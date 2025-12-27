Напишу индикатор бесплатно - страница 90
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем доброго времени суток! Случайно наткнулся на данную ветку, ребятам оказывающим помощь в создании индюков-огромное спасибо)
Хотел спросить о возможности создания простенького индикатора.
Необходим индикатор подсчета пройденного расстояния ценой за определённое количество времени и тиков.
Например:
Цена прошла 100 пп за 10 сек - на свече по цене события оставляется засечка и подается алерт и всплывает окно с указанием пары, времени и цены события.
Цена прошла 100 пп за 10 тиков - на свече по цене события оставляется засечка и подается алерт и всплывает окно с указанием пары, времени и цены события.
С возможностью выбора режима пункты/тики
На картинке примерно показал засечки)
всем спасибо!
Всем доброго времени суток! Случайно наткнулся на данную ветку, ребятам оказывающим помощь в создании индюков-огромное спасибо)
Хотел спросить о возможности создания простенького индикатора.
Необходим индикатор подсчета пройденного расстояния ценой за определённое количество времени и тиков.
Например:
Цена прошла 100 пп за 10 сек - на свече по цене события оставляется засечка и подается алерт и всплывает окно с указанием пары, времени и цены события.
Цена прошла 100 пп за 10 тиков - на свече по цене события оставляется засечка и подается алерт и всплывает окно с указанием пары, времени и цены события.
С возможностью выбора режима пункты/тики
На картинке примерно показал засечки)
всем спасибо!
Добрый день! Если у вас есть возможность переписать индикатор с МТ4 на МТ5 буду благодарен.
На всякий случай название индикатора PriceAction Scaner.mq4.
Добрый день! Если у вас есть возможность переписать индикатор с МТ4 на МТ5 буду благодарен.
На всякий случай название индикатора PriceAction Scaner.mq4.
MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Достаточно изменить расширение файла с mq4 на mq5. https://www.mql5.com/ru/code/16206
Добрый день! Если у вас есть возможность переписать индикатор с МТ4 на МТ5 буду благодарен.
На всякий случай название индикатора PriceAction Scaner.mq4.
PriceAction Scaner.mq5
PriceAction Scaner.mq5
Спасибо! А не могли бы вы установить на индикатор оповещение? Звуковое и всплывающее окошко.
Спасибо! А не могли бы вы установить на индикатор оповещение? Звуковое и всплывающее окошко.
я не вникал в сам Индикатор, что бы звуки установить, объясните - принцип работы этого Индикатора
Это просто канал на тиковом или секундном графике. Дончиан на 10 баров. Когда цена ударилась в край, проверить ширину
Доброго времени суток! Нужна помощь.Если есть возможность перепишите пожалуйста код советника под МТ5.
Файл во вложении. Заранее спасибо.
Всем доброго времени суток! Случайно наткнулся на данную ветку, ребятам оказывающим помощь в создании индюков-огромное спасибо)
Хотел спросить о возможности создания простенького индикатора.
Необходим индикатор подсчета пройденного расстояния ценой за определённое количество времени и тиков.
Например:
Цена прошла 100 пп за 10 сек - на свече по цене события оставляется засечка и подается алерт и всплывает окно с указанием пары, времени и цены события.
Цена прошла 100 пп за 10 тиков - на свече по цене события оставляется засечка и подается алерт и всплывает окно с указанием пары, времени и цены события.
С возможностью выбора режима пункты/тики
На картинке примерно показал засечки)
всем спасибо!