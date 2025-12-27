Напишу индикатор бесплатно - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Держи
Можете сделать в виде гистограммы в подвале, если вас не затруднит, раскраску падаюшию и когда растут бары. 😊
Приветствую. Подскажите пожалуйста, реально ли написать программу для мт5 андроид, задача которой учитывать при внесении индикатора данные не только первого и предыдущего индикаторов, а любого из индикаторов в списке окна. Я нуб в этом деле. Спасибо
Пользовательские индикаторы, советники, скрипты можно писать ТОЛЬКО и ТОЛЬКО для терминала для настольной версии Windows. На мобильных терминалах нет возможности запускать пользовательские индикаторы, советники, скрипты.
Всем привет.Нужна такая штучка.Нажимаю на пару валют и открывается она в нескольких тайм фреймах можно добавить и удалить.Оставитьть сколько мне нужно.Так чтобы каждый раз не делать вручую.
2 Maralka2001
Скрипт переделал с 28 пар только для евро и добавил все ТФ (был 1)
Попроси вывести в настройки выбор пар и ТФ.
2 Maralka2001
Скрипт переделал с 28 пар только для евро и добавил все ТФ (был 1)
Попроси вывести в настройки выбор пар и ТФ.
Спасибо.Скачал скинул в мт4 но в навигаторе не появился.В скриптах нет.Знаю чт то делаю не так.
Подскажите пожалуйста.Я же ноль в этих программах.
Спасибо.Скачал скинул в мт4 но в навигаторе не появился.В скриптах нет.Знаю чт то делаю не так.
Подскажите пожалуйста.Я же ноль в этих программах.
вот где он