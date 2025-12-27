Напишу индикатор бесплатно - страница 90

Всем доброго времени суток! Случайно наткнулся на данную ветку, ребятам оказывающим помощь в создании индюков-огромное спасибо)

Хотел спросить о возможности создания простенького индикатора.

Необходим индикатор подсчета пройденного расстояния ценой за определённое количество времени и тиков.

Например:

Цена прошла 100 пп за 10 сек - на свече по цене события оставляется засечка и подается алерт и всплывает окно с указанием пары, времени и цены события.

Цена прошла 100 пп за 10 тиков - на свече по цене события оставляется засечка и подается алерт и всплывает окно с указанием пары, времени и цены события.

С возможностью выбора режима пункты/тики

На картинке примерно показал засечки) 

всем спасибо!

Screenshot_2.jpg  25 kb
 
Это просто канал на тиковом или секундном графике. Дончиан на 10 баров. Когда цена ударилась в край, проверить ширину
 

Добрый день! Если  у вас есть возможность переписать индикатор  с МТ4 на МТ5 буду благодарен.

На всякий случай название индикатора PriceAction Scaner.mq4.

PriceAction_Scaner.mq4  69 kb
MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Достаточно изменить расширение файла с mq4 на mq5. https://www.mql5.com/ru/code/16206

PriceAction Scaner.mq5

PriceAction_Scaner.mq5  69 kb
 
Alexsandr San:

PriceAction Scaner.mq5



Спасибо! А не могли бы вы установить на индикатор оповещение? Звуковое и всплывающее окошко.

Inspector2020:

Спасибо! А не могли бы вы установить на индикатор оповещение? Звуковое и всплывающее окошко.

я не вникал в сам Индикатор, что бы звуки установить, объясните - принцип работы этого Индикатора    

 
Maxim Kuznetsov:
Это просто канал на тиковом или секундном графике. Дончиан на 10 баров. Когда цена ударилась в край, проверить ширину
Я конечно понимаю что просто, но не очень удобно сидеть и следить за каналом, ещё и на разных парах) Просто раз тут такое дело, что люди предлагают написать индикатор бесплатно, почему бы не испытать удачу, а вдруг кто-нибудь напишет) 
 

Доброго времени суток! Нужна помощь.Если есть возможность перепишите пожалуйста код советника под МТ5.

Файл во вложении. Заранее спасибо.

TrendLine_Trading.mq4  7 kb
 
Сложный случай, да?) 
