Напишу индикатор бесплатно - страница 130

to_ha #:

 Здрасте, а чего два скрипта??? Можно же и одним управиться...

Если одним, то еще лучше
 
Yurij Izyumov:

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.

Здравствуйте. Есть идея сделать помощника для торговли паттернов Утренняя и Вечерняя звезда. Если интересно, могу подробно описать.
 

Добрый день. Нужен индикатор дивергентный бар под стратегию Б. Вильямса.  Суть такая: после закрытия свечи, определяем середину свечи по ХАЙ И ЛОУ свечи.

Если открытие и закрытие этой же свечи выше середины свечи, то сигнал на покупку,

если открытие и закрытие ниже середины это же свечи то сигнал на продажу. Сигнальный бар можно покрасить и стрелочку добавить.

Сам в программировании  - 0 .

Помогите , буду очень признателен

 
Здравствуйте, Владимир. В принципе можно сразу и советник написать. На каком таймфрейме планировали его использовать?

С уважением, Владимир.

 
Индикатор планирую использовать на М15 и выше. А на счет советника конечно вопрос. Так ка это волновая теория, и подсчет волн, весьма субъективное занятие. 
 
Vladimir Vasilyev #:
Индикатор планирую использовать на М15 и выше. А на счет советника конечно вопрос. Так ка это волновая теория, и подсчет волн, весьма субъективное занятие. 

Написал советника по Вашим условиям. Даже при огромном стоп-лоссе сливает. Слишком много мест, где наблюдается подобная картина.

С уважением, Владимир.


 
MrBrooklin #:

Написал советника по Вашим условиям. Даже при огромном стоп-лоссе сливает. Слишком много мест, где наблюдается подобная картина.

С уважением, Владимир.


А просто индикатор , чтобы на графике давал сигнал вы можете написать?

Конечно же торговать по одному лишь сигналу будет слив.

с уважением.

 
Vladimir Vasilyev #:

А просто индикатор , чтобы на графике давал сигнал вы можете написать?

Конечно же торговать по одному лишь сигналу будет слив.

с уважением.

Посмотрел, на прикрепленный вами скрин. Я предполагаю открывать сделки отложенными ордерами. вот например, первая сделка со скрина, которая видна - сел, там по идее я должен был ставить бай стоп над свечей.

В любом случае сигналы надо фильтровать. Каждую свечу брать не стоит.

 
Vladimir Vasilyev #:

Посмотрел, на прикрепленный вами скрин. Я предполагаю открывать сделки отложенными ордерами. вот например, первая сделка со скрина, которая видна - сел, там по идее я должен был ставить бай стоп над свечей.

В любом случае сигналы надо фильтровать. Каждую свечу брать не стоит.

как-то так

Файлы:
Gbp.jpg  15 kb
 
Vladimir Vasilyev #:

как-то так

Доброе утро, Владимир! Попробую и отпишусь о результатах тестирования.

С уважением, Владимир.

