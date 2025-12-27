Напишу индикатор бесплатно - страница 48
Линию Ask можно сделать с помощью объекта (не отображая линию на графике). Линия Bid в любом случае будет отображаться
хочется видеть bid и ask тоже, только чтобы линии проходили не по всему графику.
будет очень круто и удобно, если получится так сделать!
Линия Bid в любом случае останется на графике
парни какие настройки подобрать помогите автофорекс советник .
мало сделок закдючает и профит маленький
Смотри
Очень быстро сделали, спасибо за оперативность, но не то что я хотел. Возможно я не так истолковал смысл.
Вот что я имел ввиду, только еще должна быть линия ask https://yadi.sk/i/75z64tCN3SmtFP
Надо так!!!А лучше так. Ну тут уже весь секрет ясен?
а у меня по другому, не пойму что я не так настроил?
Жаль что bid будет по всему экрану проходить и не получится укоротить.