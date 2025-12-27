Напишу индикатор бесплатно - страница 14

Здравствуйте, Юрий. Хотел бы попросить вас написать индикатор, рисующий горизонтальные отрезки, соответствующие ценам открытия года, месяца и недели. Длина отрезков равна соответственно 1 году, 1 месяцу и 1 неделе. Количество циклов отрисовки, тип, толщину и цвет линий желательно вынести в настройки.

На рисунке для примера показано, как это должно выглядеть с параметрами 1 год, 2 месяца и 4 недели (пояснения к периодам рисовать не нужно). Заранее спасибо.

EURUSDH4.png  48 kb
 

В общем в виду отмены вознаграждений за MQL.Bonus (видимо сообществу не выгодны бесплатные скачивания) - концепция меняется, я как и прежде могу написать индикаторы бесплатно, но только в том случае если они мне покажутся перспективными для продажи, в этом случае - заказчик получит индикатор бесплатно, а сам товар будет выставлен в Маркет платно. Цены будут символическими. 

Yurij Izyumov:

В общем в виду отмены вознаграждений за MQL.Bonus (видимо сообществу не выгодны бесплатные скачивания) - концепция меняется, я как и прежде могу написать индикаторы бесплатно, но только в том случае если они мне покажутся перспективными для продажи, в этом случае - заказчик получит индикатор бесплатно, а сам товар будет выставлен в Маркет платно. Цены будут символическими. 

Теперь даже если что-то в КодоБазу выложишь не платят?
 
Alexey Kozitsyn:
Теперь даже если что-то в КодоБазу выложишь не платят?

я могу судить только потому что у меня видно

две недели пусто по бонусам, и саппорт ответил что программа закрыта

 

 

но предыдущее предложение в силе, если что то дельное будет - сделаю бесплатно, но только для заказчика 

 

Мне очень нравится стакан цен "CustomScale.mq4". если бы вы его могли доработать ... (к сожалению  до автора это чудесного идюка так и не смог достучатся )

У него сетка на графике неудобная хотелось бы как у "Master_Info.mq4"  и еще иногда приходится поглядывать на родной стакан , CustomScale  приходися часто удалять и ставить на место  возможно ли назначить это действие на кнопку например "Q" ?

Хотелось примерно как на скрине .

 

ZIP_archive.zip  351 kb
 

Доброе время суток!

И так идея: В начале торговой сессии (или время заданное пользователем) советник отмечает уровни максимальной и минимальной цены за предыдущую торговую сессию (или за период времени заданным пользователем). Далее будут устанавливаться отложенные ордера для входа в позицию при пробое экстремумов.
Отложенный ордер на покупку выше максимума предыдущего дня на Х пунктов
Отложенный ордер на продажу ниже минимума предыдущего дня на Y пунктов.

X и Y - задаются пользователем.

P.S. Спасибо за алерт! :) 

Доброго времени, скажите возможно ли написать индюшка на основе трех дивергенций  скажем CCI-20, ССI-14, RSI-7, нужно их совместить на совпадение всех трех стрелкой с алерт уведомлений в окне либо иконкой в цвет направление сигнала,  индикаторы  есть но не удобно когда на графике занимает много места подвал.
Screenshot_1.png  34 kb
Screenshot_3.png  115 kb
 

Доброго времени суток!

Знаю, что такое может уже было, но всё-таки прошу всех, кто умеет программировать, дописать индикатор Зон безопасности Элдера в соответствии  с описанием самого А. Элдера.

Т.е., чтобы при восходящем тренде зона не "падала" ниже предыдущего значения, а при нисходящем, чтобы не пробивала предыдущего значения.

Элдер пишет так: "Метод зоны безопасности измеряет уровень шума и размещает стоп-приказы на расстоянии от рынка, кратном уровню шума. Определить тренд мы можем по наклону 22-дневного ЕМА. Чтобы замерить шум, надо выбрать длину контрольного периода, то есть решить, как далеко в прошлое заглядывать. Этот период должен быть достаточно длинным, чтобы выявить средний уровень шума, но достаточно коротким, чтобы быть привязанным к недавнему времени. Можно взять 10 или 20 дней, а чтобы найти средние параметры долгосрочного поведения рынка, можно взять период длиной около стадией. Если тренд растет, отметьте все прорывы цен вниз за контрольный период, сложите их величины и разделите на число прорывов. Таким образом, вы получите среднюю величину прорыва вниз за выбранный период, отражающую средний уровень шума за это время. Размещать стоп-приказ на более близком расстоянии — напрашиваться на потерю. Стоп-приказ должен быть дальше сред-ней величины прорыва. Умножьте ее на некоторый коэффициент — начните с 2, а затем поэкспериментируйте с большими числами. Вычтите результат из минимума предыдущего дня и поставьте стоп-приказ на полученном уровне. Если сегодняшний минимум ниже вчерашнего, не переносите приказ ниже, чем вчера, так как при длинных позициях мы можем перемещать защитный стоп-приказ только вверх и ни в коем случае вниз. Руководствуйтесь прямо противоположными правилами, когда тренд идет вниз. Когда 22-дневное ЕМА падает, посчитайте число прорывов вверх за контрольный период и вычислите их среднюю величину. Умножьте полученное число на некоторый коэффициент, начиная с 2. Играя на понижение, установите защитный стоп-приказ, прибавив к максимуму предыдущего дня удвоенную величину среднего прорыва вверх. Перемещайте стоп-приказ вниз, когда цены достигают более низкого максимума, но никогда не переносите его вверх.

