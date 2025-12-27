Напишу индикатор бесплатно - страница 81
Привет , просьба внести пару дополнений в этот индикатор ( BetterVolume 1.6 , ниже прилагается ).
Кривая ( МА ) в окне осцилятора пересекает значимые объемы для текущего состояния рынка: на волотильном рынке она выше ; на спокойном ниже ; в зарождающемся тренде она растет при одновременном "захвате" сильных вбросов объемов ; на слабеющем рынке падает , но "ловит" неожиданные вбросы.
Таким образом кривая МА "ловит" значимые объемы для разных состояний рынка. Назовем ее Кривая значимости объемов.
Необходимо:
1. В окне терминала подписать бары , на которые пришлось Значимое ( и больше ) количество тиков. Например , кривая Значимости "словила" вброс тиков ( объемов ) , тогда над (под ) баром появится подпись-метка количества тиков. Для бай-бара надпись снизу , для сэлл-бара - сверху. Додж - по последней свече. Цвет соответственно гистограмм. Задать размер шрифта и отступ от свечи.
2. В окне осцилятора в правой свободной части - счетчик тиков для текущей свечи соотвествующего цвета.
Спасибо , не подкачайте , комрады...всех с Новым Годом.
П.С. Нужна ли картинка , описание понятное. Но если надо - не заржавеет.
Добавил рисунок и уточнение:
Ввести параметр "Порог чувствительности". В окне осцилятора это горизонтальная линия малинового цвета. Ниже порога , даже если гистограмма пересекает кривую Значимости , ничего на барах не пишется. То есть подписи баров имеют условия "И": "выше порога чувствительности" И "выше "Кривой Значимости". Порог чувствительности отобразить горизонтальной линией , как на рисунке.
Как видно , метки-подписи на графике начинаются , когда цена намерена совершить какое-то значимое действие , например , преодолеть минимум или максимум.
Как только она действие реализовала , метки больше не появляются , что говорит о том , что движуха достигла своей цели. А появление на графике первой метки - сильный сигнал на будущий движ.
Всем доброго времени суток! Не знаю правильно ли пишу сюда или нет, но тема бесплатное написание индикатора.. нужен индикатор, может даже это скрипт или кто его знает как кправильно назвать... нужно чтобы на графике появлялись 4 линии, от нулевой точки, 2 вверху и 2 внизу, чтобы в настройках можно было выставлять растояние в пунктах, растояние между каждой линией одинаковое.. также чтобы можно было двигать эти линии по графику, двигаться они должны все вместе, чтобы не менялось растояние заданное между линиями.. также чтобы первые линии от нулевой точки, имели буферы, ну внизу в селл, вверху в бай.. я думаю кто писал индикаторы понимает что такое буферы... потому что мне особо не понятно что это... но надо чтобы были буферы в индикаторе... скрин для лучшего понимания, прилагаю... не знаю правильно ли все описал, но думаю понятен смысл.. кто может написать такой?
научись пользоваться уровнями фибоначи, в настройках как раз можешь выставить параметры и количество линий.
Извиняюсь что пишу в эту тему, но возможно здесь кто -нибудь мне поможет решить проблему...Я скачал индикатор а он не устанавливается на график... Беда просто какая то, а так нужен был рабочим на графике!!! Может кто-нибудь исправит проблему эту и она не столь сильна???
Что такое цена покупки? Можно от закрытия свечи, открытия, хай, лоу. "только от цены покупки" ?
Вот индикатор. От закрытия свечи. Вводите любые две пары. Точно так как написано в терминале. Т.е. если написано USDRUB, то не надо usbrub или еще как-то. Вводите нужный коэффициент(Коэфф_Деления). И, как дополнительная опция :), можно зеркально отразить все это с помощью Mirroring_Paar_2.
P.S. После установки на график в меню нажать обновить.
Добрый день. Нужен пользовательский индикатор рисующий на графике зоны по 5,15,30, 60 минутной свече по цене откр\закр или макс\мин(должна быть возможность выбора свечи(5,15,30, 60 мин) и цены( откр\закр или макс\мин) ). Зона рисуется с 0 часов до 23. На графике должны отображаться дни недели. Должна быть возможность выбора свечи( например 15:30) по которой рисуется график отдельно на каждый день недели. Должна быть возможность делать надписи на каждой зоне отдельно, не более 20 знаков. На каждый день должна быть возможность создания 2 зон. Должна быть возможность выбора как изображается зона (рамкой или с заливкой, какого цвета- это достаточно в коде). Должна быть возможность выбрать количество дней отображения зон на графике. Если существует возможность сохранить на графике зоны за последнюю неделю другими цветами (может скриптом), было бы отлично для сохранения истории на графике, так как на следующую неделю будут другие зоны и предыдущие недели перерисуются. Сейчас использую 2 индикатора(2 ЗОНЫ и Дни недели), один наносит дни недели другой рисует зоны одинаковые на каждый день недели. Это не очень удобно делать каждый день, когда есть возможность сделать все в выходные на предстоящую неделю вперед.
Должно получиться что то похожее. Или можно посмотреть здесь:
https://www.mql5.com/ru/charts/11339592/usdjpy-m15-alpari-international