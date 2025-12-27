Напишу индикатор бесплатно - страница 111
Приветствую, господа.
Ни у кого нет скриптика, который бы открывал сделки в нужное время? Тупо открытие бай или селл в нужное время. Без тейков и стопов. Или ссылку, может, кто даст?
а направление сделки, объем?
Открытие ордеров по времени
Спасибо
а направление сделки, объем?
Ну, наверное, эти параметры можно в настройках ввести, перед запуском. Просто, нужно ночью купить, или продать. Цена открытия неважна. Важно время открытия. Ну, плюс реквотирование.
Ночью сплю. Утром на работу. Нужна автоматизация. Хотя бы на одну сделку. Что то не найду такого нигде. Мне казалось, в кодобазе то уж должен такой быть. Не нашёл
вот я этим пользуюсь - для меня очень удобно https://www.mql5.com/ru/code/30444
вот тут время выставляете
и выбираете команду
Спасибо.
Это на пятёру.
Я на четвёрке работаю
сам я не пробовал - но вроде, он может тоже самое на мт4 https://www.mql5.com/ru/code/31667