Напишу индикатор бесплатно - страница 91
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сложный случай, да?)
Нет. Не интересный в любом смысле слова.
Нет. Не интересный в любом смысле слова.
а вы автор ветки? или как-то принимаете/принимали участие в помощи "страждущим", или может у вас есть какие-то никому неизвестные полномочия решать за всех?) кто вы, чтоб так категорично заявлять?) если вы таковым являетесь, то ок, вопрос снят, а так хотелось бы услышать от людей причастных к помощи и уже отстать от них)
P.S.: заглянул в ваши продукты, смотрю всем они так "интересны")
удачи в продажах)
Напишите, пожалуйста, информационный индикатор StdDev в таком виде как на скриншоте для терминала MT4
Напишите, пожалуйста, информационный индикатор StdDev в таком виде как на скриншоте.
Предлагаю вывести проценты в отдельный буфер (да, они не всегда будут видны - из-за разного масштаба), но в обзоре рынка значения будут
Предлагаю вывести проценты в отдельный буфер (да, они не всегда будут видны - из-за разного масштаба), но в обзоре рынка значения будут
нужен для терминала MT4. И ещё одно, классический индикатор StdDev не буду выводить на экран, чтобы не захламлять экран.
нужен для терминала MT4. И ещё одно, классический индикатор StdDev не буду выводить на экран, чтобы не захламлять экран.
Тогда извините, как нибудь сами. А я для людей выложу.
Тогда извините, как нибудь сами. А я для людей выложу.
:) но я ведь тоже с вашей планеты, вот только в программировании не силён
:) но я ведь тоже с вашей планеты, вот только в программировании не силён
Вот ещё такой вариант:
или даже так: