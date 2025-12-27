Напишу индикатор бесплатно - страница 83

20567:

Да абсолютно без теней

Попробуйте, проверьте....


Свечей_подряд=3;    //Это понятно
Размер_Свечи_Вверх=0.00001;  //тоже ясно
Размер_Свечи_Вниз=0.00001;
Стрелки=" Вид стрелок";
Размер_Стрелки_Веерх=3;     //толщина
Цвет_Buy=clrBlue;                  //цвет
Размер_Стрелки_Вниз=3;
Цвет_Sell=clrRed;
ALERT;                                    //выкл/вкл
 З.Ы Вообще без теней боюсь уснете. Ж)

iag93l_6rm0psg7o87-qhkq_2.mq4  8 kb
 
Спасибо что согласились сделать индикатор . Сейчас тестирую . Первое что случилось .Это звук  алерт при включении просто постоянно трещит. И ещё вопрос подскажите как понять размер свечи. я ставил индикатор который определяет высоту свечи в пунктах .нужные мне свечи по этому индикатору.сотавляют 1 пункт без теней. И всё таки просьба сделать подсчёт свечей без теней . на минутке их достаточно. И ещё раз спасибо что делаете для меня Это поправит вашу карму на 100%)))
 
И всёта ки раскажите в чём у вас измеряется свеча. и нельзя ли сделать в пунктах или в барах
 
поставил количество свечей (1) и он не показывает ни чего. думаю проблема в настройки высоты . Как понять размер подскажите
 

MakarFX:

Всем Доброго времени суток.

Кто возьмется написать индикатор "Average Day Range",

который будет рисовать два квадрата: один от минимума вверх, а второй от максимума вниз.

Высота квадрата равна ADR за пять дней.

(что-то вроде этого)

Выходные не учитывать.

ADR = (day1+day2+day3+day4+day5)/5.0;

или 

ADR = (day1+day2+day3+day4+day5);

 

MT5 - Breakout

Привет,

Я буду очень благодарен вам и признателен, если бы вы могли написать индикатор для МТ5, который указан на картинке.

Болшое спасибо

Breakout

 
поставил количество стрелок 1 и индикатор стал показывать свечки без теней но всех размеров. а поставил 2 свечки не показывает ни чего . В общем как то прыгает то показывает то нет и сьтрелка появляется сразу даже свеча не сформировалась а она уже показвает И к стати показывает и на свечке с тенями и без теней . Сделайте пож. что бы только без теней
 
Martingeil:

ADR = (day1+day2+day3+day4+day5)/5.0;

или 

ADR = (day1+day2+day3+day4+day5);

ADR = (day1+day2+day3+day4+day5)/5.0;

Хочу его проверить на истории вместе с индикатором Чингиза.

 
MakarFX:

ADR = (day1+day2+day3+day4+day5)/5.0;

Хочу его проверить на истории вместе с индикатором Чингиза.

Лови

1

ADR_MakarFX.mq4  8 kb
 
20567:
И всёта ки раскажите в чём у вас измеряется свеча. и нельзя ли сделать в пунктах или в барах
20567:
Спасибо что согласились сделать индикатор . Сейчас тестирую . Первое что случилось .Это звук  алерт при включении просто постоянно трещит. И ещё вопрос подскажите как понять размер свечи. я ставил индикатор который определяет высоту свечи в пунктах .нужные мне свечи по этому индикатору.сотавляют 1 пункт без теней. И всё таки просьба сделать подсчёт свечей без теней . на минутке их достаточно. И ещё раз спасибо что делаете для меня Это поправит вашу карму на 100%)))

ОК. Чуть позже .

Размер свечи рассчитывается как Хай и Лоу.

