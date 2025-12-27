Напишу индикатор бесплатно - страница 92
Вот ещё такой вариант:
или даже так:
Что же делать, как же быть? У тех брокеров нет MT5.
Если у брокера нет MetaTrader 5 - тикайте оттуда как можно скорее и выводите свои деньги.
не аргумент.
Всем привет. Попробую снова испытать удачу) Может кто возьмется за написание пары индюшат.
1) Допустим цена пересекла скользящую среднюю снизу вверх и ушла от неё на заданное в настройках индикатора количество пунктов ==> звучит алерт, появляется окошко с оповещением времени и пары события, ну можно еще и стрелочку для визуализации)
2) В виде гистограммы, либо может опять же стрелка и окошко с оповещением времени и пары события.
Суть индикатора: отобразить на графике появление бара,который должен быть больше среднего арифметического за указанное в настройках количество предыдущих баров.
Например: ATR 5ти баров у нас составляет 14, тут появляется бар превышающий ATR предыдущих 5ти баров в 2 раза ( k умножения последнего бара, так же указывается в настройках, как и количество баров )
Сделал БЕЗ алертов - MA vertical shift Arrow - индикатор отображает три построения - линия для индикатора Moving Average и два построения Arrow - при удалении цены от MA:
Спасибо огромное, на первый взгляд суперская штуковина получилась)
Пока только на график нацепил, завтра буду наблюдать за ней.
Еще раз спасибо!
я прверяю так
а если плюсом вычесть спред...
Я проверю такой тип открытия/закрытия позиций в советнике сегодня.
Есть пару вопросов по индикатору)
например: 1) ставлю отступ цены от машки 20 пипсов, но стрелка почему то ставится на 30ти пипсах
2) можно ли сделать чтобы стрелочка ставилась один раз по достижению ценой установленного отступа?
Ну и жаль конечно что нет пищалки какой нить при появлении стрелочки)
Пожалуйста задайте свой вопрос в теме обсуждения данного кода.