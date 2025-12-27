Напишу индикатор бесплатно - страница 134

Ggbet #:
Если кому-то нужен могу отправить
Отправляй в личку индикаторы и условия подсчета.
 

Приветствую, друзья!

Кто может переписать индикатор с МТ4 на МТ5?

 
Привет: https://www.mql5.com/ru/job/new

Привет. Кто нибудь может написать индикатор мт4 по этим условиям?
1. Если hi вчерашнего дня выше hi позавчерашнего дня, low вчерашнего дня выше low позавчерашнего дня, свеча  вчерашнего дня восходящая, то окрашиваем сегодняшний день в определенный цвет.
2. В полностью обратных условиях(hi вчера ниже hi позавчера , low вчера ниже low позавчера, вчерашняя свеча нисходящая)снова окрашиваем сегодняшний день в определенный цвет.
3. Все вышесказанное реализуется на часовом графике.
4 То же самое реализуется на 4-часовом графике(для недели) и дневном графике(для месяца).
 

Добрый день уважаемые !  

Может здесь есть кто  поможет доработать этот индикатор,  https://www.mql5.com/ru/forum/387075

Хотелось бы чтобы индикатор также показывал все свечи, с одной ценой хай или  лоу , от них я буду строить уровни, и смотреть за поведением цены возле этих уровней .

Будет бомбезно если еще покажет зеркальные свечи ,  то есть хай одной свечи  по цене одинаковый с лоу другой свечи . На всей истории .

Еще один вариант индикатора Поглощение .Рабочий таймфрейм Дневной и 4 часа ,для внутридневной торговли .  Один бар должен перекрывать минимум три бара , переписать лоу и хай предыдущих баров . Может кто возьмется по такому сценарию сделать индикатор ? 
Файлы:
a5d8qlhj7mp.png  6 kb
 
Добрый день ! Есть у кого-то возможность написать советник или скрипт (возможно такой уже есть - тогда буду очень благодарен за ссылку) :
В определнное время ( настраиваемый параметр ) ставит два ордера отложенных  BUY STOP и SELL STOP , отспупая от цены в это время на 35 пунктом (настраиваемый параметр) с задаваемыми SL и TP . После срабатывания одного из них , протевоположный отложенный удаляется .
 
Тысячи различных мувингов пытаются догнать тренд, что невозможно... Хрен с ним с трендом, пусть хотя-бы нивелирует свечной шум. Мысль простая, и наверняка глупая, но хотелось бы в этом убедиться. Кто сможет написать "анти_ЕМА", т.е  среднюю, с обратным распределением развесовки по барам. Т.е, максимальное влияние имеет не нулевой бар, а самый дальний, и, так  по экспоненте до нулевого.
 
.

Файлы:
EMA_Reverse.mq4  7 kb
 
.

