видимо я один так и не понял про что написали 128 -129 алерт )))
в терминале максимально допустимое количество alert 128 шт.
допустим я установил 128 alert, но мне надо еще установить штук 10, а они не устанавливаются , так как лимит исчерпан.
хотелось бы,чтобы не было ограничений по количеству установленных alert
День добрый форумчане! С наступающим Вас. Добра. Процветания.
Подскажите пожалуйста. Возможно ли чтобы советник работая на меньшем таймфрейме, принимал решение исходя из ситуации происходящей на более высоком таймфрейме этого же инструмента? Можно ли синхронизировать работу таким образом?
На меньшем ТФ есть уже все данные старшего ТФ, и синхронизировать ничего не надо.)
Здравствуйте коллеги.Всех с Наступившим Новым Годом!
Напишите мультичарт индикатор.От двух до трех окон максимум.
Чтобы они распалагались вертикально и чтобы они были одной пары валют.
Короче одним кликом открывались два или три окна одной пары.
Спасибо.
Добрый день! Спасибо что подсказали, что можно посылать за архивированный файл. Но так никто и не помог в написании
индикатора. Если что то не понятно, даже никто и не спрашивал. В общем высылаю ещё раз Excel. Может кто то и поможет.
Если вы хотите точно как у вас на рисунке, то боюсь не смогу. Посмотрите может это устроит?
https://www.mql5.com/ru/charts/9558594/eurusd-h1-alpari-international-limited
Добрый день! Всё получилось хорошо большое спасибо. Но так как я в написании индикаторов 0, хотелось бы довести индикатор до конца.
Посмотрите пожалуйста прикреплённый файл и можно ли сделать этот индикатор?
Час в Радость !!!!!!!!!!!! а не могли бы ВЫ переписать https://www.mql5.com/ru/code/1423 для МТ4....
Добрый день!!! Я немного изменил ваш индикатор и теперь если добавить ещё 3 буфера то можно наверно дописать индикатор до конца.
Да всё равно отображается 4 знака после запятой.
ТЗ.
МТ4/МТ5
После того как фибо растянется цена пойдет верх и свеча(чи) зафиксируется между уровнями 23.6 - 38.2 появляется стрелка на покупку.
5. Предыдущее фибо исчезает, стрелка остается.
6. Алерты, стрелки, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон.
7. Уровни FIBO
После тестирование возможно будут дополнения и изменения.
А что вы будете записывать в эти 3 буфера?