Напишу индикатор бесплатно - страница 50

Новый комментарий
 
это возможно сделать или это очень трудоемкая работа, требующая много времени?
 
sova2020:
да, абсолютно уверен. суть очень проста, смотрим валюту или индекс 2 последних бара на 4х часовике. нужно в истории найти 2 точно таких же бара. при этом не важно как вела себя цена до совпадения и после.

я когда то столет назад что то подобное пытался делать, получилась идеальная подгонка под историю, т.к. последовательности не повторяются в точности а лишь в какой то мере

формализируйте всё что вы хотите видеть, пока что я не вижу идеи, как учитывать свечи и их похожесть , сколько ищем, как глубоко в истории, что делаем дальше

 
Yurij Izyumov:

я когда то столет назад что то подобное пытался делать, получилась идеальная подгонка под историю, т.к. последовательности не повторяются в точности а лишь в какой то мере

формализируйте всё что вы хотите видеть, пока что я не вижу идеи, как учитывать свечи и их похожесть , сколько ищем, как глубоко в истории, что делаем дальше

согласен, идеального повторения нет. нужно чтобы индикатор нашел совпадение вот в таком виде как сегодня... далее просто выделил. индикатору не нужно искать какие-то взаимосвязи между этим. ищем максимально глубоко, насколько нам позволяет брокер в истории. сколько? - все. идея в том, что другой инструмент повторить свое движение за тот же день, что нашел нам индюк.


 


Что есть такое в твоих рассуждениях. Держи акулу 32

Файлы:
123_SHARK.mq4  6 kb
 
poruchik:


Что есть такое в твоих рассуждениях. Держи акулу 32

спасибо. но немного не то( мне не нужно искать отдельно взятые паттерны на графике. мне нужно найти на графике в истории повторение по барам сегодняшнего дня.
 
Всем привет!!! Начал писать статью и узнал что отсутствуует один из индикаторов. Да вы его знаете, стохастик называется. Помогите переделать его для МТ5, дабы появление статьи не оттягивалось. Спасибо!!!!
Файлы:
ClusterX_Stochastic.mq4  13 kb
 
KonSShep:
Приветствую!!! Нужно написать индикатор который будет сравнивать массивы из однотипных свечей и одновременного пробоя уровней стохастика выдавать алерт, текстовое и звуковое оповещение, рисовать указательные стрелки без перерисовки. Что нужно туда вставить. 1. Прикрепить к нему stochastic с возможностью изменять параметры отключения и включения стохастика, выставлять уровни а так же с алертом на пробой уровней сверху вниз и снизу вверх с оповещением о продолжительном нахождении линий над и под значимыми уровнями на кол-во свечей указанных в настройках от 1..6) (к примеру: Сверяем стохастик над/под уровнем n=1..6 свечей, если true, то сверяем с остальными параметрами индикатора, если false, то отбой) если стохастик отключен, то действия не требуются. Остальные параметры индикатора заключаются в подсчете массива из однотипных свечей с условиями работы в паре со стохастиком или без, когда он отключен. 2. Выставляем в настройках кол-во нужных таймфреймов (в моем случие их 3-и (от 1...8) 3. Выставляем какие таймфреймы рассматриваем в моем случии M15, M30, H1) 4. Выставляем у каждого выбранного тайма интересующее кол-во свечей для анализа для проверки и подсчета однотипных свечей H1 (нужное колличество выставлять в параметрах n=1..20) 5. Проверка и подсчет однотипных свечей М30 (нужное колличество выставлять в параметрах n=1..20) 6. Проверка и подсчет однотипных свечей М15 (нужное кол-во выставлять в параметрах n=1..20) К примеру: я указал параметры стохастика (5,3,3) с уровнями 20,80) на пробой и долгой задержкой в указанном колличестве свечей над/под уровнями, после чего сравниваем условия по свечному анализу считать кол-во свечей H1-5, M30-3 и M15-4 сравнивать с "быками" или "медведями", если собирается комбинация из массива "медведей" на указанных таймфреймах в указанных кол-вах и с соответствием условий стохастика, то по открытию пятой свечи H1 (или открытого таймфрейма и кол-ва свечей в настройках), под свечкой дать стрелочный указатель на buy желтого цвета а в окне alert выдать оповещение: (актив)( "Предвыигрышная ситуация Buy")(время на одну свечь открытого актива в моем случии H1 к примеру: EURUSD "Предвыигрышная ситуация Buy" 10:00-11:00). При закрытии комбинации из пятой подряд свечи H1 и четвертой подряд свечи М30 а так же третей подряд свечи М15 медвежьих комбинаций выдать второй алерт с оповещением: (Актив)(Вход "Buy" на время равной одной свечи открытого таймфрейма, к примеру: EURUSD Вход Buy H1) и указателем стрелочкой под свечкой зеленого цвета (цвет можно менять в параметрах), аналогично для "бычьего" массива стрелочки желтая и красная(параметры цвета можно поменять). При закрытии свечи не в нашу сторону в нашем случаи H1-6 больше оповещений не давать до появления противоположной свечи и нового подсчета, стрелки не перерисовывать на n кол-во баров от 500 и более с возможностью выставить в параметрах. 7. Выставить на график мини табло или в "подвал" с функцией отк вкл самого табло, с показаниями цыфрами свечных комбинаций в колличестве в нужных нам таймфреймов окрашивая их бычьи в синий, а медвежьи свечи в красный цвет к примеру есть индикатор BarsTo Trend.mq4 можно собрать условия как в нем. К примеру: EURUSD M15. 3 (синим или красным ) M30. 4 ( в зависимости от типа) H1. 5 (свечей)

Нет разделения на абзацы - никто не будет читать такой монолитный текст.  Подавать текст нужно красиво :)

 
Vladimir Karputov:

Нет разделения на абзацы - никто не будет читать такой монолитный текст.  Подавать текст нужно красиво :)

Приветствую!!!

