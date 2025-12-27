Напишу индикатор бесплатно - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Напишите пожалуйста индюк на основе машки ? Суть дела в том чтобы он подавал однократный звуковой сигнал с выводом валютной пары ,когда свеча телом закрывается ниже / выше MA именно телом а не тенью . Также должна быть возможность выбора своего звукового файла (если это не очень обременительно конечно) Спасибо .
Yurij Izyumov:
Дополнительные условия какие, посмотрите на картинку, там дальше где мелкие свечи, сигналы будут туда сюда на каждой свече
После того как свеча закрылась тенью выше машки нужен один сигнал ,на следующих свечах после сигнальной закрывающихся выше МА сигнала не должено быть , следующий сигнал только когда свеча закроется ниже МА ,если свечи закрываются поочередно туда сюда при условии ,что их тела закрываются то выше то ни ниже МА алерт также доложен срабатывать .
После того как свеча закрылась тенью выше машки нужен один сигнал ,на следующих свечах после сигнальной закрывающихся выше МА сигнала не должено быть , следующий сигнал только когда свеча закроется ниже МА ,если свечи закрываются поочередно туда сюда при условии ,что их тела закрываются то выше то ни ниже МА алерт также доложен срабатывать .
сделал со стрелками чтобы вы поняли почему от вас требовали дополнительные условия
Прошу прощения я понял . Я не описал все ,что нужно , Мне необходима МA с выбором параметров таких? как "Период " "метод МА :" - например Exsponential "Применить к: например Median Price HL/2 " то есть нужно чтобы была возможность выбрать эти параметры и еще очень важное условие это то ,что подача сигнала должна осуществляться,когда цена закрытия свечи на пример под МA и на ходится под ней не всем телом а только ценой закрытия то есть главное чтобы цена закрытия была выше или ниже , тоесть не нужно ждать пока появится свеча тело .когда не сечешь в програмировании сложно понять ,что нужно описывать .
На индюке который вы скинули есть не понятные сигналы
Условие 1
Индикатор МA должен быть с выбором параметров таких? как "Период" "метод МА :" - например Exsponential "Применить к: например Median Price HL/2 " то есть нужно чтобы была возможность выбрать эти параметры.
Условие 2
Подача сигнала должна осуществляться,когда ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ свечи нааходится ( на пример) под МA , то есть находится под ней не всем телом а только ценой закрытия то есть главное чтобы цена закрытия была выше или ниже , не нужно ждать пока появится свеча тело которой полностью закрыто выше или ниже машки
Условие 3
После того как цена закрытия свечи выше машки нужен только один сигнал то есть на следующих свечах после сигнальной также закрывающихся ценой закрытия выше МА сигнала не должно быть , следующий сигнал только когда свеча закроется ниже МА то есть противоположный
Прошу прощения я понял . Я не описал все ,что нужно , Мне необходима МA с выбором параметров таких? как "Период " "метод МА :" - например Exsponential "Применить к: например Median Price HL/2 " то есть нужно чтобы была возможность выбрать эти параметры и еще очень важное условие это то ,что подача сигнала должна осуществляться,когда цена закрытия свечи на пример под МA и на ходится под ней не всем телом а только ценой закрытия то есть главное чтобы цена закрытия была выше или ниже , тоесть не нужно ждать пока появится свеча тело .когда не сечешь в програмировании сложно понять ,что нужно описывать .
На индюке который вы скинули есть не понятные сигналы
Условие 1
Индикатор МA должен быть с выбором параметров таких? как "Период" "метод МА :" - например Exsponential "Применить к: например Median Price HL/2 " то есть нужно чтобы была возможность выбрать эти параметры.
Условие 2
Подача сигнала должна осуществляться,когда ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ свечи нааходится ( на пример) под МA , то есть находится под ней не всем телом а только ценой закрытия то есть главное чтобы цена закрытия была выше или ниже , не нужно ждать пока появится свеча тело которой полностью закрыто выше или ниже машки
Условие 3
После того как цена закрытия свечи выше машки нужен только один сигнал то есть на следующих свечах после сигнальной также закрывающихся ценой закрытия выше МА сигнала не должно быть , следующий сигнал только когда свеча закроется ниже МА то есть противоположный
третье условие это потому ,что вот так часто бывает в индюке два подряд идущих однонаправленных сигнала
Чуть позже дочитаю условия
Если можно стрелки заменить точками и они должны быть выше свечей чтобы не загораживали сами свечи .Если селл над свечей если бай то под свечей на пару пунктов
вот пример только точки должны быть по выше ниже свечей
Напишите пожалуйста индюк на основе машки ? Суть дела в том чтобы он подавал однократный звуковой сигнал с выводом валютной пары ,когда свеча телом закрывается ниже / выше MA именно телом а не тенью . Также должна быть возможность выбора своего звукового файла (если это не очень обременительно конечно) Спасибо .
.