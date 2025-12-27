Напишу индикатор бесплатно - страница 58
Парни, получить что-нибудь бесплатно можно в обмен на что-нибудь бесплатное. В этой ветке вас ждут программисты, жаждущие свежих идей и мошеники. Если хотите, чтобы вам сваяли что-нибудь, окрылите идеей. Может быть, ее реализуют, может - украдут.
Алексей, никто вам не мешает помогать
у топикстартера сейчас нет особо времени а так же таких заданий которые бы имели потенциал - по собственно заявленной теме - то что может претендовать на "размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase"
Добрый день!
Коллеги, просьба написать простой индикатор. ( Сам в программировании дуб дубом)
Суть индикатор - под каждой свечёй отображать значения Volume/(open - close), если open - close=0, то =1
И второе значение Volume1 - Volume2, т.е. на сколько изменилась волатильность относительно предыдущей свечи.
Что это даёт? Анализируя данные значения, вычисляем момент предстоящего движения на снижение или повышения цены.Название, например - Open Interest. Или на Ваш выбор.
День добрый,Юрий! Не могли бы доработать штатный индикатор объёма в МТ5. Нужно прилепить алерт, чтобы сигналил звуком при достижении текущей гистой выставленного уровня.
пробуйте
Добрый день. Возникла необходимость усовершенствовать свой индикатор, но не хватает знаний и опыта.
Собственно индикатор- трендовый. Мне еще нужны две функции- каналы волотильности для выбранных волн. Для этого, по моему, неплохо подходят полосы болинджера. Необходимые функции: возможность отображения волотильности для трех волн одновременно, изменения периода расчета и коэффициента использования среднеквадратичного отклонения, и возможности изменения отображения границы каналов.
А со второй функцией сложнее. Собственно идея не моя, а из статьи которую где-то когда-то читал (найти сейчас не могу). Суть в том, что при помощи тех же полос болинджера подавлять шумы какого-либо индикатора направления тренда. Т.е. при направленном тренде индикатор "упирается" в полосы болинджера, а при корекции находится вблизи нуля. Соответственно смену тренда- индикатор отражает как тестирования противоположной стороны границы волотильности. Но тут я сам не могу четко определится какой за основу брать индикатор. Поэтому фукция пока слабореализуемая.
Индикатор прилагаю.
На графике это все должно выглядеть как-то так:
Доброго времени суток! Помогите написать индикатор, когда цена открытия свечи равна цене закрытия, что бы этот бар(свеча) выделялась другим цветом, скажем черным
Пока нет индикатора, Вы можете это сделать с помощью настроек цветом:
barcolor(color=bar_color)