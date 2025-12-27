Напишу индикатор бесплатно - страница 37
Здравствуйте!
А можете написать простенький индикатор подачи звуковых алертов, без вывода сообщений, при пересечении и закреплении ценой за горизонтальными линиями: с низу наверх и в с верху вниз.
Например есть на графике две горизонтальные линии с именами high и low, при пересечении high с низу наверх и при пересечении low с верху в низ.
Выбор названия алерта.
Количество повторений.
Интервал между повторениями.
Все.
Здравствуйте! Для КВИКА простенький индикатор со звуковым сигналом можете написать? Пересечение 2-ух мувингов: 1-МА, 2-ЕМА. И с SMS оповещением - такое реально???
по моему что то такое было в большом количестве уже, имеет смысл еще плодить , или надо проще?
https://www.mql5.com/ru/code/1428 https://www.mql5.com/ru/code/9207 https://www.mql5.com/ru/code/10313
Здравствуйте! Для КВИКА простенький индикатор со звуковым сигналом можете написать? Пересечение 2-ух мувингов: 1-МА, 2-ЕМА. И с SMS оповещением - такое реально???
Было бы реально , если б этот форум хоть как то касался Квика ))) , нет - я пока не изучал Квика
стрелка обязательна ? а то ж она будет постоянно появляться и пропадать
Смысл такой На текущей свече RSI может касаться уровня а по закрытию свечи этого уже не видно Поэтому если на текущей свече было касание и нужна стрелка Если на текущей происходит новое касание предыдущая стрелка убирается Поэтому стрелок думаю должно быть не много На текущей свече если RSI касалась уровня одна или две ( если касалась разных уровней) Уровней будет всего 2 В общем на истории надо увидеть касалась RSI уровня или не доходила до него
глянул одни глазком ... если дать сдвиг больше 1 на первом баре начинает лажу показывать ...
не пойму смысла - можно просто использовать две машки с разными методом МА например
Простое усреднение
Линейно-взвешенное усреднение
но это как говорится дело вкуса - а о вкусах не спорят ...
Добрый день. Там нужно саму АМА доглаживать, тогда вся Лажа уйдёт. Есть вот такой классный Фильтр - Cluster Filter. Он для МТ5.
Взял его вот от сюда - https://www.mql5.com/ru/articles/812?p=22x4
Не могли бы вы его перевести в МТ4? Так же хотелось бы вывести в нём Параметр "Период расчёта"...
Здравствуйте, Yurij Izyumov.
Необходима Ваша помощь. Нужен индикатор
1. Определяет ночной флет с подсчетом пройденых пунков, к примеру с 00:00 до 08:00
2.Определяет отложенный ордер с уровнем тейк-провит и стоп-лосс через заданное количество пунктов.
3. Подает сигнал при срабатывании отложенных ордеров.
Можно взять за основу индикаторы MORNING FLAT V3, но он по ширине ночного канала выставляет уровень открытия ордера на основе сетки Фибоначчи, а нужна возможность выставлять именно в пунктах.
Есть еще индикатор определяющий азиатский флет BreakOut Panca Eagle
На картинке нарисовал что должно получится.
вместо 1 значение отложенного ордера
вместо 2 значение тейк профита
вместо 3 значение стоп-лосса
вместо 4 значение ширины канала ночного флета (в пунктах)
Спасибо Юрий за переработку Кластер Фильтра. На самом деле получился Индикатор ГЛАДКОЙ ЦЕНЫ Cluster Trend (Скрин приложил).
Теперь когда мы сгладили саму Цену я предлагаю на основе это ГЛАДКОЙ ЦЕНЫ сделать ГЛАДКУЮ и НЕ ЗАПАЗДЫВАЮЩУЮ Среднюю на основе индикатора JMA_Star Lite.
Добрый день Юрий. Пишу вам с моим итоговым ТЗ по поводу Индикатора AMkA, на основе которого хотелось бы получить конечную ТС для Интрадей - трейдинга.
Алгоритм финального ТЗ:
1) Взять Индикатор AMkA и рассчитать его на основе ГЛАДКОЙ ЦЕНЫ (Красная Линия Cluster Trend от Close и Open)
Благодаря этому AMkA станет ближе к ЦЕНТРУ Цены и сама по себе будет более ГЛАДКАЯ.
Индикатор Cluster Trend я переименовал в Smooth Price. Такое название считаю более уместным.
2) К улучшенной AMkA приделать посчитанный от неё JMA_Star Lite
Таким образом мы получим Максимально ГЛАДКОЕ ОБТЕКАНИЕ вокруг АМКИ + Максимально СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ Линий для точных Входа/Выхода.
Здравствуйте, Юрий.
Нужен индикатор, который бы оповещал сигналом, а также выставлял неперерисовывающиеся стрелки на график в момент совпадения направления текущих (нулевых) свечей выбранных в настройках таймфреймов. Например, мы выбрали в настройках Н1, Н4 и Д1, если все свечи медведи - стрелка вниз, если быки - вверх. Нужна возможность выбора любого сочетания таймфреймов, хоть все от м1 до месяца, хоть два. На этом же принципе может быть создан и советник.
Логика индикатора проста - движение вслед за ценой.