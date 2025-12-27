Напишу индикатор бесплатно - страница 52
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, нужен алерт при резком скачке цены.
Буду очень благодарен.
Поможете?
Попробуй этот , но я не проверял.
Всех приветствую!
ОЧЕНЬ, ПРИОЧЕНЬ Хотелось бы расширить убогий графический функционал МТ4 горячими клавишами.
111.
Задача минимум:
При наведении мыши на "открытую" для форматирования трендовую линию, при нажатии горячей клавиши меняются некоторые параметры линии.
функционал:
1) отдельная клавиша для изменения вида трендовой линии (сплошная, длинный штрих, короткий штрих и тд.)
настройки: выбор количества и последовательности видов линии, допустим 5 вариантов. Если какие то варианты не определены, то при смене видов линии на графике они не отображаются.
2) отдельная клавиша для изменения типа трендовой линии (линия, луч)
3) отдельная клавиша для смены направления трендовой линии на противоположное (если это луч, нужно изменить его направление, но что бы точки построения остались на прежнем месте)
Или второй вариант - флажок в настройках, при установке которого луч рисуется всегда ВПРАВО мать его...
4) отдельная клавиша для выравнивания трендовой линии по горизонтали
Общие условия
- настроенные ранее параметры видимости относительно ТФ и цвет, не меняются
- Горячие клавиши обязательно в формате Shift+Key, с возможностью произвольного выбора
- смена параметров при нажатии на горячую клавишу происходит по кругу
222.
Задача максимум (при желании):
- добавить горячие клавиши для смены толщины и цвета (допустим 5 основных цветов)
- добавить возможность менять параметры горизонтальных и вертикальных линий
-у прямоугольников по горячей клавише сделать удлиннение, и обрезку, в месте расположения мыши
333.
(При желании, сделать бомбическую вещь)
Отдельным кодом, можно расширить работу с графическими элементами:
Где нибудь на экране сделать значок, для ОДНОЙ трендовой линии, при нажатии на который будет появляться линия с уже заданными параметрами толщины, цвета, типа, вида, и видимости относительно ТФ.
По мимо основных настроек, сделать возможность выбора расположения значка на экране (по Х и У)
Также по аналогии сделать отдельный код для гор.линии, верт.линии, прямоугольника и текста. Это даст возможность самостоятельно собрать в единую панель все элементы которыми пользуемся (допустим если использую 2 трендовых линии, то просто кину на график 2 одинаковых кода с разным названием, и расположу 2 значка чуть со смещением)
444.
И ещё, почему нельзя на графике сделать нормальный текстовой комментарий?!
МНОГОСТРОЧНЫЙ нормальный коммент!!!!)))
Короче, можно сделать в виде значка по аналогии выше.
Параметры - фон, шрифт, цвет шрифта, видимость относительно ТФ.
было бы ОЧЕНЬ круто если НЕКОТОРЫЕ комменты, по выбору, скрывались допустим в шарик, и при наведении мыши(или одному клику) коммент раскрывался бы.
_________________________
Это простой и нужный функционал для любой ручной или полуручной торговли, почему до сих пор этого нет?! не понятно...
Если кто нибудь реализует данные коды, лично я буду ОЧЕНЬ благодарен!)
Здравствуйте! Необходимо написать советник на языке MQL 4, который бы выставлял отложен-ные ордера в заданное время и по заданным процентам от закрытия вчерашнего дня. Если согласны вышлю более подробные усло-вия. С уважением! Василий