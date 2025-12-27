Напишу индикатор бесплатно - страница 126

Новый комментарий
 
Алексей Профит #:
Здравствуйте. Можете в индикатор добавить функцию чтоб указывать там дату до которой индикатор будет работать ?

Что значить " дату до которой индикатор будет работать "?

Типа до конца месяца работаем потом нет?

 
MakarFX #:

Что значить " дату до которой индикатор будет работать "?

Типа до конца месяца работаем потом нет?

Да. Нашел конструктор на просторах интернета, все получилось  Можно добавить в этот индикатор буферные стрелки. Когда пробивается уровень появляется стрелка ? Спасибо
Файлы:
RoundLevelsIndicator.mq4  6 kb
 
Алексей Профит #:
Да. Нашел конструктор на просторах интернета, все получилось  Можно добавить в этот индикатор буферные стрелки. Когда пробивается уровень появляется стрелка ? Спасибо

Что это значит? Пробитие снизу вверх или сверху вниз? Закрытие ниже или закрытие выше?

А в этом случае сколько стрелок надо?

Прежде чем просить о чем-то, надо посмотреть как это выглядит на истории,

а затем нормально сформулировать пожелания.

 

Добрый день, уважаемые программисты!

Можете написать индикатор Bollinger Bands рисующий верхнюю и нижнюю линии наоборот?

Т.е. когда цена флетится - полосы расходятся, а когда начинается импульс - полосы сходятся. По сути Анти Bollinger Bands.

Основные настройки в индикаторе оставить как у оригинала.

 
MakarFX #:

Что это значит? Пробитие снизу вверх или сверху вниз? Закрытие ниже или закрытие выше?

А в этом случае сколько стрелок надо?

Прежде чем просить о чем-то, надо посмотреть как это выглядит на истории,

а затем нормально сформулировать пожелания.

MakarFX  извини за не корректные вопросы. Нашел что то подходящее на просторах интернет. Еще раз извиняюсь за не правильную постановку вопроса.
 
Доброго всем времени.
Знатоки MQL4, сделайте, пожалуйста, стандартный RSI c настраеваевым алертом. Алерт должен срабатывать при нахождении заданного времени (количества свечей) индикатора в зонах перекупленности или перепроданности. Уровни этих зон должны тоже настраиваться.
Буду несказанно благодарна!!!
 
Всех с Новым годом!  Подскажите, можно ли программно(MQL 4) получить значение MA, наложенной на пользовательский индикатор?
 
Просто интересно: кто-нибудь ещё остался, желающий что-нибудь бесплатно сваять? 
 
Алексей Тарабанов #:
Просто интересно: кто-нибудь ещё остался, желающий что-нибудь бесплатно сваять? 

Да, Я остался.

Уже 3 раза просил написать, но что-то никто не может осилить

В очередной раз всё умерло

 
Попробую что-нибудь бесплатно предложить ( 
1...119120121122123124125126127128129130131132133...137
Новый комментарий