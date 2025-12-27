Напишу индикатор бесплатно - страница 83
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да абсолютно без теней
Попробуйте, проверьте....
Свечей_подряд=3; //Это понятно
Размер_Свечи_Вверх=0.00001; //тоже ясно
Размер_Свечи_Вниз=0.00001;
Стрелки=" Вид стрелок";
Размер_Стрелки_Веерх=3; //толщина
Цвет_Buy=clrBlue; //цвет
Размер_Стрелки_Вниз=3;
Цвет_Sell=clrRed;
ALERT; //выкл/вкл
З.Ы Вообще без теней боюсь уснете. Ж)
MakarFX:
Всем Доброго времени суток.
Кто возьмется написать индикатор "Average Day Range",
который будет рисовать два квадрата: один от минимума вверх, а второй от максимума вниз.
Высота квадрата равна ADR за пять дней.
(что-то вроде этого)
Выходные не учитывать.
ADR = (day1+day2+day3+day4+day5)/5.0;
или
ADR = (day1+day2+day3+day4+day5);
MT5 - Breakout
Привет,
Я буду очень благодарен вам и признателен, если бы вы могли написать индикатор для МТ5, который указан на картинке.
Болшое спасибо
ADR = (day1+day2+day3+day4+day5)/5.0;
или
ADR = (day1+day2+day3+day4+day5);
ADR = (day1+day2+day3+day4+day5)/5.0;
Хочу его проверить на истории вместе с индикатором Чингиза.
ADR = (day1+day2+day3+day4+day5)/5.0;
Хочу его проверить на истории вместе с индикатором Чингиза.
Лови
И всёта ки раскажите в чём у вас измеряется свеча. и нельзя ли сделать в пунктах или в барах
Спасибо что согласились сделать индикатор . Сейчас тестирую . Первое что случилось .Это звук алерт при включении просто постоянно трещит. И ещё вопрос подскажите как понять размер свечи. я ставил индикатор который определяет высоту свечи в пунктах .нужные мне свечи по этому индикатору.сотавляют 1 пункт без теней. И всё таки просьба сделать подсчёт свечей без теней . на минутке их достаточно. И ещё раз спасибо что делаете для меня Это поправит вашу карму на 100%)))
ОК. Чуть позже .
Размер свечи рассчитывается как Хай и Лоу.