Здрасте, а чего два скрипта??? Можно же и одним управиться...
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Добрый день. Нужен индикатор дивергентный бар под стратегию Б. Вильямса. Суть такая: после закрытия свечи, определяем середину свечи по ХАЙ И ЛОУ свечи.
Если открытие и закрытие этой же свечи выше середины свечи, то сигнал на покупку,
если открытие и закрытие ниже середины это же свечи то сигнал на продажу. Сигнальный бар можно покрасить и стрелочку добавить.
Сам в программировании - 0 .
Помогите , буду очень признателен
Здравствуйте, Владимир. В принципе можно сразу и советник написать. На каком таймфрейме планировали его использовать?
С уважением, Владимир.
Индикатор планирую использовать на М15 и выше. А на счет советника конечно вопрос. Так ка это волновая теория, и подсчет волн, весьма субъективное занятие.
Написал советника по Вашим условиям. Даже при огромном стоп-лоссе сливает. Слишком много мест, где наблюдается подобная картина.
С уважением, Владимир.
А просто индикатор , чтобы на графике давал сигнал вы можете написать?
Конечно же торговать по одному лишь сигналу будет слив.
с уважением.
Посмотрел, на прикрепленный вами скрин. Я предполагаю открывать сделки отложенными ордерами. вот например, первая сделка со скрина, которая видна - сел, там по идее я должен был ставить бай стоп над свечей.
В любом случае сигналы надо фильтровать. Каждую свечу брать не стоит.
как-то так
Доброе утро, Владимир! Попробую и отпишусь о результатах тестирования.
С уважением, Владимир.