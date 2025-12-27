Напишу индикатор бесплатно - страница 96

Новый комментарий
 
ПОдскажите как создать робота, чтобы отправлял по Аллерту в телеграм
 

Господа знатоки, нужен графический индикатор поддержки - сопротивления как на рисунке 1.

Условия для отображения: если цена стукалась пару-тройку раз об какой-то уровень (снизу либо с верху), то на этом уровне нарисовать соответствующую линию (красную или синею).

И как продолжение нарисовать такую же с противоположным цветом через N свечей правее.  Цвет, длину и ширину линий и расстояние между ними задавать в свечах.


 
Подскажите кто то функцию если хочу при сигнале на сделку в индикатор над нулевым баром добавить.... квадрат желтого цвета размером... 200 пикселей
 
нужен индикатор пересечении трёх скользящих.
стрелка и звуковой алерт за одну свечу перед пересечении всех трёх скользящих.
индикатор должен иметь настройки как у обычного MA.
 
Господа халявщики, неужели за несколько лет не стало ясно, что здесь вам рады написать код за хорошую идею, а не за пересечение трёх машек?  
 

Всем доброго здоровья.  Подскажите кусочек кода(MQL4), который фиксирует пересечение индикатором CCI  своей трендовой линии (рисуется вручную).

Никак не могу взять ее значения (трендовой линии) в значениях CCI. Если это трудоемко, то готов заплатить.

Заранее благодарен. С  уважением,Кузнецов Андрей Васильевич.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
При создании графического объекта функцией ObjectCreate() необходимо указать тип создаваемого объекта, который может принимать одно из значений перечисления ENUM_OBJECT. Дальнейшие уточнения свойств созданного объекта возможно с помощью функций по работе с графическими объектами.
 
A-V-K:

Всем доброго здоровья.  Подскажите кусочек кода(MQL4), который фиксирует пересечение индикатором CCI  своей трендовой линии (рисуется вручную).

Никак не могу взять ее значения (трендовой линии) в значениях CCI. Если это трудоемко, то готов заплатить.

Заранее благодарен. С  уважением,Кузнецов Андрей Васильевич.

Андрей Васильевич ! 

нам всем весьма (чтобы хотя-бы ответить) неплохо бы знать что за "трендовая линия CCI"

вот поверьте,  у большинства её нет, и никто для нас "в ручную" её не рисует.

скриншот что-ли дайте - где эта неуловимая линия

 
A-V-K:

Всем доброго здоровья.  Подскажите кусочек кода(MQL4), который фиксирует пересечение индикатором CCI  своей трендовой линии (рисуется вручную).

Никак не могу взять ее значения (трендовой линии) в значениях CCI. Если это трудоемко, то готов заплатить.

Заранее благодарен. С  уважением,Кузнецов Андрей Васильевич.

В кодобазе встречал готовый продукт.

 
Maxim Kuznetsov:

Андрей Васильевич ! 

нам всем весьма (чтобы хотя-бы ответить) неплохо бы знать что за "трендовая линия CCI"

вот поверьте,  у большинства её нет, и никто для нас "в ручную" её не рисует.

скриншот что-ли дайте - где эта неуловимая линия

Доброго здоровья,Максим.

Трендовая линия CCI - это линия,рисуемая в окне самого индикатора CCI по его вершинам (впадинам). Я не думал, что это вызовет недопонимание у спецов, что подтверждается ответом хотя бы Shoker.

 
A-V-K:

Всем доброго здоровья.  Подскажите кусочек кода(MQL4), который фиксирует пересечение индикатором CCI  своей трендовой линии (рисуется вручную).

Никак не могу взять ее значения (трендовой линии) в значениях CCI.

Вектор для Ваших размышлений:

//находит дату точки (координату X) на прямой, на заданную цену (координата Y)
datetime GetPointTimeOnStraight(datetime eTime1, double ePrice1, datetime eTime2, double ePrice2, double ePrice3, string eSymbol, int eTimeFrame)
   {
   if(ePrice2-ePrice1==0) return(0.0);
   //индекс бара соответствующий заданному времени, возможно задавать будующее время
   int eIndex1=(eTime1>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime1)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime1);
   int eIndex2=(eTime2>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime2)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime2);
   int eIndex3=eIndex1+(int)((eIndex2-eIndex1)*(ePrice3-ePrice1)/(ePrice2-ePrice1));
   return(iTime(eSymbol,eTimeFrame,eIndex3));
   }

//находит цену точки (координату Y) на прямой, на заданное время (координата X)
double GetPointPriceOnStraight(datetime eTime1, double ePrice1, datetime eTime2, double ePrice2, datetime eTime3, string eSymbol, int eTimeFrame)
   {
   //индекс бара соответствующий заданному времени, возможно задавать будующее время
   int eIndex1=(eTime1>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime1)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime1);
   int eIndex2=(eTime2>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime2)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime2);
   if(eIndex2-eIndex1==0) return(0.0);
   int eIndex3=(eTime3>iTime(eSymbol,eTimeFrame,0))?(int)((iTime(eSymbol,eTimeFrame,0)-eTime3)/PeriodSeconds(eTimeFrame)):iBarShift(eSymbol,eTimeFrame,eTime3);
   return(ePrice1+(ePrice2-ePrice1)*(eIndex3-eIndex1)/(eIndex2-eIndex1));
   }
где eTime1, ePrice1 - координаты начала и eTime2, ePrice2 - окончания Вашей трендовой линии
1...8990919293949596979899100101102103...137
Новый комментарий