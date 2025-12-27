Напишу индикатор бесплатно - страница 13
Здравствуйте!
Предлагаю написать индикатор, объединяющий два стандартных - RSI и Envelopes. Подобных индикаторов в сети не встречал. Есть RSI TMA centered bands, но у предлагаемого более точные точки входа.
Суть индикатора - наложение Envelopes на RSI.
При пересечении RSI верхней границы Envelopes сверху вниз - появление алерта (включая стрелку на графике, сообщение на экране, звуковое оповещение и push) о продаже.
При пересечении RSI нижней границы Envelopes снизу вверх - появление алерта (включая стрелку на графике, сообщение на экране, звуковое оповещение и push) о покупке.
Также необходима возможность настройки параметров RSI и Envelopes как в стандартных индикаторах.
В принципе, запрашиваемый индикатор можно изобразить наложением Envelopes c применением к «Данным первого индикатора» на RSI, но такая комбинация не дает алертов.
Если я не надоел,можно ещё вопросик.
В инете не найду прогу(а может и нет такой),показывающую уровень.
Например
Терминал показывает уровень только рыночных ордеров,а требуется прога,показывающая возможный уровень рыночных и отложенных,т.е. если бы отложенники были активированы.
Цель: Когда я набираю сетку ордеров,мне нужно не переусердствовать и набрать чтобы не слить счёт,в случае активирования всех ордеров неожиданным импульсом. На кроссе cadchf недавно такое случилось,хорошо запас маржи был.
Здравствуйте, Юрий. Нужен кусок кода или отдельный файл( это уже вам виднее ), чтобы добавить его в файл индикатора.mq4 после алерта или отловить появление алерта от индикатора.ex4 и отправить после этого алерта на адрес api.binaryteam.ru строку вида http://api.binaryteam.ru/?request=signal&key=12345472300af900f431234561234567&formname=risefall&type_account=demo&symbol=frxUSDCHF&duration=5m&amount=3&bet=CALL&source=metatrader.или сделать входной параметр "имя индикатора", и отправлять веб-запрос при появлении алерта от этого индикатора.
пример отправки для советников http://binaryteam.ru/addons/#api http://binaryteam.ru/files/mt4example_1.zip через WebRequest.
Как передать запрос без функции WebRequest? есть ли другие функции похожие на WebRequest? чтобы можно было добавить в файл индикатора.mq4
входные параметры
extern double bet=0.5;
extern int expiration=1;
extern string key = "12345472300af900f431234561234567" ;
extern string type_account = "demo";
extern bool Flag = false;
extern string bettype;
это то, что примерно добавить в индикатор.mq4. ошибка из-за использования WebRequest в индикаторе
int start() {
....
условие покупки {
.....
Alert("алерт индюка - BUY!!!");
bettype = "CALL";
Print("направление ставки: ",bettype);
Flag = true;
Print(BinaryTeam()); //--- отправить запрос
}
условие продажи {
.....
Alert("алерт индюка - SELL!!!");
bettype = "PUT";
Print("направление ставки: ",bettype);
Flag = true;
Print(BinaryTeam());//--- отправить запрос
}
}
bool BinaryTeam()
{
char post[],result[];
int res;
string headers;
//--- для работы с сервером необходимо добавить URL
//--- в список разрешенных URL (Главное меню->Сервис->Настройки, вкладка "Советники"):
string formname = "risefall";
string symbol = "frx" + Symbol();
string duration = IntegerToString(expiration) + "m";
string amount = DoubleToString(bet);
if(Flag==false)
{
Print("не задано направление торговли");
return(false);
}
//--- пример: http://api.binaryteam.ru/?request=signal&key=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&formname=risefall&type_account=demo&symbol=frxUSDCHF&duration=5m&amount=3&bet=CALL&source=metatrader
//--- собираем строку для отправки
string send = "?request=signal" +
"&source=metatrader" +
"&type_account=" + type_account +
"&bet=" + bettype +
"&formname=" + formname +
"&date_start=now" +
"&symbol=" + symbol +
"&duration=" + duration +
"&barrier=0" +
"&amount=" + amount +
"&key=" + key;
Print(send);
ResetLastError();
int timeout=5000;
res = WebRequest("GET",url+send,NULL,NULL,timeout,post,0,result,headers);
if(res==-1)
{
Print("Ошибка в WebRequest. Код ошибки =",GetLastError());
MessageBox("Необходимо добавить адрес '"+url+"' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'","Ошибка",MB_ICONINFORMATION);
}
else
{
Print(CharArrayToString(result));
return(true);
}
Print("Непредвиденная ситуация");
return(false);
}
Здравствуйте Юрий! Нужен индикатор показывающий в виде линии цену на определенное время Т1 (задается пользователем, соответствует определенному времени терминала, можно просто в часах, например 5, то есть в 5-00 по времени терминала) и до конца дня, далее рисующий еще две линии сверху красным цветом и снизу зеленым на расстоянии которое можно задавать в % отклонения от цены в начальное время. Если цена инструмента (валютной пары) в заданное время Т2 ниже (выше) зеленой (красной) линии то рисуется стрелка вверх (вниз) на открытии свечи на некотором расстоянии. Отклонения линий, если возможно, сделать и для верхней и для нижней, чтобы они могли быть разными. Проценты дробные, например 0,35%. Время Т2 желательно задавать в минутах, это длительность от времени Т1. И желательно иметь такую картину не только на текущий день, но и на истории на заданное количество дней для анализа. Спасибо.
проверяйте , вроде как то так
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, M30, 2016.11.22
Alpari International Limited, MetaTrader 4, Demo
Юрий, может быть можно переделать индикатор МаркетПрофайл, который под 4 версию на пятую? Может этот после переделки меньше тормозить будет?
закрытый код ни кто при всём желании не переделает, нужен .mq4
Ой! Прошу прощения, не обратил внимание, что он только такой есть. Прикреплю другой, принцип у них один, отличия только в дополнительных мелочах. Мелочи впрочем можно выбросить, оставив главный функционал. На пятерке жутко тормозит тот индикатор, где-то в нем ошибка кроется, не знаю. Пятерка нужна, так как ее же я и на рос.рынке использую.
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения
Не поможете написать советник.
Есть ручная ТС с индикаторами, работает на любом ТФ с любым инструментом. Но я часто пропускаю сигналы , т.к. постоянно сидеть у монитора не могу. ТЗ есть. Могу выслать и доработать под ваши требования.
Суть – советник должен открывать сделки, когда пересечения CCI1 (медленного) или CCI2 (быстрого) с сигнальной линией (сглаженный с помощью коэффициента стохастик) будут подтверждены одновременным пересечением WPR с RSI. Или когда CCI1 и CCI2 одновременно пересекут уровень "0".
***