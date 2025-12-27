Напишу индикатор бесплатно - страница 50
да, абсолютно уверен. суть очень проста, смотрим валюту или индекс 2 последних бара на 4х часовике. нужно в истории найти 2 точно таких же бара. при этом не важно как вела себя цена до совпадения и после.
я когда то столет назад что то подобное пытался делать, получилась идеальная подгонка под историю, т.к. последовательности не повторяются в точности а лишь в какой то мере
формализируйте всё что вы хотите видеть, пока что я не вижу идеи, как учитывать свечи и их похожесть , сколько ищем, как глубоко в истории, что делаем дальше
согласен, идеального повторения нет. нужно чтобы индикатор нашел совпадение вот в таком виде как сегодня... далее просто выделил. индикатору не нужно искать какие-то взаимосвязи между этим. ищем максимально глубоко, насколько нам позволяет брокер в истории. сколько? - все. идея в том, что другой инструмент повторить свое движение за тот же день, что нашел нам индюк.
Что есть такое в твоих рассуждениях. Держи акулу 32
Приветствую!!! Нужно написать индикатор который будет сравнивать массивы из однотипных свечей и одновременного пробоя уровней стохастика выдавать алерт, текстовое и звуковое оповещение, рисовать указательные стрелки без перерисовки. Что нужно туда вставить. 1. Прикрепить к нему stochastic с возможностью изменять параметры отключения и включения стохастика, выставлять уровни а так же с алертом на пробой уровней сверху вниз и снизу вверх с оповещением о продолжительном нахождении линий над и под значимыми уровнями на кол-во свечей указанных в настройках от 1..6) (к примеру: Сверяем стохастик над/под уровнем n=1..6 свечей, если true, то сверяем с остальными параметрами индикатора, если false, то отбой) если стохастик отключен, то действия не требуются. Остальные параметры индикатора заключаются в подсчете массива из однотипных свечей с условиями работы в паре со стохастиком или без, когда он отключен. 2. Выставляем в настройках кол-во нужных таймфреймов (в моем случие их 3-и (от 1...8) 3. Выставляем какие таймфреймы рассматриваем в моем случии M15, M30, H1) 4. Выставляем у каждого выбранного тайма интересующее кол-во свечей для анализа для проверки и подсчета однотипных свечей H1 (нужное колличество выставлять в параметрах n=1..20) 5. Проверка и подсчет однотипных свечей М30 (нужное колличество выставлять в параметрах n=1..20) 6. Проверка и подсчет однотипных свечей М15 (нужное кол-во выставлять в параметрах n=1..20) К примеру: я указал параметры стохастика (5,3,3) с уровнями 20,80) на пробой и долгой задержкой в указанном колличестве свечей над/под уровнями, после чего сравниваем условия по свечному анализу считать кол-во свечей H1-5, M30-3 и M15-4 сравнивать с "быками" или "медведями", если собирается комбинация из массива "медведей" на указанных таймфреймах в указанных кол-вах и с соответствием условий стохастика, то по открытию пятой свечи H1 (или открытого таймфрейма и кол-ва свечей в настройках), под свечкой дать стрелочный указатель на buy желтого цвета а в окне alert выдать оповещение: (актив)( "Предвыигрышная ситуация Buy")(время на одну свечь открытого актива в моем случии H1 к примеру: EURUSD "Предвыигрышная ситуация Buy" 10:00-11:00). При закрытии комбинации из пятой подряд свечи H1 и четвертой подряд свечи М30 а так же третей подряд свечи М15 медвежьих комбинаций выдать второй алерт с оповещением: (Актив)(Вход "Buy" на время равной одной свечи открытого таймфрейма, к примеру: EURUSD Вход Buy H1) и указателем стрелочкой под свечкой зеленого цвета (цвет можно менять в параметрах), аналогично для "бычьего" массива стрелочки желтая и красная(параметры цвета можно поменять). При закрытии свечи не в нашу сторону в нашем случаи H1-6 больше оповещений не давать до появления противоположной свечи и нового подсчета, стрелки не перерисовывать на n кол-во баров от 500 и более с возможностью выставить в параметрах. 7. Выставить на график мини табло или в "подвал" с функцией отк вкл самого табло, с показаниями цыфрами свечных комбинаций в колличестве в нужных нам таймфреймов окрашивая их бычьи в синий, а медвежьи свечи в красный цвет к примеру есть индикатор BarsTo Trend.mq4 можно собрать условия как в нем. К примеру: EURUSD M15. 3 (синим или красным ) M30. 4 ( в зависимости от типа) H1. 5 (свечей)
Нет разделения на абзацы - никто не будет читать такой монолитный текст. Подавать текст нужно красиво :)
Приветствую!!!
