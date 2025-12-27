Напишу индикатор бесплатно - страница 68
Да сделал, но данные АТР не подставляются в зигзаг
Не подставляются, это не меняются? У меня меняются нормально. Зигзаг посмотрю.
в ручную меняются, имеется ввиду автоматом при смене таймфреймов
Сорри, вышла ошибочка. Кстати. График ATR, в отдельном окне должен отображаться? Нельзя,сразу, отобразить отдельное окно и индикатор на основном графике. В файле без графика ATR(это новая версия). Иногда зигзаг "отрывается" от основного графика. Но это и в оригинале ZZ_Orlova такое происходит.
эти две фразы взаимоисключающие - вроде как - отобразить отдельное окно и индикатор на основном графике
уж определитесь надо оно отдельное или на основном графике
В коде:
#property indicator_chart_window
и
#property indicator_separate_window
В одном индикаторе нельзя отобразить одновременно. По крайней мере не знаю как. Об этом и говорю - Нельзя,сразу, отобразить отдельное окно и индикатор на основном графике
так и есть - нельзя !
как вы собираетесь атр масштабировать на основном графике ? у него единицы измерения другие и величины другие
можно только или на отдельном, или можно придумать как масштабировать атр по графику цены, но это по моему лишнее
Сейчас в тестере не правильно показывает только число ATR D5, оно там вообще не изменяется.
Сорри, вышла ошибочка. Кстати. График ATR, в отдельном окне должен отображаться? Нельзя,сразу, отобразить отдельное окно и индикатор на основном графике. В файле без графика ATR(это новая версия). Иногда зигзаг "отрывается" от основного графика. Но это и в оригинале ZZ_Orlova такое происходит.