Напишу индикатор бесплатно - страница 54
Доброго времени суток, напишите пожалуйста индикатор, который умеет на последнем баре (складывать High второго бара с Low 3 бара ) и всё это поделить на 2. Т.е/ формула наверное выглядит так: Price[i]=(High[1]+Low[2])/2. За ранее, спасибо.
Держите:
Держи
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Здравствуйте. Возможно ли исправить индикатор. Он был создан автором для обучения нейросетей. Если выставить настройки для показания данных индикатора без задержки то он перестает работать и нужно его перезагружать после каждого закрытия бара. Если удастся его исправить то поменяйте сигналы на покупку-продажу на стандартные стрелки паш уведомления и звуковые сигналы не повредят.
Добрый вечер!
Буду признателен, в написании советника...мартин...МТ 4
Спасибо!
Вован, покупают дешевле и продают дороже, а не наоборот
но дело безусловно хозяйское...
Я по ходу не обратил внимания, что ветка по индикаторам..сори, искал по советнику..
Ренат, я не знаю о чем вы, обратится за помощью вынудила ситуация, свалил инсульт в конце года, порой не могу мысли собрать, заработать средств
для покупки нет возможности.
Успехов Вам!