Я отредактировал текст на абзацы))
Можно написать индикатор который будет сравнивать массивы из однотипных свечей и одновременного пробоя уровней стохастика выдавать алерт, текстовое и звуковое оповещение, рисовать указательные стрелки без перерисовки?
Что нужно туда вставить.
1. Прикрепить к нему stochastic с возможностью изменять параметры отключения и включения стохастика, выставлять уровни а так же с алертом на пробой уровней сверху вниз и снизу вверх с оповещением о продолжительном нахождении линий над и под значимыми уровнями на кол-во свечей указанных в настройках от 1..6)
(к примеру: Сверяем стохастик над/под уровнем n=1..6 свечей, если true, то сверяем с остальными параметрами индикатора, если false, то отбой) если стохастик отключен, то действия не требуются.
Остальные параметры индикатора заключаются в подсчете массива из однотипных свечей с условиями работы в паре со стохастиком или без, когда он отключен.
2. Выставляем в настройках кол-во нужных таймфреймов (в моем случие их 3-и (от 1...8)
Выставляем какие таймфреймы рассматриваем в моем случии M15, M30, H1)
3. Выставляем у каждого выбранного тайма интересующее кол-во свечей для анализа для проверки и подсчета однотипных свечей H1 (нужное колличество выставлять в параметрах n=1..20)
4. Проверка и подсчет однотипных свечей М30 (нужное колличество выставлять в параметрах n=1..20)
5. Проверка и подсчет однотипных свечей М15 (нужное кол-во выставлять в параметрах n=1..20)
К примеру:
я указал параметры стохастика (5,3,3) с уровнями 20,80) на пробой и долгой задержкой в указанном колличестве свечей над/под уровнями, после чего сравниваем условия по свечному анализу считать кол-во свечей H1-5, M30-3 и M15-4 сравнивать с "быками" или "медведями", если собирается комбинация из массива "медведей" на указанных таймфреймах в указанных кол-вах и с соответствием условий стохастика, то по открытию пятой свечи H1 (или открытого таймфрейма и кол-ва свечей в настройках), под свечкой дать стрелочный указатель на "Buy" желтого цвета а в окне alert выдать оповещение: (актив)( "Предвыигрышная ситуация Buy")(время на одну свечь открытого актива в моем случии H1
к примеру: EURUSD "Предвыигрышная ситуация Buy" 10:00-11:00).
При закрытии комбинации из пятой подряд свечи H1 и четвертой подряд свечи М30 а так же третей подряд свечи М15 медвежьих комбинаций выдать второй алерт с оповещением: (Актив)(Вход "Buy" на время равной одной свечи открытого таймфрейма.
к примеру: EURUSD Вход Buy H1) и указателем стрелочкой под свечкой зеленого цвета (цвет можно менять в параметрах).
аналогично для "бычьего" массива стрелочки желтая и красная(параметры цвета можно поменять).
При закрытии свечи не в нашу сторону в нашем случаи H1-6 больше оповещений не давать до появления противоположной свечи и нового подсчета, стрелки не перерисовывать на n кол-во баров от 500 и более с возможностью выставить в параметрах.
6. Выставить на график мини табло или в "подвал" с функцией отк вкл самого табло, с показаниями цыфрами свечных комбинаций в колличестве в нужных нам таймфреймов окрашивая их бычьи в синий, а медвежьи свечи в красный цвет к примеру есть индикатор BarsTo Trend.mq4 можно собрать условия как в нем.
К примеру:
EURUSD USDCHF....... и т.д
M15 3 1
M30 4 2
H1 5 2
Индикатор BarsToTrend прикрепил
Очень нужен, заранее спасибо))
...... сравнивать массивы из однотипных свечей ...........
.......Индикатор BarsToTrend прикрепил...........
вот эти два пункта вызвали вопросы
что такое массив однотипных свечей ? по какому критерию свечи деляться на однотипные и не типичные
второй вопрос - индикатора не вижу
однотипные это бычьи или медвежьи подряд
Индикатор почему-то открепился, прикрепил повторно
А вот так выглядит индикатор BarsToTrend в работе
Приведу пример по AUD/CAD если бы я смог в настройках индикатора выставить параметры для M15 -1, M30-6, H1-4 то тут сработал бы аллерт при условии сравнения со стахастиком, что тот находится под уровнем 20 уже пару свечей (параметр задается в настройках)