программист относящийся к торговле на Forex, прежде всего как к интересной задаче и кому нужны свежии идеи и готовому периодически обмениваться информацией и писать советники по моим идеям, буду признателен.
Сам я по образованию бывший кибернетики, изобретатель, информатик. Сейчас работаю в корпоративной связи. 
У меня есть идеи по торговле на Forex и опыт реальной торговли как позитивный так и негативный, но я не умею программировать и мне некогда заниматься этим полноценно.
Для меня Форекс это гимнастика ума, а уже потом, прибыль.
          Если Форекс для Вас  гимнастика для  ума и Вы ориентированы, как я понял, на алготрейдинг, то освойте MQL. Поверьте, что  это очень простой язык, изучить который человеку с техническим образованием и Вашим опытом  инженерной и изобретательской  работы плевое дело. И это важно не только для того, чтобы лучше, чем, не вникающие в суть Ваших идей фрилансеры, написать  робота, но и для того, чтобы лучше развивать сами Ваши идеи и самому заведомо (до слива депо) убедиться в их перспективности.  Есть хорошие шаблоны советников, на основе которых многие идеи и торговые алгоритмы проверяются  элементарно и быстро, буквально за вечер. При этом, в процессе тестирований Вы можете непосредственно глядя на получаемые результаты совершенствовать  работающие алгоритмы или сразу отбрасывать их. Ведь бывает и такое, что возникающие в голове алгоритмы только кажутся хорошими и тестируя их Вы видите их недостатки. Если алготрейдингом серьезно заниматься, то это нужно делать только так, имея под рукой лабораторию оперативной  проверки  своих идей.   

         И возраст здесь не помеха. Наоборот, с возрастом обязательно нужно тренировать мозги. Я, вот дед пенсионер, и если судить по Вашей фотографии, то мне лет на 10-15 точно больше, чем Вам, однако, планирую освоить еще очень многое. Да и интересно это. В жизни должен быть интерес.    

 

Александр:
Разархивируйте. То что в папке 1 кидайте в папку MQL4. Или то,что сейчас прикрепил кидайте в папку с терминалом

Да сделал, но данные АТР не подставляются в зигзаг 

