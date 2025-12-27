Напишу индикатор бесплатно - страница 58

Алексей Тарабанов:
Парни, получить что-нибудь бесплатно можно в обмен на что-нибудь бесплатное. В этой ветке вас ждут программисты, жаждущие свежих идей и мошеники. Если хотите, чтобы вам сваяли что-нибудь, окрылите идеей. Может быть, ее реализуют, может - украдут. 

Алексей, никто вам не мешает помогать

у топикстартера сейчас нет особо времени а так же таких заданий которые бы имели потенциал - по собственно заявленной теме - то что может претендовать на "размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase"

 

Добрый день!

Коллеги, просьба написать простой индикатор. ( Сам в программировании дуб дубом)

Суть индикатор - под каждой свечёй отображать значения Volume/(open - close), если open - close=0, то =1

И второе значение  Volume1 -  Volume2, т.е. на сколько изменилась волатильность относительно предыдущей свечи.


Что это даёт? Анализируя данные значения, вычисляем момент предстоящего движения на снижение или повышения цены.Пример

Файлы:
Volumes.mq5  4 kb
 
Borodin.A:
День добрый,Юрий! Не могли бы доработать штатный индикатор объёма в МТ5. Нужно прилепить алерт, чтобы сигналил звуком при достижении текущей  гистой выставленного уровня.

пробуйте

Файлы:
Volumes_a.mq5  4 kb
 
Спасибо за оперативность, Юрий! Всё работает, не надо постоянно в монитор пялиться. Спасибо!!!
 

Добрый день. Возникла необходимость усовершенствовать свой индикатор, но не хватает знаний и опыта. 

Собственно индикатор- трендовый. Мне еще нужны две функции- каналы волотильности для выбранных волн. Для этого, по моему, неплохо подходят полосы болинджера. Необходимые функции: возможность отображения волотильности для трех волн одновременно, изменения периода расчета и коэффициента использования среднеквадратичного отклонения, и возможности изменения отображения границы каналов.

А со второй функцией сложнее. Собственно идея не моя, а из статьи которую где-то когда-то читал (найти сейчас не могу). Суть в том, что при помощи тех же полос болинджера подавлять шумы какого-либо индикатора направления тренда. Т.е. при направленном тренде индикатор "упирается" в полосы болинджера, а при корекции находится вблизи нуля. Соответственно смену тренда- индикатор отражает как тестирования противоположной стороны границы волотильности. Но тут я сам не могу четко определится какой за основу брать индикатор. Поэтому фукция пока слабореализуемая.

Индикатор прилагаю.

На графике это все должно выглядеть как-то так:


Файлы:
Indikator.v1.mq4  8 kb
 
Доброго вам времени суток.
   Для МТ4,  можете сделать индикатор времени до новой вершины по индикатору зиг-заг, то есть вершины индикатора зиг-заг строятся приблизительно на одном расстоянии, нужно взять расстояние по истории допустим 1000,  рассчитать вершины при скорости 150, определить среднее расстояние между вершинами и вывести на цифровой индикатор от 1 до 100 % (где 100% это ожидаемое появление новой вершины).
  Этот  индикатор дополнение для анализа разворота тренда или его откат.
В водимые данные:
ZZHistory – 
ZZSpeed –
Calculation – цены открытия, цены закрытия, и т.д.
Место размещения – по длине и высоте экрана
Если можно размер шрифта.
Хочется что бы цифровой индикатор менял свой цвет для лучшей визуализации в зависимости от показания данного индикатора. То есть с возможностью вводить три интервала цифрового индикатора:
0-69 - зеленый
70-89 - жёлтый
90-100 – красный

 
Доброго времени суток! Помогите написать индикатор, когда цена открытия свечи равна цене закрытия, что бы этот бар(свеча) выделялась другим цветом, скажем черным 
 
Konnektor:
Доброго времени суток! Помогите написать индикатор, когда цена открытия свечи равна цене закрытия, что бы этот бар(свеча) выделялась другим цветом, скажем черным 

Пока нет индикатора, Вы можете это сделать с помощью настроек цветом:


 
Konnektor:
Доброго времени суток! Помогите написать индикатор, когда цена открытия свечи равна цене закрытия, что бы этот бар(свеча) выделялась другим цветом, скажем черным 
bar_color = green(open[1] == close[1] ) ? red(open[1] == close[1]) : black
barcolor(color=bar_color)

Подскажите где ошибка ?
