С новым годом!
Возможно ли написать советник Value charts от Mladen только для MT5? Чтобы были также динамические уровни, те же настройки и параметры. Ничего нового и ничего не убирать, просто для мт5.
Заранее спасибо
здравствуйте! Юрий
описание индикатора: когда начиная от 3-х свечей держались на одном уровне или почти на одном уровне.При этом посылал алерт на email и передавал звук. Еще показывал инструмент и тайм фрейм на экране пока не отменил его. Посмотрите на прикрепленные файлы пожалуйста, там примеры
https://www.mql5.com/ru/code/15357
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Здравствуйте!
А уже готовый индикатор Зиг-Заг, модернизировать сможете? Ну стратегия под него так же имеется.
Ваше предложение еще актуально?
смотря что хотите
Здравствуйте. Я начинающий трейдер поэтому могу некорректно описать желаемый индикатор. В своей системе я постоянно виду отсчет от точки А до точки В количество пунктов и баров. То есть перекрестием нажимаю на мышку и растягиваю линию считая пункты и бары. Можно ли сделать индикатор = ЛИНИЯ = где одним концом она будет там где я ее прикреплю а второй конец будет следовать за каждым последним закрытым баром автоматически! указывая количество баров и пунктов. В настройках можно указать максимальное количество баров. Спасибо.
Добрый день! Пожалуйста, помогите доработать индикатор.
Все по ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/224805
Хотя бы просто посмотрите, посоветуйте хоть что-нибудь. В любом случае спасибо.
Нужен скрипт, который исследует массивы. Количество массивов более 100 и ввожу их вручную по имеющимся данным. Каждый массив состоит из 15 элементов. Каждый элемент принимает только одно из трех значений. Например, {0,1,2,2,2,1,1,2,0,0,0,1,0,0,1}. Нужно посчитать количество комбинаций в данном массиве. Например в данном массиве:
комбинация 0,1 повторяется 3 раза;
0,0,1 - 2 раза;
1,2 - 2 раза;
0,1,2 - 1 раз;
0,1,2,2 - 1 раз;
...
0,1,2,2,2,1,1,2,0,0,0,1,0,0,1 -1 раз.
Таких массивов более ста и нужно узнать какая комбинация повторялась среди 2 элементов, 3, 4,..., 15 элементов.
Всем доброго дня. Сделал вот такой индикатор ARSIS.
На Ренко графике образовалась идея ТС на пересечениях Сиреневой Линии с Белой Линией (Индикатор ARSIS + Сет + Шаблон + Ренко строитель баров Приложил)
Но есть возможность улучшить Сигналы улучшив сам индикатор, а точнее добившись лучшей гладкости всех Линий ARSIS с помощью добавления Фильтров с минимальной задержкой.
Помогите пожалуйста добавить в ARSIS вот эти Три Фильтра:
QQE_Smooth из индикатора All Absolut QQE (6-й Параметр в Настройках)
Super_Smooth из индикатора BB_Stop_RSI (4-й Параметр в Настройках)
Conors_Smooth из индикатора Conors_super_smooth (5-й Параметр в Настройках)
Доброго времени суток
помогите пожалуйста модернизировать индикатор
требуется добавить 2 буфера, "родной" индикатор рисует стрелку на графике ( вверх или вниз) при выявлении гэпа и дает сигнал в буфер 6 или 7 без указания направления
хотелось бы иметь буфер 8 и 9 где при гепе сигнал +1 (вверх) или -1 (вниз) 0 при отсутсвие
сам индикатор очень адекватный, пробовал сделать сам но ничего не получается нет навыков в программировании