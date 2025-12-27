Напишу индикатор бесплатно - страница 132
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.пре
предлагаю написать индикатор RRs или по-русски развороты риска. проблема однако в том что для индикатора требуется скрипт для загрузки файлов.
эти файлы можно скачать здесь : https://www.cmegroup.com/market-data/settlements.html
для ознакомления с темой я прикрепил картинку. а в интернете полно литературы на эту тему
я думаю это вполне осмысленный индикатор чтобы заинтересовать всех вас.
Здравствуйте! а вы не могли-бы написать такой же точно индикатор, только для MT5
Называется - t27_OsMA%.ex4
Индикатор есть только в таком виде (.ex4), в таком виде (.mq4) - на просторах интернета его нет
можете написать индюк для мт4, попроще
в телеге https://t.me/SvonV
Условия для индикатора
1. При движении цены по закрытию свечи, индикатор сравнивает Hi/Lo свечей
В настройках предусмотреть
-изменение кол-ва свечей для сравнения- 2,3,4,5 и тд
-изменение диапазона или разницы Hi/Lo в пипсах -1,2,3,4 и тд/целые числа
2. Как только выполняется условие >= для выставленного в настройках диапазона, для Hi будет положительная величина, а вот для Lo отрицательная, как с больше/меньше для Lo-непонятка, еще разница цен-дробная величина, а диапазон - целое число,
от Hi/Lo первой свечи рисуется горизонтальная линия, лучше луч вправо, или должна быть возможность изменения количеством свечей
3. Линия для каждого ТФ должна иметь свой цвет, в настройках "видна на текущем ТФ" или "на всех", больше Н4 не нужно, или до Н1
4. Как только цена пересекает на 1пипс, хорошо бы алерт,
вот по поводу, убирать автоматически или вручную, надо подумать, или в настройках указать
Ребята здравствуйте! Помогите пожалуйста с одним делом так сказать :) Есть индикатор Color Levels(прикреплю его в этом сообщении). Можно ли его модернизировать пожалуйста?
суть на картинках...
Это для МТ4...
Это для МТ5..
По структуре индикатора всё тоже самое...
ТОЛЬКО НУЖНО ...
Всем нам пожелаю положительного профита!!!
Жму руку!!!
Добрый день! Подправьте пожалуйста этот советник так, чтобы он выставлял buy limit и sell limit, а не buy stop и sell stop, если можно. Заранее благодарю и жму руку.