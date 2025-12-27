Напишу индикатор бесплатно - страница 51

Кому не сложно, напишите пожалуйста такой:
Мультивалютный индикатор гэпов, определяющий процентное отношение величины гэпа текущей дневной свечи по отношению к цене закрытия предыдущей дневной свечи.


То есть, более детально:

1. Индикатор на каждой валютной паре из списка определяет "процент гэпа" по следующей формуле для дневных свечей:
100*GAP(0)/Close(1)
где GAP(0)=Open(0)-Close(1) 


2. Индикатор  выводит для каждой валютной пары из списка этот самый "процент гэпа"  в виде двух столбцов: первый столбец -наименование символа, второй столбец - цифровое значение с одним знаком после запятой. Список валютных пар прописывается в коде индикатора с возможностью добавления до 80-100 пар (символов).

Если гэп вверх, то цифровое значение - зеленое, если гэп вниз, то цифровое значение - красное.
Значения меньше 1 не выводятся.

Примерный внешний вид:


(Названия валютных пар на иллюстрации - просто для примера, не обращайте внимания, что они одинаковые на картинке)

Вот, в принципе, и все, что должен делать данный индикатор.

 

Считает правильно, но не все правильно выводит.

Пусть спецы доработают, самому интересно в чем проблема. Формула в 3 местах применяется

Файлы:
HeatMap-Gradient-Scale_2_GAP.mq4  38 kb
 

Юрий снова к Вам с просьбой об простейшем индикаторе.

Суть индикатора заключается на ложном пробитии,возможном развороте.

1.Закрытие свечи номер 3 в зоне 2 х лоу свечей 1-2 (сигнал покупка ... алерт)

2.Тоже самое в низ шорт Закрытие свечи 3 в зоне 2(хаях) свечей 1-2 ( сигнал шорт)

Если выделить серым светом зону 3 свечей как на картинке было бы идеально.

Файлы:
MetaTrader_45.png  98 kb
MetaTrader_46.png  101 kb
 
Firetrade2013 Chirikov:

Юрий снова к Вам с просьбой об простейшем индикаторе.

Суть индикатора заключается на ложном пробитии,возможном развороте.

1.Закрытие свечи номер 3 в зоне 2 х лоу свечей 1-2 (сигнал покупка ... алерт)

2.Тоже самое в низ шорт Закрытие свечи 3 в зоне 2(хаях) свечей 1-2 ( сигнал шорт)

Если выделить серым светом зону 3 свечей как на картинке было бы идеально.

с отключаемыми стрелками и алертами

Файлы:
2_Candle_FireTrade.mq4  9 kb
 
Здравствуйте! Уже все облазил и в итоге я тут) Нужен очень простой индикатор для МТ5, который будет подсчитывать N количество свечей одного направления подряд и выдавать алерт. Вложу то, что использую в МТ4 - вот его подобие и нужно. Спасибо большое!
Файлы:
Candle.zip  13 kb
 
Доброго времени суток.


Интересует производный индикатор от индикатора MFI (Market Facilitation Index) Вильямса, встроенный в терминал МТ4 по умолчанию.


Алгоритм:


  1. В «Параметрах» задается диапазон исследуемых свечей с указанием начальной свечи. Конечная свеча - текущая. (Например, в формате даты: ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ-ЧАС)

  2. В этом диапазоне на любом таймфрейме рассчитывается:

    а) Усредненное значение индекса MFI для каждой свечи

    б) Изменение усредненного значения MFI по отношению к предыдущей свече

  3. Так же в «Параметрах» задается диапазон изменения усредненного значения MFI для получение аудио-визуального сигнала (Например, задается диапазон от 0,0005 до 0,0010. Если изменение усредненного значения MFI, рассчитанное для очередной закрытой свечи, попадает в заданный диапазон, то над/под данной свечей рисуется галочка, например. И раздается аудио сигнал (Алерт))


Пример в формулах:


A

B

C

D

E

F

1






2

1

MFI(1)

D1+C2

D2/B2

E2-E1

3

2

MFI(2)

D2+C3

D3/B3

E3-E2

4

3

MFI(3)

D3+C4

D4/B4

E4-E3

5

4

MFI(4)

D4+C5

D5/B5

E5-E4

6

5

MFI(5)

D5+C6

D6/B6

E6-E5

7

6

MFI(6)

D6+C7

D7/B7

E7-E6

8

7

MFI(7)

D7+C8

D8/B8

E8-E7

...

...

...

...

...

...


Пример в цифрах:



A

B

C

D

E

F

1






2

1

0,0178

0,0178

0,0178

0,0178

3

2

0,0556

0,0734

0,0367

0,0189

4

3

0,0468

0,1202

0,0401

0,0034

5

4

0,0377

0,1579

0,0395

-0,0006

6

5

0,0297

0,1876

0,0375

-0,0020

7

6

0,0277

0,2153

0,0359

-0,0016

8

7

0,0295

0,2448

0,0350

-0,0009

...

...

...

...

...

...


 Прошу только сразу ответить - беретесь или нет. С уважением, Эдуард


 

Здравствуйте! Не могли бы Вы сделать "Разделитель периодов" в индикаторе, с возможностью менять разметку на своё время.
На часовом графике идут периоды от 00:00, а мне к примеру нужно поставить на 10:00 или на любое другое время.
Интересует только часовой график. Спасибо!


 
killgravexx:

Здравствуйте! Не могли бы Вы сделать "Разделитель периодов" в индикаторе, с возможностью менять разметку на своё время.
На часовом графике идут периоды от 00:00, а мне к примеру нужно поставить на 10:00 или на любое другое время.
Интересует только часовой график. Спасибо!

Такой индикатор встречал здесь, и если не ошибаюсь, то можно было задавать несколько временнЫх разделителей

Vitaly Muzichenko:

Такой индикатор встречал здесь, и если не ошибаюсь, то можно было задавать несколько временнЫх разделителей

Есть около-индюки, но всё не то. Можно проставить отметки, но смотреть очень неудобно.
 

 Всем здравствуйте, а реально скрестить 2 терминальных индикатора Stochastic и CCI в одну стрелку, при следующих настройках - Stochastic(K-1/D-2/замедление-1) уровни 10/90, CCI-(период-4, применить к Typical Price(HLC/3) , уровни 133.333/-133.333, 
условия появления стрелки на BAY -- стохастик при закрытии свечи - линия K за уровнем 10, линия D касается уровня 10 , CCI при закрытии свечикасается уровня -133,333..
на SEll -- стохастик при закрытии свечи - линия K за уровнем 90, линия D касается уровня 90 , CCI при закрытии свечикасается уровня 133,333..
тфймфрейм 15 минут вход на одну свечу

хорошо было бы алерт при появлении стрелки, и на стохастике регулируемые уровни

стрелка нужна когда именно линия D стохастика  касается уровня 


