autotrader:
Здравствуйте форумчане!

Помогите пожалуйста написать скрипт

чтобы по определенному символу (по выбору), и определенному тайм фрейму  создавал файл со следующей информацией: 



Чтобы я мог изменять в коде Тайм фрейм и символ.   

за период сколько это возможно.

Хочу проанализировать поведение рынка и найти закономерности.

сохраните выбранный символ и таймфрейм в CSV, затащите в Excel и анализируйте на здоровье.


 
vebster005:

ПРИ наводе на менюшку она показываются, нужно сделать так чтобы при нажатии на кнопки и смене ТФ они отображались как нажатые(если до этого нажимались) а то происходит так: что они нажимаются меняется ТФ и они уже снова в не нажатом состоянии, Прошу исправить вот это, пожалуйста

Это ваш индикатор? Я почему спрашиваю. Если не ваш(не вы писали), то причина в строках 44 и 83. Если их закомментировать(или найти другую логику, пока не знаю как), то сбрасываться не будет. Но тогда придется вручную удалять остатки меню при удалении индикатора с графика.

 
Добрый день, спасибо большое что вообще посмотрели его, нет индикатор не мой, один добрый человек написал и сейчас на вахту наверное уехал, не отвечает, Могли бы посмотреть и чтото может сделать чтобы он удалял его и при удалении индикатора и работало правильно, пожалуйста посмотрите может найдётся вариант

 
Пожалуйста посмотрите!!!

 
Пока так. Попробуйте может устроит.

Файлы:
Example-359_h1e.mq4  19 kb
 
Спасибо но нет) вы походу просто удаление убрали везде) оно не сворачивается) но все равно спасибо за потраченное время)

 
Есть торговая система с алертом, нужно пропписать отпправвку на ппочту, кто способен это сделать?
 
Здравствуйте! Может кто нибудь из двух стрелочных (буферных) индикаторов сделать один индикатор (стрелу) который бы сигналил при совпадении
сигналов от обоих индюшек? Был бы очень благодарен.
 
Через Custom пробовали?

 
Александр,просьба к Вам,написать индикатор.
Это некий гибрид AO и Zigzag.
Суть - каждая смена цвета пистограммы АО показывает некий экстремум цены.Надо чтобы Zigzag соединял эти экстремумы непосредственно на графике.
Тут под зигзагом подразумевается графика,никакого функционала этого индикатора не нужно.
Т.е. ломаная соединяющая экстремумы.
