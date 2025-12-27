Напишу индикатор бесплатно - страница 116
Спасибо большое! Все работает... Подскажи пожалуйста, как вставить текст в этот индикатор, это надо в коде строку создавать ?
ObjectSetText( "BUY | " + nb + " | " + DoubleToStr(buys_volume, 2) ;
(Тока сильно не смейся :)!!! Это я верхушек нахватался, вот возможно и несу чушь ... Но очень интересно...)
ObjectSetText
Сначала надо создать ObjectCreate и в зависимости что надо OBJ_TEXT или OBJ_LABEL
и только потом ObjectSetText
В справочнике есть примеры и очень доступно описаны
Помогите, пожалуйста объединить показания индикаторов в одну усредненную линию. В идеале с коэф усреднения всех показаний индикаторов. Мучаюсь уже несколько месяцев, сдался))
Для всех индюков интересует только показания буфера "0", т.е. усреднить линии нулевого буфера. Но, если это возможно, оставить все настройки индикаторов.
За ранее благодарен
м.б. поможет фриланс?
если не откликнутся, сделаю
но дорого и также ч.з фриланс
а если через фриланс, то какой бюджет и сроки примерные будут?
Сразу - я не случайно ищу темы по написанию БЕСПЛАТНЫХ индикаторов.
Индикаторов, показывающих хай/лоу дня или недели, месяца, достаточно много.
Мне их работа кажется неудовлетворительной (не умею готовить). Поэтому есть вот такая идея (пояснения на скрине по адресу -***)
Скриншоты нужно вставлять при помощи кнопки или же прикрепить при помощи
Кошерный и халяльный скриншот ))) Спасибо.
а если через фриланс, то какой бюджет и сроки примерные будут?
кидайте техзадание на фриланс
назначайте цену и ожидаемый срок
напишут