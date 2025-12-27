Напишу индикатор бесплатно - страница 54

Доброго времени суток. Нужен индикатор. Индикатор отслеживает появление 3-ех или более подряд свечей бычьих или медвежьих. Если тела каждой из 3-ех или более одинаковых свечей 10 и более пунктов индикатор выдает алерт например: “GBPUSD, M1, бычьих баров-3?
Настраиваемый параметры:
1) Символы (обозначения Валютных пар, например GBPUSD)
2) Тайм фреймы
3) Включение сигнала
4) Количество баров для сигнала
5) Количество пунктов свечей для сигнала 6) Появление сигнала за 10-15 с.до закрытия свечи
 
Доброго времени суток, напишите пожалуйста индикатор, который умеет на последнем баре (складывать High второго бара с Low 3 бара ) и всё это поделить на 2. Т.е/ формула наверное выглядит так: Price[i]=(High[1]+Low[2])/2. За ранее, спасибо.
 
GisDima:
Доброго времени суток, напишите пожалуйста индикатор, который умеет на последнем баре (складывать High второго бара с Low 3 бара ) и всё это поделить на 2. Т.е/ формула наверное выглядит так: Price[i]=(High[1]+Low[2])/2. За ранее, спасибо.

Держите:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Three Candles.mq5 |
//|                              Copyright © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.000"
#property description "Formula of the indicator: (High[i+1]+Low[i+2])/2.0"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1 
#property indicator_plots   1 
//--- Line properties are set using the compiler directives 
#property indicator_label1  "Line"      // Name of a plot for the Data Window 
#property indicator_type1   DRAW_LINE   // Type of plotting is line 
#property indicator_color1  clrBlue     // Line color 
#property indicator_style1  STYLE_SOLID // Line style 
#property indicator_width1  1           // Line Width 
//---
double         LineBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator initialization function                         | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
int OnInit()
  {
//--- Binding an array and an indicator buffer 
   SetIndexBuffer(0,LineBuffer,INDICATOR_DATA);
//---
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(rates_total<3)
      return(0);
   int limit=prev_calculated-1;
   if(prev_calculated==0)
     {
      LineBuffer[0]=0.0;
      LineBuffer[1]=0.0;
      limit=2;
     }
//---
   for(int i=limit;i<rates_total;i++)
      LineBuffer[i]=(high[i-1]+low[i-2])/2.0;
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Three Candles

Файлы:
Three_Candles.mq5  6 kb
 
GisDima:
Доброго времени суток, напишите пожалуйста индикатор, который умеет на последнем баре (складывать High второго бара с Low 3 бара ) и всё это поделить на 2. Т.е/ формула наверное выглядит так: Price[i]=(High[1]+Low[2])/2. За ранее, спасибо.

Держи

Файлы:
Midle_HL.mq4  3 kb
 
Yurij Izyumov:

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.

Здравствуйте. Возможно ли исправить индикатор. Он был создан автором для обучения нейросетей. Если выставить настройки для показания данных индикатора без задержки то он перестает работать и нужно его перезагружать после каждого закрытия бара. Если удастся его исправить то поменяйте сигналы на покупку-продажу на стандартные стрелки паш уведомления и звуковые сигналы не повредят. 

Файлы:
i_sampler.mq5  8 kb
 
Victor Nikolaev:

Держи

Благодарю и большое спасибо, то что нужно было))
 
Vladimir Karputov:

Держите:



Благодарю вас за индикатор, правда, я забыл добавить, что индикатор нужен был для mt4, т.е. с расширением mq4, потому что мне казалось, что это одно и тоже, но я ошибался. Всё равно, большое вам спасибо!)
 

Добрый вечер!

Буду признателен, в написании советника...мартин...МТ 4

Спасибо!

Файлы:
4t37zu_1.png  27 kb
22rm5m_2.png  29 kb
ixk6xn_3.png  32 kb
033v8o_4.png  30 kb
22td60_5.png  32 kb
cmtnzy5.png  74 kb
 
Vovan911:

Добрый вечер!

Буду признателен, в написании советника...мартин...МТ 4

Спасибо!

Вован, покупают дешевле и продают дороже, а не наоборот

но дело безусловно хозяйское...

 
Renat Akhtyamov:

Вован, покупают дешевле и продают дороже, а не наоборот

но дело безусловно хозяйское...

Я по ходу не обратил внимания, что ветка по индикаторам..сори, искал по советнику..

Ренат, я не знаю о чем вы, обратится за помощью вынудила ситуация, свалил инсульт в конце года, порой не могу мысли собрать, заработать средств

для покупки  нет возможности. 

Успехов Вам!

