Напишу индикатор бесплатно - страница 92

Vladimir Karputov:

Вот ещё такой вариант:

или даже так:


Что же делать, как же быть? У тех брокеров нет MT5. 

 
Vitalii Petrushynskyi:

Что же делать, как же быть? У тех брокеров нет MT5. 

Если у брокера нет MetaTrader 5 - тикайте оттуда как можно скорее и выводите свои деньги.

 
Vladimir Karputov:

Если у брокера нет MetaTrader 5 - тикайте оттуда как можно скорее и выводите свои деньги.

не аргумент.

 

Всем привет. Попробую снова испытать удачу) Может кто возьмется за написание пары индюшат.

1) Допустим цена пересекла скользящую среднюю снизу вверх и ушла от неё на заданное в настройках индикатора количество пунктов ==> звучит алерт, появляется окошко с оповещением времени и пары события, ну можно еще и стрелочку для визуализации)

2) В виде гистограммы, либо может опять же стрелка и окошко с оповещением времени и пары события. 

Суть индикатора: отобразить на графике появление бара,который должен быть больше среднего арифметического за указанное в настройках количество предыдущих  баров.

Например: ATR 5ти баров у нас составляет 14, тут появляется бар превышающий ATR предыдущих 5ти баров в 2 раза (  k умножения последнего бара, так же указывается в настройках, как и количество баров )

 
Сергей Овчинников:

Всем привет. Попробую снова испытать удачу) Может кто возьмется за написание пары индюшат.

1) Допустим цена пересекла скользящую среднюю снизу вверх и ушла от неё на заданное в настройках индикатора количество пунктов ==> звучит алерт, появляется окошко с оповещением времени и пары события, ну можно еще и стрелочку для визуализации)

Сделал БЕЗ алертов - MA vertical shift Arrow - индикатор отображает три построения - линия для индикатора Moving Average и два построения Arrow - при удалении цены от MA:

MA vertical shift Arrow

MA vertical shift Arrow
MA vertical shift Arrow
Указать (или отметить) на графике момент, когда цена отошла от индикатора iMA (Moving Average, MA) на расстояние ' Vertical Shift '. Это расстояние задаётся в points - размер пункта текущего инструмента в валюте...
 
Vladimir Karputov:

Сделал БЕЗ алертов - MA vertical shift Arrow - индикатор отображает три построения - линия для индикатора Moving Average и два построения Arrow - при удалении цены от MA:

Спасибо огромное, на первый взгляд суперская штуковина получилась)

Пока только на график нацепил, завтра буду наблюдать за ней.

Еще раз спасибо!

 
Vladimir Karputov:

Сделал БЕЗ алертов - MA vertical shift Arrow - индикатор отображает три построения - линия для индикатора Moving Average и два построения Arrow - при удалении цены от MA:

я прверяю так

а если плюсом вычесть спред...

 
Renat Akhtyamov:

я прверяю так

а если плюсом вычесть спред...

Я проверю такой тип открытия/закрытия позиций в советнике сегодня.

 
Vladimir Karputov:

Сделал БЕЗ алертов - MA vertical shift Arrow - индикатор отображает три построения - линия для индикатора Moving Average и два построения Arrow - при удалении цены от MA:

Есть пару вопросов по индикатору)

например: 1) ставлю отступ цены от машки 20 пипсов, но стрелка почему то ставится на 30ти пипсах

2) можно ли сделать чтобы стрелочка ставилась один раз по достижению ценой установленного отступа?

Ну и жаль конечно что нет пищалки какой нить при появлении стрелочки)

Сергей Овчинников:

Есть пару вопросов по индикатору)

например: 1) ставлю отступ цены от машки 20 пипсов, но стрелка почему то ставится на 30ти пипсах

2) можно ли сделать чтобы стрелочка ставилась один раз по достижению ценой установленного отступа?

Ну и жаль конечно что нет пищалки какой нить при появлении стрелочки)

Пожалуйста задайте свой вопрос в теме обсуждения данного кода.

