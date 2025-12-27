Напишу индикатор бесплатно - страница 115
НАРОД ПРИВЕТСТВУЮ ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Есть информер, надо его ПОПРАВИТЬ ... Можно сделать что бы считал чистую прибыль, без учета свопов,комиссий? еще надо поменять цвет надписи ... Заранее очень признателен
подсчет идет без учета свопов и комиссий
А почему тогда сумма Бай и Сеел не совпадает с фактическим профитом ?
Что в твоем понимании "фактический профит"?
Если это
то это с учетом свопов и комиссий
СУММА БАЙ И СЕЕЛ НЕ РАВНА ПРИБЫЛИ!
Не нужно писать предложение ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ!!!
Об этом я и писал... Твоя прибыль - это с учетом свопов и комиссий
А можно сделать, чтобы сумма отображаемых цифр бай и сеел равнялась прибыли? и как поменять цвет символов , как на скрине просил ?
Цвет нельзя поменять так, как ты хочешь
Сумму профита исправил
Цвет нельзя поменять так, как ты хочешь
Сумму профита исправил
ObjectSetText( "BUY | " + nb + " | " + DoubleToStr(buys_volume, 2) ;
(Тока сильно не смейся :)!!! Это я верхушек нахватался, вот возможно и несу чушь ... Но очень интересно...)
ObjectSetText