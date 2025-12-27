Напишу индикатор бесплатно - страница 10

нужен советник который просто задает время жизни отложенному ордеру, плиз
 
beliv:
у отложенногоо ордера и так вроде можно выставить время жизни (expire, истечение)
 
Yurij Izyumov:
а если ордеров много, для автоматической торговли
 

Нужны два индикатора.

1.Нужно в удобное время/когда есть необходимость из окна терминала "обзор рынка" составить список пар с положительным свопом.

2.(Сложнее!) Нужен индикатор подтверждённых уровней. Задание в личку,при наличии согласия.

 
WadensFX:

Присылайте.
 
beliv:
Тоесть у вас уже стоит куча отложенников и в назначенное время или установленное время жизни для одного ордера , не сработавшие - удаляются, так?
 
Yurij Izyumov:
да, один советник выставляет кучу другой должен задать им время жизни, к примеру один час, сработавшие остаются а не работавшие удаляются, первый опять выставляет другой задает и т.д. я пробовал добавить в код первому, но что-то никак
 
Yurij Izyumov:
Благодарю.

На один индикатор,по факту,задание описано в предыдущем моём сообщении в п.1 . Главное-мне нужно(...и думаю,далеко не только мне) открыть/закрыть список рабочих(!) пар с +свопом. В любом удобочитаемом виде. Под рабочими имеется ввиду,те пары в окне "обзор рынка",которые разрешены брокером для торговли и из которых,затем,я удалил не нужные. Возможно наоборот-программно выделяются все +свопы,а затем,в настройках индюшка я выберу "рабочие".

На другой индюк мне нужно немного времени чтобы собрать мозги в кучу и подчистить идею. Если такой инструмент получится,то он достойно пополнит Вашу авторскую обойму,т.к. будут отрисовываться уровни,без платного привлечения биржевых данных,которые цена "видит" и никогда не пропускает.

P.S. Я не программист и в задании имею право ляпнуть что-нить смешное. Я ручник и автоматика меня не интересует. На авторство не претендую.

Успехов!

 
Здравствуйте!
Предлагаю написать индикатор, объединяющий два стандартных - RSI и Envelopes. Подобных индикаторов в сети не встречал. Есть RSI TMA centered bands, но у предлагаемого более точные точки входа.
Суть индикатора - наложение Envelopes на RSI.
При пересечении RSI верхней границы Envelopes сверху вниз - появление алерта (включая стрелку на графике, сообщение на экране, звуковое оповещение и push) о продаже.
При пересечении RSI нижней границы Envelopes снизу вверх - появление алерта (включая стрелку на графике, сообщение на экране, звуковое оповещение и push) о покупке.
Также необходима возможность настройки параметров RSI и Envelopes как в стандартных индикаторах.
В принципе, запрашиваемый индикатор можно изобразить наложением Envelopes c применением к  «Данным первого индикатора» на RSI, но такая комбинация не дает алертов.
 
DoktorMom:
Прошу прощения за глупый вопрос,но мне можно-я ручник кратко-среднесрок и к терминалу подхожу периодически.

Зачем Вам алерты? Вы скальпер? Держите открытым терм? Торгуете флеты ночью или интрадей евро-штатов?

