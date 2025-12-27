Напишу индикатор бесплатно - страница 116

MarsNet:
Спасибо большое! Все работает... Подскажи пожалуйста, как вставить текст в этот индикатор, это надо в коде строку создавать ?

ObjectSetText( "BUY | " + nb + " | " + DoubleToStr(buys_volume, 2) ; 

(Тока сильно не смейся :)!!! Это я верхушек нахватался, вот возможно и несу чушь ... Но очень интересно...)


ObjectSetText


Сначала надо создать ObjectCreate и в зависимости что надо OBJ_TEXT или OBJ_LABEL

и только потом ObjectSetText

В справочнике есть примеры и очень доступно описаны

 
Коллеги, приветствую, кто сможет написать индикатор отката.Идея проста, по стандартному зигзагу откат ниже/выше 45 % от хая( лоу) по фибосетке. Тф от 4 ч и выше, сигналки как обычно, мигание экрана, звук и извещение . Если возможно будет менять глубину отката выставлять 50 или 61%) так и вообще хорошо 
 
Для всех индюков интересует только показания буфера "0", т.е. усреднить линии нулевого буфера. Но, если это возможно, оставить все настройки индикаторов.

За ранее благодарен

м.б. поможет фриланс?

если не откликнутся, сделаю

но дорого и также ч.з фриланс

 
а если через фриланс, то какой бюджет и сроки примерные будут?

 

Сразу - я не случайно ищу темы по написанию БЕСПЛАТНЫХ индикаторов.

Индикаторов, показывающих хай/лоу дня или недели, месяца, достаточно много.

Мне их работа кажется неудовлетворительной (не умею готовить). Поэтому есть вот такая идея (пояснения на скрине по адресу -***)

 
Скриншоты нужно вставлять при помощи кнопки  Image или же прикрепить при помощи  Прикрепить файл

 
скрин нужен здесь
 

Кошерный и халяльный скриншот ))) Спасибо.

Скриншот

 
кидайте техзадание на фриланс

назначайте цену и ожидаемый срок

напишут

