Evgeny Belyaev:

Возможно.

Хорошо. Второй вопрос :) Вы возьметесь за него? Хотелось бы такой в своем арсенале иметь. Ну и может кому-нибудь тоже понадобится. А если да, то примерно какие сроки +/-? И еще такой вопрос. У некоторых брокеров есть литера в наименовании валютной пары, а история без нее. Тут вот тоже интересно решение, чтобы отображалось на разных брокерах. Ну я с профанской точки зрения. Может оно и не имеет значения
 
Здраствуйте...Скажите можно ли собрать 2 советника воедино (бойлинджер и вильямс персент рэнж)??? Смысл чтобы WPR наботал на графике с Бойленджером, а не под ним...такое реально вообще???
 
sviter-pro:
Здраствуйте...Скажите можно ли собрать 2 советника воедино (бойлинджер и вильямс персент рэнж)??? Смысл чтобы WPR наботал на графике с Бойленджером, а не под ним...такое реально вообще???

Чем отличается "с ним" от "под ним" ?
 
sviter-pro:
Здраствуйте...Скажите можно ли собрать 2 советника воедино (бойлинджер и вильямс персент рэнж)??? Смысл чтобы WPR наботал на графике с Бойленджером, а не под ним...такое реально вообще???


Для этого не нужно писать свой советник. Даже индикатор не нужно писать. Достаточно наложить боллинжера поверх процентов вильямса и указать "применить к предыдущему индикатору".

 

 
Yurij Izyumov:

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.


Блин. Закажу бесплатный индикатор. Хотите еще? 
 
Правда, хочу. 
 
Сергей Головко:

Долго искал, но так и не нашел.

Нужна гистограмма:

медленный RSI выше 50 и быстрый RSI выше медленного RSI- гистограмма зеленая (например)

медленный ниже 50 и быстрый ниже медленного - гистограмма красная

в остальных случаях - серая.

Обязательно выбор периодов RSI.

 

P.S.  Я понимаю, что можно просто наложить два индикатора, но в некоторых случаях нет времени и  орлиного зрения разглядывать что это было.


А пришлю - ка я ТЗ. Ну и т.д. 
 

Добрый день. Очень интересен индикатор на основе расчёта значения Volime на 1 пп движения цены в свече, с выводом значения на экран графика под свечу.

Формулу расчёта предоставлю в случае заинтересованности.

 

всем привет, есть простой мувинг

нужно чтобы он брал данные одновременно со всех ТФ


простое умножение на кратные временные инервалы не дает нужного результата

 
trader781:

всем привет, есть простой мувинг

нужно чтобы он брал данные одновременно со всех ТФ


простое умножение на кратные временные инервалы не дает нужного результата


Ну возьмёт он 21 интервал - что с этими данными делать дальше? Их нужно отобразить в виде цифр на графике, что-то вроде табло?

