Yurij Izyumov:
видимо я один так и не понял про что написали 128 -129 алерт )))

в терминале максимально допустимое количество alert 128 шт.
допустим я установил 128 alert, но мне надо еще установить штук 10, а они не устанавливаются , так как лимит исчерпан.
хотелось бы,чтобы не было ограничений по количеству установленных alert

 
noran919:

День добрый форумчане! С наступающим Вас. Добра. Процветания.

Подскажите пожалуйста. Возможно ли чтобы советник работая на меньшем таймфрейме, принимал решение исходя из ситуации происходящей на более высоком таймфрейме этого же инструмента? Можно ли синхронизировать работу таким образом?

На меньшем ТФ есть уже все данные старшего ТФ, и синхронизировать ничего не надо.)

 

Здравствуйте коллеги.Всех с Наступившим Новым Годом!

Напишите мультичарт индикатор.От двух до трех окон максимум.

Чтобы они распалагались вертикально и чтобы они были одной пары валют.

Короче одним кликом открывались два или три окна одной пары.

Спасибо.

 
Nasedkin:

Добрый день! Спасибо что подсказали, что можно посылать за архивированный файл. Но так никто и не помог в написании 

индикатора. Если что то не понятно, даже никто и не спрашивал. В общем высылаю ещё раз Excel. Может кто то и поможет.

Если вы хотите точно как у вас на рисунке, то боюсь не смогу. Посмотрите может это устроит?

https://www.mql5.com/ru/charts/9558594/eurusd-h1-alpari-international-limited

Файлы:
Open_Minus.mq4  5 kb
 

Добрый день! Всё получилось хорошо большое спасибо. Но так как я в написании индикаторов 0, хотелось бы довести индикатор до конца.

Посмотрите пожалуйста  прикреплённый файл и можно ли сделать этот индикатор?

Файлы:
fywnvkhn_hnteg_kix82e.zip  12 kb
 
Nasedkin:

Добрый день! Всё получилось хорошо большое спасибо. Но так как я в написании индикаторов 0, хотелось бы довести индикатор до конца.

Посмотрите пожалуйста  прикреплённый файл и можно ли сделать этот индикатор?

Я не знаю как это сделать. Если сделаю выложу. 4 знака было в праздники. Сейчас 5.
 

  Час в Радость !!!!!!!!!!!!    а не могли бы ВЫ переписать  https://www.mql5.com/ru/code/1423   для  МТ4....

 

Добрый день!!! Я немного изменил ваш индикатор и теперь если добавить ещё 3 буфера то можно наверно дописать индикатор до конца.

Да всё равно отображается 4 знака после запятой.

Файлы:
kym_3.mq4  5 kb
 
Всем привет, кто напишет индюка? 

ТЗ.

МТ4/МТ5

Индюк - FiboВТС 

ПРАВИЛА ВХОДА 

1. Используем индикатор:
— Fibo

2. Стрелка вниз на продажу.
FiboBTC-сканирует пару по всем таймфреймам (от M1 до D1 (W1?) или на определенном таймфрейме ищет последнюю минимальную L цену 
индюк рисует сетку фибо и растягивает ее до тех пор пока не определит максимальную цену Н. Как определяется индюком цена L и H (патерн указан на скрине).



После того как фибо растянется цена пойдет вниз и свеча(чи) зафиксируется между уровнями 23.6 - 38.2 появляется стрелка на продажу. 


3. Стрелка вверх на покупку.
FiboBTC-сканирует пару по всем таймфреймам (от M1 до D1 (W1?) или на определеном таймфрейме ищет последнюю максимальную H цену 
индюк рисует сетку фибо и растягивает ее до тех пор пока не определит минимальную цену L. Как определяется индюком цена L и H (патерн указан на скрине).



После того как фибо растянется цена пойдет верх и свеча(чи) зафиксируется между уровнями 23.6 - 38.2 появляется стрелка на покупку. 

ФИЛЬТРЫ. - Пока не нужны, дальше будем посмотреть.

  Инфомационное табло.
  (еще не придумал) может и не надо....
  
  НАСТРОЙКИ ИНДЮКА - указываем вручную
1. Отключать включать таймфреймы от М1 до D1 (W1) для сканирования.  
2. Включать, отключать фибо сетки ( стрелки остаются) 
3. Включать, отключать индюка на сел и  (или) бай.  
4. Включать, выключать Инфотабло.
5. Перемещать Инфотабло.
 
 Другие условия.
 1. Стрелки на SELL и BAY не перерисовываются.
 2. Название индюка FiboBTC.
 3. В коде прописаны идея автора - ФИО, Разработчика - ФИО. 
 4. Стрелки на продажу и покупку и сетка фибо должны быть разных цветов к примеру на продажу красная, на покупку зеленая (настраиваемые по цвету).
 5. Предыдущее фибо исчезает, стрелка остается.
 6. Алерты, стрелки, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон.  
 7. Уровни FIBO 

 

 После тестирование возможно будут дополнения и изменения.

 
Nasedkin:

Добрый день!!! Я немного изменил ваш индикатор и теперь если добавить ещё 3 буфера то можно наверно дописать индикатор до конца.

Да всё равно отображается 4 знака после запятой.

А что вы будете записывать в эти 3 буфера?

