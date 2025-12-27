Напишу индикатор бесплатно - страница 27
Ну возьмёт он 21 интервал - что с этими данными делать дальше? Их нужно отобразить в виде цифр на графике, что-то вроде табло?
Нужен сам принцип расположения ну или чуток работы
чтоб я включил ТФ 5 минут - а там отображались линии с каждого ТФ
например период 20 по 5 минутном
период 10 по 15 минутном
включаю я к примеру 4 часа - а там уже должны быть предыдущие 2 линии с тех ТФ, т.е раз задать и не меняться, т.е к примеру толстая желтая сглаженная по 5минутке так и должна оставаться при переключении тф (ну или отсутствующий параметр если линия на лишнем тф не нужна)
само собой для каждого тф поставлю свои данные
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Добрый день. Очень интересен индикатор на основе расчёта значения Volime на 1 пп движения цены в свече, с выводом значения на экран графика под свечу.
Формулу расчёта предоставлю. Реально такой индикатор сделать?
пишите , пока что не видно что даже оценивать - можно или не можно сделать
Здраствуйте...Помогите прикрепить к индюку алерт... срабатывать должен так:
не корректно написано задание ))) у вас свеча не на одном графике с болинджером
имелось ввиду боллинжер от wpr должна быть выше чего то ? или именно надо смотреть еще и болинджер самой цены ? - скриншот нужного сигнала в студию
Всем доброго дня и с наступаюшим праздником !
Помогить переделать индикатор под новый билд
Ошибка: Pattern Zebra_7_11 AUDUSD,H1: array out of range in 'Pattern Zebra_7_11.mq4' (109,21)
Заранеее благодарю !
что делаете что б ошибка появилась, компилируется нормально
ошибок не видно билд 1065
просто ставлю на график:
какой билд ? попробуйте скачать метаквотесный терминал и с него войти на вашего брокера , у меня как то были косяки из -за того что брокер не обновлял терминал