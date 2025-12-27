Напишу индикатор бесплатно - страница 96
Господа знатоки, нужен графический индикатор поддержки - сопротивления как на рисунке 1.
Условия для отображения: если цена стукалась пару-тройку раз об какой-то уровень (снизу либо с верху), то на этом уровне нарисовать соответствующую линию (красную или синею).
И как продолжение нарисовать такую же с противоположным цветом через N свечей правее. Цвет, длину и ширину линий и расстояние между ними задавать в свечах.
Всем доброго здоровья. Подскажите кусочек кода(MQL4), который фиксирует пересечение индикатором CCI своей трендовой линии (рисуется вручную).
Никак не могу взять ее значения (трендовой линии) в значениях CCI. Если это трудоемко, то готов заплатить.
Заранее благодарен. С уважением,Кузнецов Андрей Васильевич.
Андрей Васильевич !
нам всем весьма (чтобы хотя-бы ответить) неплохо бы знать что за "трендовая линия CCI"
вот поверьте, у большинства её нет, и никто для нас "в ручную" её не рисует.
скриншот что-ли дайте - где эта неуловимая линия
В кодобазе встречал готовый продукт.
Андрей Васильевич !
нам всем весьма (чтобы хотя-бы ответить) неплохо бы знать что за "трендовая линия CCI"
вот поверьте, у большинства её нет, и никто для нас "в ручную" её не рисует.
скриншот что-ли дайте - где эта неуловимая линия
Доброго здоровья,Максим.
Трендовая линия CCI - это линия,рисуемая в окне самого индикатора CCI по его вершинам (впадинам). Я не думал, что это вызовет недопонимание у спецов, что подтверждается ответом хотя бы Shoker.
Всем доброго здоровья. Подскажите кусочек кода(MQL4), который фиксирует пересечение индикатором CCI своей трендовой линии (рисуется вручную).
Никак не могу взять ее значения (трендовой линии) в значениях CCI.
Вектор для Ваших размышлений:где eTime1, ePrice1 - координаты начала и eTime2, ePrice2 - окончания Вашей трендовой линии