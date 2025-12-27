Напишу индикатор бесплатно - страница 126
Здравствуйте. Можете в индикатор добавить функцию чтоб указывать там дату до которой индикатор будет работать ?
Что значить " дату до которой индикатор будет работать "?
Типа до конца месяца работаем потом нет?
Да. Нашел конструктор на просторах интернета, все получилось Можно добавить в этот индикатор буферные стрелки. Когда пробивается уровень появляется стрелка ? Спасибо
Что это значит? Пробитие снизу вверх или сверху вниз? Закрытие ниже или закрытие выше?
А в этом случае сколько стрелок надо?
Прежде чем просить о чем-то, надо посмотреть как это выглядит на истории,
а затем нормально сформулировать пожелания.
Добрый день, уважаемые программисты!
Можете написать индикатор Bollinger Bands рисующий верхнюю и нижнюю линии наоборот?
Т.е. когда цена флетится - полосы расходятся, а когда начинается импульс - полосы сходятся. По сути Анти Bollinger Bands.
Основные настройки в индикаторе оставить как у оригинала.
Знатоки MQL4, сделайте, пожалуйста, стандартный RSI c настраеваевым алертом. Алерт должен срабатывать при нахождении заданного времени (количества свечей) индикатора в зонах перекупленности или перепроданности. Уровни этих зон должны тоже настраиваться.
Буду несказанно благодарна!!!
Просто интересно: кто-нибудь ещё остался, желающий что-нибудь бесплатно сваять?
Да, Я остался.
Уже 3 раза просил написать, но что-то никто не может осилить
В очередной раз всё умерло