Возможно.
Хорошо. Второй вопрос :) Вы возьметесь за него? Хотелось бы такой в своем арсенале иметь. Ну и может кому-нибудь тоже понадобится. А если да, то примерно какие сроки +/-? И еще такой вопрос. У некоторых брокеров есть литера в наименовании валютной пары, а история без нее. Тут вот тоже интересно решение, чтобы отображалось на разных брокерах. Ну я с профанской точки зрения. Может оно и не имеет значения
Здраствуйте...Скажите можно ли собрать 2 советника воедино (бойлинджер и вильямс персент рэнж)??? Смысл чтобы WPR наботал на графике с Бойленджером, а не под ним...такое реально вообще???
Чем отличается "с ним" от "под ним" ?
Здраствуйте...Скажите можно ли собрать 2 советника воедино (бойлинджер и вильямс персент рэнж)??? Смысл чтобы WPR наботал на графике с Бойленджером, а не под ним...такое реально вообще???
Для этого не нужно писать свой советник. Даже индикатор не нужно писать. Достаточно наложить боллинжера поверх процентов вильямса и указать "применить к предыдущему индикатору".
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Блин. Закажу бесплатный индикатор. Хотите еще?
Долго искал, но так и не нашел.
Нужна гистограмма:
медленный RSI выше 50 и быстрый RSI выше медленного RSI- гистограмма зеленая (например)
медленный ниже 50 и быстрый ниже медленного - гистограмма красная
в остальных случаях - серая.
Обязательно выбор периодов RSI.
P.S. Я понимаю, что можно просто наложить два индикатора, но в некоторых случаях нет времени и орлиного зрения разглядывать что это было.
А пришлю - ка я ТЗ. Ну и т.д.
Добрый день. Очень интересен индикатор на основе расчёта значения Volime на 1 пп движения цены в свече, с выводом значения на экран графика под свечу.
Формулу расчёта предоставлю в случае заинтересованности.
всем привет, есть простой мувинг
нужно чтобы он брал данные одновременно со всех ТФ
простое умножение на кратные временные инервалы не дает нужного результата
Ну возьмёт он 21 интервал - что с этими данными делать дальше? Их нужно отобразить в виде цифр на графике, что-то вроде табло?