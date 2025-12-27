Напишу индикатор бесплатно - страница 106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот это - Как получать push-уведомления на MetaQuotes ID
о чем то говорит ?
Извините
Работает, пришлось комп пере стартовать и сигнал поймать сейчас все работает Сигнал приходит спасибо вам большое
пжлст.
работает правильно ? я не проверял
Сигнал приходит все чётко только вот ещё одна проблемка , не показывает точно какие пары И в какую сторону вверх или вниз Когда дает сигнал стоит только (clock-alarm3.wav)
Сможете ли вы подкорректировать
Ещё раз огромное спасибо за ваш труд
Сигнал приходит все чётко только вот ещё одна проблемка , не показывает точно какие пары И в какую сторону вверх или вниз Когда дает сигнал стоит только (clock-alarm3.wav)
Сможете ли вы подкорректировать
для этих условий его нужно переписать
А рисовался отрезками, а не линиями, как на скрине 2.
И было бы замечательно, если бы параболик индикатора Ma_Parabolic_Alert _2 менял цвет при пересечении с МА и при этом появлялась стрелка.
Буду Очень Признательна!
Добрый день уважаемые кодеры. Просьба переделать индикатор FX Aliev под МТ5
а где его взять ? в поиске не нашёл
- что бы что то переделать - нужно иметь из чего переделывать.
---------------------------------------------------------------------------
вот это он ? https://www.mql5.com/ru/forum/219756#comment_6057329
Добрый день уважаемые кодеры. Просьба переделать индикатор FX Aliev под МТ5
Ваш так выглядит ???
Ваш так выглядит ???
Да, Именно так и выглядит.
я самоучка - попытался . но мало знаний для этих дел.
- только до этого добился.