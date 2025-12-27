Напишу индикатор бесплатно - страница 134
Если кому-то нужен могу отправить
Приветствую, друзья!
Кто может переписать индикатор с МТ4 на МТ5?
Привет: https://www.mql5.com/ru/job/new
Добрый день уважаемые !
Может здесь есть кто поможет доработать этот индикатор, https://www.mql5.com/ru/forum/387075
Хотелось бы чтобы индикатор также показывал все свечи, с одной ценой хай или лоу , от них я буду строить уровни, и смотреть за поведением цены возле этих уровней .
Будет бомбезно если еще покажет зеркальные свечи , то есть хай одной свечи по цене одинаковый с лоу другой свечи . На всей истории .
В определнное время ( настраиваемый параметр ) ставит два ордера отложенных BUY STOP и SELL STOP , отспупая от цены в это время на 35 пунктом (настраиваемый параметр) с задаваемыми SL и TP . После срабатывания одного из них , протевоположный отложенный удаляется .
Тысячи различных мувингов пытаются догнать тренд, что невозможно... Хрен с ним с трендом, пусть хотя-бы нивелирует свечной шум. Мысль простая, и наверняка глупая, но хотелось бы в этом убедиться. Кто сможет написать "анти_ЕМА", т.е среднюю, с обратным распределением развесовки по барам. Т.е, максимальное влияние имеет не нулевой бар, а самый дальний, и, так по экспоненте до нулевого.
