Здравствуйте!

Кто может помочь прикрепить Alert в т.ч. AlertNotify к индикатору SEFC BullBear


Заранее благодарю!!!

Файлы:
SEFC_Bulls-Bears.mq4  3 kb
SEFC_Bulls-Bears.ex4  12 kb
 

Создать индикатор из двух стандартных Macd и Stochastic в одном окне с индивидуальными настройками к каждому, а также возможностью установки индивидуальных настроек для каждого отдельного периода, самых популярных 1мин, 5, 15, час, ......, с функцией их автоматической смены на указанные при смене периода, перешли с часового на 4 часа, настройки автоматически сменились на заданные для 4-х часов. Все возможные алерты сигналов, пересечения сигнальных, пересечения уровней.

 
кто подскажет где можно скачать данный индикатор ***
 
zelenkow:
кто подскажет где можно скачать данный индикатор  ***

google.com

 
Vladimir Karputov:

google.com

искал не выдает такой

 
Добрый день! Прошу создать индикатор уровней (зон) для мт4. 
Отрисовка по цене high, low, open, close с возможностью отключения и включения каждого из них.
С выбором периода по определенному количеству свечей и на весь период.
С возможностью задавать погрешность в разнице между ценой в пунктах.
С выбором минимального раза касаний.
С возможностью удаления в ручную не нужных уровней (зон).
Alert при касании и при появлении нового уровня (зоны) с наименованием инструмента.
В качестве дополнения можно чтобы отрисовывалась точка соприкосновения и установить возможность изменения цвета.

Надеюсь не сильно озадачил, буду очень благодарен, заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
 

Перепишите пожалуйста этот индикатор.

Он соединяет трендовыми линиями цену закрытия тф д1\ неделя, и отображает это на всех тф.

Нужно, что бы была возможность менять любой тф для отрисовки трендовых линий соединяющих цену закрытия.

Можно сделать,что бы была возможность менять любой тф в настройках индикатора, или прописать в коде тф м30, м15.

А также объяснить как самому в коде можно менять любой тф.

Файлы:
for__red_r2005_2.mq4  2 kb
 

Для терминала МТ5.

Нужен индикатор в виде гистограммы, показывающей отношение объема свечи к её размеру (в тиках),
то есть это объем/размер. Тик – шаг цены инструмента.

Настройки:

1.     Объем, реальный или тиковый

2.     Цвет гистограммы

3.     Ширина столбиков гистограммы

Нулевой размер свечи считать за 1.

Что-то подобное уже есть, но там используются только тиковые объемы.
Размер свечей удобнее в шагах цены, а не в поинтах. Цвета гистограммы достаточно одного.

 
Поправьте, пожалуйста, указанный выше индикатор или напишите с нуля.
ТЗ, думаю, несложное.

 
sergeiig12:

Здравствуйте!

Кто может помочь прикрепить Alert в т.ч. AlertNotify к индикатору SEFC BullBear


Заранее благодарю!!!

Я не знаком с этим индикатором. В каком случае должен выскакивать алерт?