Так же было бы очень неплохо добавить прорисовку уровня SL (up и down) с указанием значения на шкале котировок валюты.

Спасибо всем за помощь! 

Код индикатора:

#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."

#property link      "https://www.mql5.com"

#property version   "1.00"


#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_color1 Blue

#property indicator_color2 Red

//---- input parameters

extern int       N=10;

extern double    K=2.0;

//---- buffers

double ExtMapBuffer1[];

double ExtMapBuffer2[];

double UpBreak[];

double DownBreak[];

double Nup[];

double Ndown[];


//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function                         |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

  {

//---- indicators

   IndicatorBuffers(6);

   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);

   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);

   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);

   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);

   SetIndexBuffer(2,UpBreak);

   SetIndexBuffer(3,DownBreak);

   SetIndexBuffer(4,Nup);

   SetIndexBuffer(5,Ndown);

   SetIndexDrawBegin(0,N+1);

   SetIndexDrawBegin(1,N+1);

//----

   return(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator deinitialization function                       |

//+------------------------------------------------------------------+

int deinit()

  {

//----


   return(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function                              |

//+------------------------------------------------------------------+


int start()

  {

   int    counted_bars=IndicatorCounted();

//----

   int i,limit;

   double Up,Down;

   double countUp,countDown;

   if (counted_bars==0) limit=Bars-1;

   if (counted_bars>0) limit=Bars-counted_bars;

   limit--;

   for (i=limit;i>=0;i--)

      {

      if (Low[i]<Low[i+1]) 

         {

         Down=Low[i+1]-Low[i];

         Ndown[i]=1.0;

         }

      else 

         {

         Down=0.0;

         Ndown[i]=0.0;         

         }

      if (High[i]>High[i+1]) 

         {

         Up=High[i]-High[i+1];

         Nup[i]=1.0;

         }

      else 

         {

         Up=0.0;

         Nup[i]=0.0;

         }

      UpBreak[i]=Up;

      DownBreak[i]=Down;            

      }

   for (i=limit;i>=0;i--)

      {

      countUp=iMAOnArray(Nup,0,N,0,MODE_SMA,i+1)*N;

      countDown=iMAOnArray(Ndown,0,N,0,MODE_SMA,i+1)*N;

      if (countUp>0) ExtMapBuffer1[i]=High[i+1]+K*iMAOnArray(UpBreak,0,N,0,MODE_SMA,i+1)*N/countUp;

      else ExtMapBuffer1[i]=High[i+1];

      if (countDown>0) ExtMapBuffer2[i]=Low[i+1]-K*iMAOnArray(DownBreak,0,N,0,MODE_SMA,i+1)*N/countDown;

      else ExtMapBuffer2[i]=Low[i+1];

      }      

//----

   return(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+ 

Здравствуйте.

Есть идея, но не умею самостоятельно программировать :(

Хочу объединить 3 индикатора, даже правильнее будет сказать отфильтровать алерты одного двумя дополнительными...

Суть такая - есть индикатор super-signals-channel-alert, он подает алерт и рисует стрелку вверх или вниз, в зависимости от движения цены, в общем, показывает, когда произойдет отскок цены от определенного уровня и подает звуковой сигнал и уведомление .

Частенько он подает этот сигнал рано.  добавляя еще 2 индикатора я фильтрую эти сигналы на покупку продажу... Вот что мне нужно:

Сейчас при установленном индюке super-signals-channel-alert жду от него сигнал со стрелкой - после того как сработал алерт на продажу и появилась стрелка вниз, я смотрю на остальные 2 индикатора, если индикатор RSI с периодом 3 выше чем уровень 90 и стохастик обе линии выше уровня 80 (при настройках 5,3,3), я открываю сделку на продажу ---- нужно - чтобы если рси и стохастик не соответствуют условиям описанным выше, то не звучал звуковой сигнал, не выводился на экран и не появлялась стрелка, а появлялась лишь тогда, когда и рси и стох соответствуют RSI (3 > 90) и стохастик (5,3,3 > 80).

Так же в обратном направлении:

Жду super-signals-channel-alert - после того как сработал алерт на покупку и появилась стрелка вверх, я смотрю на остальные 2 индикатора, если индикатор рси с периодом 3 выше ниже уровня 10 и стохастик обе линии ниже уровня 20 (при настройках 5,3,3), я открываю сделку на покупку ---- нужно - чтобы если рси и стохастик не соответствуют условиям описанным выше, то не звучал звуковой сигнал, не выводился на экран и не появлялась стрелка, а появлялась лишь тогда, когда и рси и стох соответствуют  RSI (3 < 10) и стохастик (5,3,3 > 20). 

Если можно будет настраивать уровни и периоды рси и стохастика в объединенном индикаторе, будет вообще замечательно. 

Постоянно смотреть и следить за всеми индикаторами не хватает терпения, а вот если бы алет срабатывал только тогда когда все индикаторы находятся на нужных значениях - это было бы очень удобно. 

 

Индикатор super-signals-channel-alert прикрепил

 

Если реально это сделать, прошу помощи в написании такого индикатора. Думаю, что он мне, да и не только мне, поможет найти свой грааль :) 

 
Ребята , экономьте свое время , если у вас есть индикатор который не дает нормального числа или вероятности удачного входа, не стоит пытаться городить в один три таких же с разными периодами или чем то типа того - точность с вероятностью 99,99% не улучшится. Просто вы повыкидываете дополнительно и хорошие и плохие входы. И еще, всегда помните не только о входах, но и выходах, особенно  экстримальных - ошибочных входах. Успешные выходы это вторые 50% успеха.
