Здравствуйте уважаемые гуру програмирования. Есть ли индикатор который даёт сигнал на открытие свечи за границами BB, и чтобы rsi в это время был либо в перекупленности либо в перепроданности
Отметьте, пожалуйста, где здесь сигнал?
Хорошо.
Всем доброго дня!
Реально ли запилить плагин для МТ, который будет отображать цены в абсолютно не стандартных периодах? - Нет, не типа m2, m3 etc, а делить суточные котировки на сессии... т.е. показывать отдельно бары по каждой сессии... при необходимости исключать отображение котировок не интересующих сессий ( не просто не отображать, оставляя на экране поле без свечей, а не отображать даже шкалу времени. Как сейчас если это выходные...)
Не индикатор, который группирует в цвет на графике бары по времени, а именно строить сами бары, чтобы индикаторы уже по ним работали (понимаю, что при неотображении некоторых сессий будут гэпы).
т.е. примерно так что б выглядела панелька. а эти бары чтоб можно было делить не только по времени m, h, но и на две половины, три трети, четыре четверти...
Так же понимаю, что есть наложение сессий, но даже это наложение можно отображать в двух видах, опять таки на личное усмотрение кнопкой (выводить наложение в отдельный (группу) бар, либо в оставить в отображении баров двух сессий).
с таким плагином анализ рынка может заиграть новыми "красками" и способно дать толчок в абсолютно новом направлении анализирования цен.
Если это реально, то такой плагин сделать доступным всем, поскольку для реализации через маркет будет осуществлена привязка к счету, а это как-то жадновато. К тому же такое расширение возможностей платформы даст толчок и к новым заказам на фрилансе.
- вот так можно ещё - выше уровня 50 по рси в покупку ниже 50 в продажу
Это да, но нужно другое
ну так используйте
Его будут проклинать многие трейдеры, когда будут введены в заблуждение этим индикатором и получат убыток из-за его перерисовки.)
Он не рисует, надо просто переходить с таймфрейма на таймфрейм время от времени и обратно ( не удобно конечно). И соответственно уметь пользоваться ( кто торгует по объёмам)
На реальном графике наблюдал. После окончания формирования нулевого бара, цвет предыдущего изменился. Это и называется перерисовка. Допустима смена цвета только нулевого бара. Все остальные не должны менять цвет.
