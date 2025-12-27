Напишу индикатор бесплатно - страница 91

Сергей Овчинников:
Сложный случай, да?) 

Нет. Не интересный в любом смысле слова.

 
Уважаемые можно самую обычную сову написать?  Две МА И MACD чтоб при пересечении ДВУХ МА И СИГНАЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ 0 ОДНОВРЕМЕННО И ЛИШЬ ТОГДА ОТКРЫВАЛАСЬ СДЕЛКА? 
 
Alexey Viktorov:

а вы автор ветки? или как-то принимаете/принимали участие в помощи "страждущим", или может у вас есть какие-то никому неизвестные полномочия решать за всех?) кто вы, чтоб так категорично заявлять?) если вы таковым являетесь, то ок, вопрос снят, а так хотелось бы услышать от людей причастных к помощи и уже отстать от них) 

P.S.: заглянул в ваши продукты, смотрю всем они так "интересны") 

удачи в продажах)

 
Может кто захочет написать индикатор.
По сути будет похож на болинджер бендс, но, хотелось бы добавить несколько настроек.
1- ББ строится как СКО за заданный период , которое откладывается от МАшки этого же периода. Так вот было бы здорово СКО период не привязывать к периоду МАшки. То есть, для МАшки свой период, а для СКО свой период.
2- хотелось бы чтобы каналы имели настройку, в стандартном ББ ,ещё раз повторюсь, используется СКО, и есть настройка множителя. Так вот хотелось бы иметь возможность строить канал по границам канала регрессии.
В итоге это будет новый более гибкий в настройках индикатор.
Мысль такая пришла после того как заметил что СКО при ярко- выраженном тренде имеет свойство сильно расширяться, что искажает по сути факт волатильности. А вот канал регрессии считается всегда по максимальному отклонению в выборке, что будет более легитимно в оценке ситуаций.
 

Напишите, пожалуйста, информационный индикатор StdDev в таком виде как на скриншоте для терминала MT4


 
Vitalii Petrushynskyi:

Напишите, пожалуйста, информационный индикатор StdDev в таком виде как на скриншоте.


Предлагаю вывести проценты в отдельный буфер (да, они не всегда будут видны - из-за разного масштаба), но в обзоре рынка значения будут


Vladimir Karputov:

Предлагаю вывести проценты в отдельный буфер (да, они не всегда будут видны - из-за разного масштаба), но в обзоре рынка значения будут


нужен для терминала MT4. И ещё одно, классический индикатор StdDev не буду выводить на экран, чтобы не захламлять экран.

 
Vitalii Petrushynskyi:

нужен для терминала MT4. И ещё одно, классический индикатор StdDev не буду выводить на экран, чтобы не захламлять экран.

Тогда извините, как нибудь сами. А я для людей выложу.

 
Vladimir Karputov:

Тогда извините, как нибудь сами. А я для людей выложу.

:) но я ведь тоже с вашей планеты, вот только в программировании не силён

 
Vitalii Petrushynskyi:

:) но я ведь тоже с вашей планеты, вот только в программировании не силён

Вот ещё такой вариант:

StdDev Custom Percentage Label

или даже так:


