Здравствуйте, уважаемые. Помогите, пожалуйста, подправить скрипты. Дело в том, что скрипт на покупку выставляет отложку на 1 пункт выше предыдущей свечи плюс спред, а вот стоп ставит на 1 пункт ниже минимума предыдущей свечи. Хотелось бы, чтобы можно было бы выставлять стоп на заданное количество пунктов плюс 1 пункт. Скрипт на продажу выставляет отложку на 1 пункт ниже предыдущей свечи, а вот стоп ставит на 1 пункт выше предыдущей свечи. Хотелось бы, чтобы можно было бы выставлять стоп на заданное количество пунктов плюс 1 пункт. Заранее благодарю.
 
кто сможет написать индикатор притяжения цены.
 
кто сможет написать индикатор притяжения цены.

а серьёзно - надо описывать идею/принцип/формулы - и только тогда кто-то определится будет делать или нет

 
здраствуйте... здесть есть програмисты ?
 

в индикаторе нужно висти поправку . 1 - чтобы собирал историю (если возможно чтобы загружал уже готовую историю тика а не накапливал ее после установки ) 2 - чтобы показывал оприделенные участи как на индикаторе " профиль VP 6 " или " TRO RANGE V3... Зарание спасибо вам за ваше труды ребято 

Файлы:
Tick6s_Profile_Market_b12608.mq4  15 kb
2222.jpg  107 kb
 
Может кто-нибудь написать простой индикатор на zigzag для mt5?
Два zigzag с разными настройками длины, если следующий экстремум быстрого не выше (для шорта) или не ниже (для лонга) то рисовал бы стрелку и присылал алерт. Чтоб не сигналило на каждой свече установить количество свечей после экстремума, где уже придет сигнал. 
Думаю для знающих займет 15 минут.

Заранее благодарю.
 

Доброго времени суток! Нужна помощь программиста,индикатор не обновляет данные и не отображает на графике.


5 candle

Файлы:
Consecutive_candle_range.mq4  5 kb
 
Да, Я остался.


Всем привет. Есть идея одного индикатора. Кому интересно - пишите. Сам я не программист, не осилю. Но очень хотелось бы.
 
Всем привет, друзья кто напишет индикатор misha.voodoo@mail.ru
