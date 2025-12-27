Напишу индикатор бесплатно - страница 82
Добрый вам День. Я с уважением отношусь к людям которые тратят время и создают индикаторы по нашим "хотелкам" Ну и я к вам с просьбой . Уже похожее здесь просили сделать, но чуть чуть не так. Индикатор стрелками на графике показывает направление Если будут следующие условия. На графике появятся нное количество одинаковых по размеру и под подряд свечей. Обязательное условие- свечи должны быть без теней.
Настройки:
1) Возможность установки Размера свечи ( или высоты)
2) количество свечей под подряд
3) настройка стрелок по цвету
4) при появлении стрелки (алерт)
Ну вы бы и скрин приложили, насколько это часто встречается, да и воообще, это было-бы более информативно
Виталий доброго время суток. А подскажите. тот индикатор который я задумал сложно исполнить . Это что бы я мог понять степень сложности в программировании индикаторов
Не особо сложно, нужен цикл for(...) для перебора и сравнения цен
Моё почтение, господа).
Есть идейка, совместить в одном окне стохастик и прайс ченал. Но они в разных шкалах. Чтобы привести их к одной шкале, нужно текущее значение верхей линии прайс ченала умножить на текущее значение главного графика стохастика (сплошная линия), значение средней и нижней линии так же умножаем на значения стохастика. А вот стохастик умножаем уже на текущую цену. В настройки выводятся период прайс ченала и настройки стохастика.
Найдутся ли желающие реализовать идею в коде?
Всем добра)
Всем Доброго времени суток.
Кто возьмется написать индикатор "Average Day Range",
который будет рисовать два квадрата: один от минимума вверх, а второй от максимума вниз.
Высота квадрата равна ADR за пять дней.
(что-то вроде этого)
Выходные не учитывать.
Вот нашел аналог, но не для МТ
На этом сайте
Только здесь один день(текущий), а мне еще нужна история.
Да абсолютно без теней