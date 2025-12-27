Напишу индикатор бесплатно - страница 42
здраствуйте помогите пожалуйста написать стрелочный индикатор по алгоритм свечном анализе
вот сдесь четире подряд из серии 4 свечей в одном направления это наш алгоритм а потом если будеть серии из трех свечей в одном направления и сразу сигнал против тренда
смисл роботы алгоритма просто если серия 3 свечей в одном напровления сигнал против направления если такой сигнал будеть четирый подряд в не сторону стрелки их надо прошитат а потом на пятый формирование свечей было сигнал
возможно не совсем понял ))))) ввиду некоторых ошибок в тексте, но как то так ?
в настройках можно указать число баров в одном направлении
Здравствуйте. Помогите пожалуйста добавить в этот индикатор функцию MTF. Чтоб показывал с разных тайм фреймов. Считаю, что он лучше всяких макди и стохастиков.
вот смотрите на скрыне сначало четири свечей в одном направления сигналы подряд нету между еими ттри свеча в одном направления а потом посли них наш сигнал на трети свечей
Уважаемый Юрий Есть индикатор https://www.mql5.com/ru/code/13438 Линия трёх свечей стоуэла при выставлении параметров как на скрине 1 без указания тайм фреймакартинка как на скрине 2 . Нельзя ли подписать алерт при пробитии пунктира в ту или иную сторону.Выходил на Andrey Gostev не ответил..прошу Вас прописать алерт на пробитие..Спасибо
как то так примерно , помним что к нему необходим и основной индикатор https://www.mql5.com/ru/code/13438
ребята прошу учитывать то что я один а вас много, и по этому если задание непонятное, или не четко сформулировано, я долго вникать не буду
Спасибо огромное...быстро и качественно+++++
Юра добрый вечер. скажите а мой возможно переделать в MTF? ((
Юрий снова обращаюсь к тебе потому как прошлая моя просьба не осталась без внимания за что отдельное спасибо.
Не секрет что все кто торговал последние дни EUR-GBP в большинстве своём я думаю потеряли деньги...Скорее всего по стопу..чисто моё мнение
Проведя анализ действий пары прошу написать простой индикатор
1. Свеча формируется хай на восходящем тренде на максимуме рисуется палочка как на рисунке
2. Хай перерисовывается цена открытия свечи ниже сформированного хая а закрытие выше,то есть образование нового хая, рисуется палочка как на рисунке.
3. Следующая свеча открывается ниже хая пробивает его и закрывается ниже хая...(то есть ложный пробой)..так называемый вот он то нам и нужен
4. Соответственно если тенденция нисходящая после подтверждённого сформировавшегося лоу то всё тоже самое в обратном порядке.
Юрий вроде всё понятно описал..пробитие закрытие выше пробитие закрытие ниже,палочка рисуется на каждом хае и лоу сформированном, и пробитом.
Метод фракталов локальный минимум или максимум пробитый ложно выделяем и сигнал
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой помогите решить: программист написал мне советник (довольно простенький) в определенный момент когда мне надо было я трендовой линией проводил сверху вниз и ставился ордер отложник байстоп с заданным процентом к стоплоссу и тейкпрофиту или проводил снизувверх и соответственно ставился селлстоп. Так вот программист куда то пропал, а мне ну очень надо встроить в программу советника еще одно действие. Что делать не знаю! Подскажите к кому можно обратиться? Оплата гарантируется.