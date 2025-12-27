Напишу индикатор бесплатно - страница 115

НАРОД ПРИВЕТСТВУЮ ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА  Есть информер, надо его ПОПРАВИТЬ ... Можно сделать что бы считал чистую прибыль,  без учета свопов,комиссий? еще надо поменять цвет надписи ... Заранее очень признателен
Файлы:
Indicate_orders.mq4  12 kb
Screenshot_1.jpg  170 kb
 
подсчет идет без учета свопов и комиссий
 
MakarFX:
подсчет идет без учета свопов и комиссий
А почему тогда сумма Бай и Сеел не совпадает с фактическим профитом ?
 
Что в твоем понимании "фактический профит"?

Если это

то это с учетом свопов и комиссий

 
СУММА БАЙ И СЕЕЛ НЕ РАВНА ПРИБЫЛИ!
Файлы:
Screenshot_2.jpg  195 kb
 
Об этом я и писал... Твоя прибыль - это с учетом свопов и комиссий
 

Не нужно писать предложение ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ!!!

 
А можно сделать, чтобы сумма отображаемых цифр бай и сеел   равнялась прибыли? и как поменять цвет символов , как на скрине просил ?
 
Цвет нельзя поменять так, как ты хочешь

Сумму профита исправил

Файлы:
Indicate_orders.mq4  12 kb
 
Спасибо большое! Все работает... Подскажи пожалуйста, как вставить текст в этот индикатор, это надо в коде строку создавать ?

ObjectSetText( "BUY | " + nb + " | " + DoubleToStr(buys_volume, 2) ; 

(Тока сильно не смейся :)!!! Это я верхушек нахватался, вот возможно и несу чушь ... Но очень интересно...)


ObjectSetText


Файлы:
Screenshot_1.jpg  213 kb
