Vladimir Karputov:


Ну возьмёт он 21 интервал - что с этими данными делать дальше? Их нужно отобразить в виде цифр на графике, что-то вроде табло?


Нужен сам принцип расположения ну или чуток работы

чтоб я включил ТФ 5 минут - а там отображались линии с каждого ТФ

например период 20 по 5 минутном

период                  10 по 15 минутном


включаю я к примеру 4 часа - а там уже должны быть предыдущие 2 линии с тех ТФ, т.е раз задать и не меняться, т.е к примеру толстая желтая сглаженная по 5минутке так и должна оставаться при переключении тф  (ну или отсутствующий параметр если линия на лишнем тф не нужна)

само собой для каждого тф поставлю свои данные

 
Yurij Izyumov:

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.


Добрый день. Очень интересен индикатор на основе расчёта значения Volime на 1 пп движения цены в свече, с выводом значения на экран графика под свечу.

Формулу расчёта предоставлю. Реально такой индикатор сделать?


 
sergionnik:

Добрый день. Очень интересен индикатор на основе расчёта значения Volime на 1 пп движения цены в свече, с выводом значения на экран графика под свечу.

Формулу расчёта предоставлю. Реально такой индикатор сделать?



пишите , пока что не видно что даже оценивать - можно или не можно сделать 
 
Здраствуйте...Помогите прикрепить к индюку алерт... срабатывать должен так:

свеча должна пересечь полосу бб (вверх или вниз) на 1/3 и Wpr должен в зоне  либо-2, либо-98

Заранее благодарен...желательно в формате *.mq4 
sviter-pro:
Здраствуйте...Помогите прикрепить к индюку алерт... срабатывать должен так:

свеча должна пересечь полосу бб (вверх или вниз) на 1/3 и Wpr должен в зоне  либо-2, либо-98

Заранее благодарен...желательно в формате *.mq4 


не корректно написано задание ))) у вас свеча не на одном графике с болинджером 

имелось ввиду боллинжер от wpr должна быть выше чего то ? или именно надо смотреть еще и болинджер самой цены ?  - скриншот нужного сигнала в студию 

 

Всем доброго дня и с наступаюшим праздником !
Помогить переделать индикатор под новый билд

Ошибка: Pattern Zebra_7_11 AUDUSD,H1: array out of range in 'Pattern Zebra_7_11.mq4' (109,21)


Заранеее благодарю !

Yurij Izyumov:


не корректно написано задание ))) у вас свеча не на одном графике с болинджером 

имелось ввиду боллинжер от wpr должна быть выше чего то ? или именно надо смотреть еще и болинджер самой цены ?  - скриншот нужного сигнала в студию 


свеча должна пересечь полосу бб (вверх или вниз) на 1/3 и Wpr должен в зоне  либо-2, либо-98
Maxim Cracovetchi:

Всем доброго дня и с наступаюшим праздником !
Помогить переделать индикатор под новый билд

Ошибка: Pattern Zebra_7_11 AUDUSD,H1: array out of range in 'Pattern Zebra_7_11.mq4' (109,21)


Заранеее благодарю !


что делаете что б ошибка появилась, компилируется нормально

ошибок не видно билд 1065

 
Yurij Izyumov:


что делаете что б ошибка появилась, компилируется нормально

ошибок не видно билд 1065

просто ставлю на график:


 
Maxim Cracovetchi:

просто ставлю на график:



какой билд ? попробуйте скачать метаквотесный терминал и с него войти на вашего брокера , у меня как то были косяки из -за того что брокер не обновлял терминал 
