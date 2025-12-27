Напишу индикатор бесплатно - страница 48

Victor Nikolaev:

Линию Ask можно сделать с помощью объекта (не отображая линию на графике). Линия Bid в любом случае будет отображаться

хочется видеть bid и ask тоже, только чтобы линии проходили не по всему графику.
будет очень круто и удобно, если получится так сделать!



 
нужен советник бесплатно для центового счета с сетттами
 
mario015:

Линия Bid в любом случае останется на графике

 

парни какие настройки подобрать помогите  автофорекс советник  .

Strategy Tester Report
avtoforex
Alpari-Nano (Build 1090)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2016.01.04 00:00 - 2016.12.30 18:00 (2016.01.01 - 2017.01.01)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
ПараметрыMMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.667; slip=3; Lots=0.01; LotsDigits=2; TakeProfit=10; Stoploss=500; TrailStart=10; TrailStop=10; PipStep=30; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48;
Баров в истории7233Смоделировано тиков129451Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит10000.00СпредТекущий (2)
Чистая прибыль12.27Общая прибыль33.33Общий убыток-21.06
Прибыльность1.58Матожидание выигрыша0.02
Абсолютная просадка7.42Максимальная просадка12.98 (0.13%)Относительная просадка0.13% (12.98)
Всего сделок774Короткие позиции (% выигравших)397 (75.82%)Длинные позиции (% выигравших)377 (74.54%)
Прибыльные сделки (% от всех)582 (75.19%)Убыточные сделки (% от всех)192 (24.81%)
Самая большаяприбыльная сделка3.74убыточная сделка-0.76
Средняяприбыльная сделка0.06убыточная сделка-0.11
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)38 (0.44)непрерывных проигрышей (убыток)8 (-3.89)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)4.77 (5)непрерывный убыток (число проигрышей)-3.89 (8)
Среднийнепрерывный выигрыш5непрерывный проигрыш2

мало сделок закдючает и профит маленький

Файлы:
avtoforex_82b.zip  5 kb
 
настройки подобрать не могу ни как ..может кто  протестит и сет сделает
 
mario015:

Смотри

Файлы:
Bid_Ask.mq4  3 kb
 
Victor Nikolaev:

Смотри

Очень быстро сделали, спасибо за оперативность, но не то что я хотел. Возможно я не так истолковал смысл.
Вот что я имел ввиду, только еще должна быть линия ask          https://yadi.sk/i/75z64tCN3SmtFP

 
mario015:

mario015:

  Надо так!!!

void OnInit()
{
  // Запрет вывода в окно Данные
  // Можно вставить эту строку в OnCalculate и удалить OnInit()
  SetIndexLabel(0,NULL);
}

void OnDeinit(const int reason)
{
   ObjectsDeleteAll(0,Prefix);
}
А лучше так. Ну тут уже весь секрет ясен?
 
Victor Nikolaev:

а у меня по другому, не пойму что я не так настроил?

Жаль что bid будет по всему экрану проходить и  не получится  укоротить.



