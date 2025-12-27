Напишу индикатор бесплатно - страница 68

И сам зигзаг не отображается, думал в цвете линии дело. Поменял 
 
al38:

Да сделал, но данные АТР не подставляются в зигзаг 

Не подставляются, это не меняются? У меня меняются нормально. Зигзаг посмотрю.

 
Александр:

в ручную меняются, имеется ввиду автоматом при смене таймфреймов 
 
al38:
Сорри, вышла ошибочка. Кстати. График ATR, в отдельном окне должен отображаться? Нельзя,сразу, отобразить отдельное окно и индикатор на основном графике. В файле без графика ATR(это новая версия). Иногда зигзаг "отрывается" от основного графика. Но это и в оригинале ZZ_Orlova такое происходит.

Файлы:
ATR_in_Pips_2.mq4  15 kb
 
Александр:

эти две фразы взаимоисключающие - вроде как  - отобразить отдельное окно и индикатор на основном графике

уж определитесь надо оно отдельное или на основном графике

 
Yurij Izyumov:

В коде:

#property indicator_chart_window

и

#property indicator_separate_window

В одном индикаторе нельзя отобразить одновременно. По крайней мере не знаю как. Об этом и говорю - Нельзя,сразу, отобразить отдельное окно и индикатор на основном графике

 
Александр:

так и есть - нельзя ! 

как вы собираетесь атр масштабировать на основном графике ? у него единицы измерения другие и величины другие

можно только или на отдельном, или можно придумать как масштабировать атр по графику цены, но это по моему лишнее

 
Yurij Izyumov:

Я и написал об этом. А в файле без графика АТР. Можно от хая или лоу с масштабированием попробовать если очень надо.
 
Подскажите как сделать, чтоб индикатор работал в тестере стратегий?
Сейчас в тестере не правильно показывает только число ATR D5, оно там вообще не изменяется.
Файлы:
ATR_D5.mq4  15 kb
 
Александр:

Да зигзаг глючный, про это написано здесь https://www.mql5.com/ru/code/10076 И по поводу видимости данных ATR , не обязательно их отображать на графике. Лишь бы они в настройку зигзага подставлялись. При переключении таймфреймов. Так как основной индикатор это зигзаг, на основе ATR.
