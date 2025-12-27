Напишу индикатор бесплатно - страница 80
Добрый день. Есть Alert- сигналит по пересечению ценой линии на графике. Линия нарисована индикатором в любом желаемом мной месте. (пересечение по цене bid. Как на buy так и на sell. т.е. просто пересечение линий индикатора ценой на графике). Помогите сделать вариант Alert-a при закрытии свечи,
а лучше за несколько мунут (выбор параметр) до закрытия например часовой свечи (55 мин).
Всем Доброго времени суток!
На форуме посоветовали обратиться в эту ветку.
Есть такой индикатор - Индикатор, помечающий свечи с размером больше заданного - индикатор для MetaTrader 5
Но он для МТ5. А мне нужен бесплатный советник или индикатор для МТ4.
Задачи: Сигнал при образовании свечи объемом больше чем заданный и окрашивание данной свечи в др. цвет.
Заранее Спасибо.
з.ы.: Нашла Индикатор Info about candles.
Он платный и там нет функции оповещения. Изменить код я не смогу. поэтому не думаю что стоит покупать.
Файл к сообщению прикрепите с чего переписывать)
Файл к сообщению прикрепите с чего переписывать)
Готово.
Нашла подходящий индикатор New Candle Alert MT4, загрузила работает, теперь думала начать пытаться менять код... но в MetaEditor нет данного индикатора. Все файлы пересмотрела...
Подскажите плиз, что за "магия"? в терминале есть а код в редакторе не показывает.
Чтобы видеть код индикатора в редакторе, нужно иметь именно исходный код, а не просто индикатор. то есть бывает исходный код и исполняемый. У вас наверное только исполняемый.
Всем доброго времени суток! Не знаю правильно ли пишу сюда или нет, но тема бесплатное написание индикатора.. нужен индикатор, может даже это скрипт или кто его знает как кправильно назвать... нужно чтобы на графике появлялись 4 линии, от нулевой точки, 2 вверху и 2 внизу, чтобы в настройках можно было выставлять растояние в пунктах, растояние между каждой линией одинаковое.. также чтобы можно было двигать эти линии по графику, двигаться они должны все вместе, чтобы не менялось растояние заданное между линиями.. также чтобы первые линии от нулевой точки, имели буферы, ну внизу в селл, вверху в бай.. я думаю кто писал индикаторы понимает что такое буферы... потому что мне особо не понятно что это... но надо чтобы были буферы в индикаторе... скрин для лучшего понимания, прилагаю... не знаю правильно ли все описал, но думаю понятен смысл.. кто может написать такой?
Всем привет. Кто-нибудь знает, есть ли подобный индикатор , показывающий текущую цену относительно цены открытия, т.е. если тек.цена больше цены окрытия, то цвет красный, если меньше, то синий, ну например, и так по таймфреймам с 1М до 1Н. ???
а разве не так цвет свечек определяется?
да,так
нужен сводный индикатор, чтоб не прыгать по ТФ с 1м по 1Н
в кодобазе много вариантов, например
https://www.mql5.com/ru/code/9222
Добрый день. Есть Alert- сигналит по пересечению ценой линии на графике. Линия нарисована индикатором в любом желаемом мной месте. (пересечение по цене bid. Как на buy так и на sell. т.е. просто пересечение линий индикатора ценой на графике). Помогите сделать вариант Alert-a при закрытии свечи,
а лучше за несколько мунут (выбор параметр) до закрытия например часовой свечи (55 мин).