Я отредактировал текст на абзацы))

Можно написать индикатор который будет сравнивать массивы из однотипных свечей и одновременного пробоя уровней стохастика выдавать алерт, текстовое и звуковое оповещение, рисовать указательные стрелки без перерисовки?


Что нужно туда вставить.


1. Прикрепить к нему stochastic с возможностью изменять параметры отключения и включения стохастика, выставлять уровни а так же с алертом на пробой уровней сверху вниз и снизу вверх с оповещением о продолжительном нахождении линий над и под значимыми уровнями на кол-во свечей указанных в настройках от 1..6)

(к примеру: Сверяем стохастик над/под уровнем n=1..6 свечей, если true, то сверяем с остальными параметрами индикатора, если false, то отбой) если стохастик отключен, то действия не требуются.


Остальные параметры индикатора заключаются в подсчете массива из однотипных свечей с условиями работы в паре со стохастиком или без, когда он отключен.


2. Выставляем в настройках кол-во нужных таймфреймов (в моем случие их 3-и (от 1...8) 

Выставляем какие таймфреймы рассматриваем в моем случии M15, M30, H1)


3. Выставляем у каждого выбранного тайма интересующее кол-во свечей для анализа для проверки и подсчета однотипных свечей H1 (нужное колличество выставлять в параметрах n=1..20)


4. Проверка и подсчет однотипных свечей М30 (нужное колличество выставлять в параметрах n=1..20)


5. Проверка и подсчет однотипных свечей М15 (нужное кол-во выставлять в параметрах n=1..20)

К примеру:

я указал параметры стохастика (5,3,3) с уровнями 20,80) на пробой и долгой задержкой в указанном колличестве свечей над/под уровнями, после чего сравниваем условия по свечному анализу считать кол-во свечей H1-5, M30-3 и M15-4 сравнивать с "быками" или "медведями", если собирается комбинация из массива "медведей" на указанных таймфреймах в указанных кол-вах и с соответствием условий стохастика, то по открытию пятой свечи H1 (или открытого таймфрейма и кол-ва свечей в настройках), под свечкой дать стрелочный указатель на "Buy" желтого цвета а в окне alert выдать оповещение: (актив)( "Предвыигрышная ситуация Buy")(время на одну свечь открытого актива в моем случии H1

к примеру: EURUSD "Предвыигрышная ситуация Buy" 10:00-11:00).

При закрытии комбинации из пятой подряд свечи H1 и четвертой подряд свечи М30 а так же третей подряд свечи М15 медвежьих комбинаций выдать второй алерт с оповещением: (Актив)(Вход "Buy" на время равной одной свечи открытого таймфрейма.

к примеру: EURUSD Вход Buy H1) и указателем стрелочкой под свечкой зеленого цвета (цвет можно менять в параметрах).

аналогично для "бычьего" массива стрелочки желтая и красная(параметры цвета можно поменять).

При закрытии свечи не в нашу сторону в нашем случаи H1-6 больше оповещений не давать до появления противоположной свечи и нового подсчета, стрелки не перерисовывать на n кол-во баров от 500 и более с возможностью выставить в параметрах.


6. Выставить на график мини табло или в "подвал" с функцией отк вкл самого табло, с показаниями цыфрами свечных комбинаций в колличестве в нужных нам таймфреймов окрашивая их бычьи в синий, а медвежьи свечи в красный цвет к примеру есть индикатор BarsTo Trend.mq4 можно собрать условия как в нем.

К примеру:

EURUSD       USDCHF....... и т.д


M15  3            1

M30  4            2

H1    5            2


Индикатор BarsToTrend прикрепил

Очень нужен, заранее спасибо))

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
 
KonSShep:

...... сравнивать массивы из однотипных свечей ...........

.......Индикатор BarsToTrend прикрепил...........

вот эти два пункта вызвали вопросы

что такое массив однотипных свечей ? по какому критерию свечи деляться на однотипные и не типичные

второй вопрос - индикатора не вижу

 
Yurij Izyumov:

вот эти два пункта вызвали вопросы

что такое массив однотипных свечей ? по какому критерию свечи деляться на однотипные и не типичные

второй вопрос - индикатора не вижу

однотипные это бычьи или медвежьи подрядОднотипный ряд свечей))Таймфреймы


Индикатор почему-то открепился, прикрепил повторно


А вот так выглядит индикатор BarsToTrendBarsToTrend в подвале в работе 



Приведу пример по AUD/CAD если бы я смог в настройках индикатора выставить параметры для M15 -1, M30-6, H1-4 то тут сработал бы аллерт при условии сравнения со стахастиком, что тот находится под уровнем 20 уже пару свечей (параметр задается в настройках)


Файлы:
BarsToTrend.ex4  15 kb
1...434445464748495051525354555657...137
Новый комментарий