Приветствую, господа. 

Ни у кого нет скриптика, который бы открывал сделки в нужное время? Тупо открытие бай или селл в нужное время. Без тейков и стопов. Или ссылку, может, кто даст?

 
ALEXEY NIKOLAEV:

а направление сделки, объем?

 
Открытие ордеров по времени

 
Valeriy Yastremskiy:

Открытие ордеров по времени

Спасибо

 
MakarFX:

а направление сделки, объем?

Ну, наверное, эти параметры можно в настройках ввести, перед запуском. Просто, нужно ночью купить, или продать. Цена открытия неважна. Важно время открытия. Ну, плюс реквотирование.

Ночью сплю. Утром на работу. Нужна автоматизация. Хотя бы на одну сделку. Что то не найду такого нигде. Мне казалось, в кодобазе то уж должен такой быть. Не нашёл

вот я этим пользуюсь - для меня очень удобно https://www.mql5.com/ru/code/30444

вот тут время выставляете

Time command

и выбираете команду 

//+------------------------------------------------------------------+
//| ENUM_TRADE_COMMAND                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_TRADE_COMMAND
  {
   Turn_Off=0,        // TURN  OFF
   Close_AllExt=1,    // CloseAll + ExpertRemoves
   Close_All_All=2,   // CloseAll
   CloseAll_Profit=3, // CloseAllProfit
   close_tpl_b=4,     // Close Sell + Open Buy + '.tpl'
   close_tpl_s=5,     // Close Buy + Open Sell + '.tpl'
   tpl=6,             // '.tpl'
   close_all_tpl=7,   // Close Buy's Sell's + '.tpl'
   UpName=8,          // Line UpName
   DownName=9,        // Line DownName
   UpName_s=10,       // Line UpName + Open Sell
   UpName_b=11,       // Line UpName + Open Buy
   DownName_b=12,     // Line DownName + Open Buy
   DownName_s=13,     // Line DownName + Open Sell
   close_buys=14,     // Close All Buy's
   close_sells=15,    // Close All Sell's
   close_all=16,      // Close All Buy's and Sell's
   open_buy=17,       // Open  Buy
   open_sell=18,      // Open  Sell
   close_open_b=19,   // Close Sell + Open Buy
   close_open_s=20,   // Close Buy + Open Sell
   open_buy_sell=21,  // Open  Buy and Sell
  };
//+------------------------------------------------------------------+
 
Здравствуйте! Напишите пожалуйста индикатор, который будет рисовать уровни от максимума или минимума при наводе указателя мыши и нажатии на клавишу которая задается в настройках, расстояние между уровнями, их количество, длинна и цвет так же задается в настройках.Образец на рисунке. Образец
 
SanAlex:

вот я этим пользуюсь - для меня очень удобно https://www.mql5.com/ru/code/30444

вот тут время выставляете


и выбираете команду 

Спасибо.

Это на пятёру.

Я на четвёрке работаю

ALEXEY NIKOLAEV:

Спасибо.

Это на пятёру.

Я на четвёрке работаю

сам я не пробовал - но вроде, он может тоже самое на мт4 https://www.mql5.com/ru/code/31667 

cm Lines
cm Lines
Советник открывает позиции по трендовым линиям. На графике кнопки – buy, sell, sl, tp они определяют наличие соответствующих линий
 
https://www.mql5.com/ru/forum/361511


Напишите кто-н ему индик, пожалуйста
