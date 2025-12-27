Напишу индикатор бесплатно - страница 67
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужна помощь. Описание и индикаторы в архиве - ZZ
Есть опыт удвоения и утроения счёта.
Но нет денег.
Но я знаю что в советниках куча лишнего кода и искажение первоначальной торговой идеи.
Но мозгов освоить MQL у меня нет.
Сплошные противоречия.
Привет, нужно создать скользящую среднюю на подобии скользящей средней typical price(hlc/3) где вместо параметра close price будет open price(hlo/3)
Forex больше 5 лет.. Кибернетике.. Электронике.. Значит можете выразить свои мысли в письменном виде? Если да - пишите грамотное задание. Если нет - грош-цена вашему опыту..
Попробуйте. Кидать в папку MQL4.
Не пойму что делать, в папки перекидал и ни чего. Нужно что то прописать в коде индикатора?
Не пойму что делать, в папки перекидал и ни чего. Нужно что то прописать в коде индикатора?
Добрый день всем.
И возраст здесь не помеха. Наоборот, с возрастом обязательно нужно тренировать мозги. Я, вот дед пенсионер, и если судить по Вашей фотографии, то мне лет на 10-15 точно больше, чем Вам, однако, планирую освоить еще очень многое. Да и интересно это. В жизни должен быть интерес.
Александр:
Разархивируйте. То что в папке 1 кидайте в папку MQL4. Или то,что сейчас прикрепил кидайте в папку с терминалом
Да сделал, но данные АТР не подставляются в зигзаг