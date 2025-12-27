Напишу индикатор бесплатно - страница 82

Новый комментарий
 

Добрый вам День. Я с уважением отношусь  к людям которые тратят время и создают индикаторы по нашим "хотелкам" Ну и я к вам с просьбой . Уже похожее здесь просили сделать, но чуть чуть не так. Индикатор стрелками на графике показывает направление Если будут следующие условия. На графике появятся нное количество одинаковых по размеру и под подряд свечей. Обязательное условие- свечи должны быть без теней.

Настройки:

1) Возможность установки Размера свечи ( или высоты)

2) количество свечей под подряд

3) настройка стрелок по цвету

4) при появлении стрелки (алерт)

 
20567:

Добрый вам День. Я с уважением отношусь  к людям которые тратят время и создают индикаторы по нашим "хотелкам" Ну и я к вам с просьбой . Уже похожее здесь просили сделать, но чуть чуть не так. Индикатор стрелками на графике показывает направление Если будут следующие условия. На графике появятся нное количество одинаковых по размеру и под подряд свечей. Обязательное условие- свечи должны быть без теней.

Настройки:

1) Возможность установки Размера свечи ( или высоты)

2) количество свечей под подряд

3) настройка стрелок по цвету

4) при появлении стрелки (алерт)

Ну вы бы и скрин приложили, насколько это часто встречается, да и воообще, это было-бы более информативно

 
попробовал как смог сделал скрин скрин
 
Виталий доброго время суток. А подскажите. тот индикатор который я задумал сложно исполнить . Это что бы я мог понять степень сложности в программировании индикаторов
 
20567:
Виталий доброго время суток. А подскажите. тот индикатор который я задумал сложно исполнить . Это что бы я мог понять степень сложности в программировании индикаторов

Не особо сложно, нужен цикл for(...) для перебора и сравнения цен

 

Моё почтение, господа).

Есть идейка, совместить в одном окне стохастик и прайс ченал. Но они в разных шкалах. Чтобы привести их к одной шкале, нужно текущее значение верхей линии прайс ченала умножить на текущее значение главного графика стохастика (сплошная линия), значение средней и нижней линии так же умножаем на значения стохастика. А вот стохастик умножаем уже на текущую цену. В настройки выводятся период прайс ченала и настройки стохастика. 

Найдутся ли желающие реализовать идею в коде?

Всем добра)

 

Всем Доброго времени суток.

Кто возьмется написать индикатор "Average Day Range",

который будет рисовать два квадрата: один от минимума вверх, а второй от максимума вниз.

Высота квадрата равна ADR за пять дней.

(что-то вроде этого)

Выходные не учитывать.

 

Вот нашел аналог, но не для МТ


На этом сайте

Только здесь один день(текущий), а мне еще нужна история.

 
20567:
Виталий доброго время суток. А подскажите. тот индикатор который я задумал сложно исполнить . Это что бы я мог понять степень сложности в программировании индикаторов
20567:

Добрый вам День. Я с уважением отношусь  к людям которые тратят время и создают индикаторы по нашим "хотелкам" Ну и я к вам с просьбой . Уже похожее здесь просили сделать, но чуть чуть не так. Индикатор стрелками на графике показывает направление Если будут следующие условия. На графике появятся нное количество одинаковых по размеру и под подряд свечей. Обязательное условие- свечи должны быть без теней.

Настройки:

1) Возможность установки Размера свечи ( или высоты)

2) количество свечей под подряд

3) настройка стрелок по цвету

4) при появлении стрелки (алерт)

Вопрос. Абсолютно без теней? Там может быть тень 1%.
 

Да абсолютно без теней

1...757677787980818283848586878889...137
Новый комментарий