Напишу индикатор бесплатно - страница 128
кто сможет написать индикатор притяжения цены.
Лещенко
а серьёзно - надо описывать идею/принцип/формулы - и только тогда кто-то определится будет делать или нет
в индикаторе нужно висти поправку . 1 - чтобы собирал историю (если возможно чтобы загружал уже готовую историю тика а не накапливал ее после установки ) 2 - чтобы показывал оприделенные участи как на индикаторе " профиль VP 6 " или " TRO RANGE V3... Зарание спасибо вам за ваше труды ребято
Два zigzag с разными настройками длины, если следующий экстремум быстрого не выше (для шорта) или не ниже (для лонга) то рисовал бы стрелку и присылал алерт. Чтоб не сигналило на каждой свече установить количество свечей после экстремума, где уже придет сигнал.
Думаю для знающих займет 15 минут.
Заранее благодарю.
Доброго времени суток! Нужна помощь программиста,индикатор не обновляет данные и не отображает на графике.
Да, Я остался.
https://www.mql5.com/ru/forum/35071/page164#comment_27829016