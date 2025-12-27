Напишу индикатор бесплатно - страница 132

Yurij Izyumov:

Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.

можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.

Естественно что задания типа  - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.

Если есть желание - пишите задание открыто.

Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.пре

предлагаю написать индикатор RRs или по-русски развороты риска. проблема однако в том что для индикатора требуется скрипт для загрузки файлов.

эти файлы можно скачать здесь : https://www.cmegroup.com/market-data/settlements.html

для ознакомления с темой я прикрепил картинку. а в интернете полно литературы на эту тему

я думаю это вполне осмысленный индикатор чтобы заинтересовать всех вас.  

Файлы:
RRs.png  152 kb
 
Здравствуйте! а вы не могли-бы написать такой же точно индикатор, только для MT5

Называется - t27_OsMA%.ex4

Индикатор есть только в таком виде (.ex4), в таком виде (.mq4) - на просторах интернета его нет

Файлы:
t27_OsMAt.ex4  6 kb
 
В общем нужен учебный индикатор, который бы повторял цену и мог сглаживаться в зависимости от коэффициента (по типу скользящей средней), рисуя последние N  значений диапазон линией, меняя толщину, цвет. Сам индикатор не средняя! И исходный код, где можно вписать свою формулу. В настройках нужно добавить вертикальный сдвиг вверх и вниз. На mql5 и mql4
 
можете написать индюк для мт4, попроще

в телеге https://t.me/SvonV

Вячеслав
Вячеслав
  • t.me
You can contact @SvonV right away.
Файлы:
6chq5wz_3yyk9mqg9ib.jpg  201 kb
 

Условия для индикатора

1.     При движении цены по закрытию свечи, индикатор сравнивает Hi/Lo свечей

В настройках предусмотреть
-изменение кол-ва свечей для сравнения- 2,3,4,5 и тд

-изменение диапазона или разницы Hi/Lo в пипсах -1,2,3,4 и тд/целые числа

2.     Как только выполняется условие  >= для выставленного в настройках    диапазона, для Hi будет положительная величина, а вот для Lo отрицательная, как с больше/меньше для Lo-непонятка, еще разница цен-дробная величина, а диапазон - целое число,
от Hi/Lo первой свечи рисуется горизонтальная линия, лучше луч вправо, или должна быть возможность изменения количеством свечей

3.     Линия для каждого ТФ должна иметь свой цвет,  в настройках "видна на текущем ТФ" или "на всех", больше Н4 не нужно, или до Н1

4.     Как только цена пересекает на 1пипс, хорошо бы алерт,
вот по поводу, убирать автоматически или вручную, надо подумать, или в настройках указать

Файлы:
mczzyot_6coja5k06oa_2.jpg  8 kb
 
Подскажите возможно ли из нескольких индикаторов сделать один точнее как программно из 3 в 1 и как убрать из индикатора временной интервал актуальности что бы он работал постоянно так с января этого года он якобы не обслуживаеться
Файлы:
MoneyGes.ex4  45 kb
 
nik280387 #:

Ребята здравствуйте! Помогите пожалуйста с одним делом так сказать :) Есть индикатор Color Levels(прикреплю его в этом сообщении). Можно ли его модернизировать пожалуйста?

суть на картинках...

Это для МТ4...

Это для МТ5..

По структуре индикатора всё тоже самое...

ТОЛЬКО НУЖНО ...


Всем нам пожелаю положительного профита!!!

Жму руку!!!

Индикатор, не с таким количеством конечно допов
Файлы:
85.jpg  5 kb
Color_Levels_Black_18.ex4  81 kb
 
Valera Abramovich #:

Добрый день! Подправьте пожалуйста этот советник так, чтобы он выставлял buy limit и sell limit, а не buy stop и sell stop, если можно. Заранее благодарю и жму руку.

Я же уже написал!!!
