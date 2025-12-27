Напишу индикатор бесплатно - страница 76
Здравствуйте!
Кто может помочь прикрепить Alert в т.ч. AlertNotify к индикатору SEFC BullBear
Заранее благодарю!!!
Создать индикатор из двух стандартных Macd и Stochastic в одном окне с индивидуальными настройками к каждому, а также возможностью установки индивидуальных настроек для каждого отдельного периода, самых популярных 1мин, 5, 15, час, ......, с функцией их автоматической смены на указанные при смене периода, перешли с часового на 4 часа, настройки автоматически сменились на заданные для 4-х часов. Все возможные алерты сигналов, пересечения сигнальных, пересечения уровней.
кто подскажет где можно скачать данный индикатор ***
искал не выдает такой
Перепишите пожалуйста этот индикатор.
Он соединяет трендовыми линиями цену закрытия тф д1\ неделя, и отображает это на всех тф.
Нужно, что бы была возможность менять любой тф для отрисовки трендовых линий соединяющих цену закрытия.
Можно сделать,что бы была возможность менять любой тф в настройках индикатора, или прописать в коде тф м30, м15.
А также объяснить как самому в коде можно менять любой тф.
Для терминала МТ5.
Нужен индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках),
то есть это объем/размер. Тик – шаг цены инструмента.
Настройки:
1. Объем, реальный или тиковый
2. Цвет гистограммы
3. Ширина столбиков гистограммы
Нулевой размер свечи считать за 1.
Что-то подобное уже есть, но там используются только тиковые объемы.
Размер свечей удобнее в шагах цены, а не в поинтах. Цвета гистограммы достаточно одного.
Для терминала МТ5.
Нужен индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках),
то есть это объем/размер. Тик – шаг цены инструмента.
Поправьте, пожалуйста, указанный выше индикатор или напишите с нуля.
ТЗ, думаю, несложное.
