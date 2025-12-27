Напишу индикатор бесплатно - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр,просьба к Вам,написать индикатор.
вы сами пробовали нарисовать такое ? что делать к примеру с единичными сменами цвета - длинной в одну свечу
вы должны понимать что сделать можно всякое и многое , но иногда надо смысл увидеть чтобы что то делать, если можно смотреть смену цвета, то зачем мне зигзаг по смене цветатем более надо учест что нулевая свеча перерисовывается и там смену цвета ты не сможешь использовать т.к. она там постоянно может меняться на флете
вы сами пробовали нарисовать такое ? что делать к примеру с единичными сменами цвета - длинной в одну свечу
вы должны понимать что сделать можно всякое и многое , но иногда надо смысл увидеть чтобы что то делать, если можно смотреть смену цвета, то зачем мне зигзаг по смене цветатем более надо учест что нулевая свеча перерисовывается и там смену цвета ты не сможешь использовать т.к. она там постоянно может меняться на флете
Нарисовать не пробовал,честно.Делаю это на глаз.
За просьбой стоит тс,работа на минутках,устаешь быстро глаз замыливается,начинаешь делать глупые ошибки,с зигзагом будет проще,наверное...
Перед каждой(!) сменой цвета,даже если это единичная свеча, идет фрактал,не всегда в привычном понимании,иногда это просто загогулина,большего или меньшего размера,но имеющая свой max.min
Если хотите волна.
Признаться,не понял,по поводу перерисовки.Насколько я знаю,после закрытия свечи столбик пистограммы не перерисовывается.
Помогите с индикатором, нужно дополнить индюк некоторыми возможностями и добавить МА, описание в документе :
индикаторы :
Помогите с индикатором, нужно дополнить индюк некоторыми возможностями и добавить МА, описание в документе :
индикаторы :
А куда подевались ссылки?
Сторонние ссылки запрещены.
Выкладывайте открытый код и описание в теме. Возможно кто-то откликнется и выложит сюда же готовое решение.
Помогите с индикатором, нужно дополнить индюк некоторыми возможностями и добавить МА, описание :
:
Здравствуйте . Сможете написать такой индикатор ? Индикатор должен строить линию баланса - Дня, Недели , Месяца , Года.
Условия построения - High + Low + Close(Дня ) / 3 = Баланс Дня
Тоже самое для Недели , Месяца , Года .
А так же должен строить 2 зоны выше линии баланса и 2 зоны ниже линии баланса .
Условия построения зон - строятся по фибо линиям , количество пунктов пройденное за предыдущий день 0 на балансе дня , в низ - в верх 100 на количество пунктов пройденное за предыдущий день . Первая зона между 50 и 61.8 вторая зона между 100 -123.6. Я сделал пример , на фото думаю будет понятно . Если возможно что бы была возможность отключать / включать день , неделю , месяц , год . Количество дней , недель , месяцев , отображаемых на истории . Возможность менять цвета зон, линий Баланса в зависимости от дня, недели,месяца. Сами фибо лини на графике не отображаются . Только зоны и Линия Баланса . Буду очень вам благодарен .
.