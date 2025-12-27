Напишу индикатор бесплатно - страница 55

Victor Nikolaev:

Держи

Можете сделать в виде гистограммы в подвале, если вас не затруднит, раскраску падаюшию и когда растут бары.  😊

 
Приветствую. Подскажите пожалуйста, реально ли написать программу для мт5 андроид, задача которой учитывать при внесении индикатора данные не только первого и предыдущего индикаторов, а любого из индикаторов в списке окна. Я нуб в этом деле. Спасибо
 
Volkov Dmitrii:
Пользовательские индикаторы, советники, скрипты можно писать ТОЛЬКО и ТОЛЬКО для терминала для настольной версии Windows. На мобильных терминалах нет возможности запускать пользовательские индикаторы, советники, скрипты.

 

Всем привет.Нужна такая штучка.Нажимаю на пару валют и открывается она в нескольких тайм фреймах можно добавить и удалить.Оставитьть сколько мне нужно.Так чтобы каждый раз не делать вручую.

 
вот так.
Файлы:
2018-07-09_23-54-19.png  70 kb
 

Maralka2001

Скрипт переделал  с 28 пар только  для евро и добавил все ТФ (был 1)

Попроси вывести в настройки выбор пар и ТФ.

Файлы:
Open_EURUSD_9_TF.mq4  6 kb
 
Спасибо.Скачал скинул в мт4 но в навигаторе не появился.В скриптах нет.Знаю чт то делаю не так.

Подскажите пожалуйста.Я же ноль в этих программах.

 
Maralka2001:

Спасибо.Скачал скинул в мт4 но в навигаторе не появился.В скриптах нет.Знаю чт то делаю не так.

Подскажите пожалуйста.Я же ноль в этих программах.

Файлы:
2018-07-11_13-00-35.png  48 kb
 
Maralka2001:

вот где он

 
