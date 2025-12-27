Напишу индикатор бесплатно - страница 51
То есть, более детально:
2. Индикатор выводит для каждой валютной пары из списка этот самый "процент гэпа" в виде двух столбцов: первый столбец -наименование символа, второй столбец - цифровое значение с одним знаком после запятой. Список валютных пар прописывается в коде индикатора с возможностью добавления до 80-100 пар (символов).
(Названия валютных пар на иллюстрации - просто для примера, не обращайте внимания, что они одинаковые на картинке)
Вот, в принципе, и все, что должен делать данный индикатор.
Считает правильно, но не все правильно выводит.
Пусть спецы доработают, самому интересно в чем проблема. Формула в 3 местах применяется
Юрий снова к Вам с просьбой об простейшем индикаторе.
Суть индикатора заключается на ложном пробитии,возможном развороте.
1.Закрытие свечи номер 3 в зоне 2 х лоу свечей 1-2 (сигнал покупка ... алерт)
2.Тоже самое в низ шорт Закрытие свечи 3 в зоне 2(хаях) свечей 1-2 ( сигнал шорт)
Если выделить серым светом зону 3 свечей как на картинке было бы идеально.
с отключаемыми стрелками и алертами
Напишу бесплатно индикатор на MQL4 на условиях свободного распространения - размещение в виде - бесплатный продукт на Маркет или код в CodeBase.
можно и на MQL5 , но предпочтение 4-ке - зависит от логики, желательно конечно хоть что то осмысленное. В теории можно и советник.
Естественно что задания типа - хочу индикатор по волновой теории Эллиота - не рассматриваются =) , т.к. оцените объем работ и сами подумайте.
Если есть желание - пишите задание открыто.
Заранее продумывайте возможности - алерты, звуковые сигналы, уведомления на почту/телефон, стрелки , новости и т.п.
Доброго времени суток.
Интересует производный индикатор от индикатора MFI (Market Facilitation Index) Вильямса, встроенный в терминал МТ4 по умолчанию.
Алгоритм:
В «Параметрах» задается диапазон исследуемых свечей с указанием начальной свечи. Конечная свеча - текущая. (Например, в формате даты: ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ-ЧАС)
В этом диапазоне на любом таймфрейме рассчитывается:
а) Усредненное значение индекса MFI для каждой свечи
б) Изменение усредненного значения MFI по отношению к предыдущей свече
Так же в «Параметрах» задается диапазон изменения усредненного значения MFI для получение аудио-визуального сигнала (Например, задается диапазон от 0,0005 до 0,0010. Если изменение усредненного значения MFI, рассчитанное для очередной закрытой свечи, попадает в заданный диапазон, то над/под данной свечей рисуется галочка, например. И раздается аудио сигнал (Алерт))
Пример в формулах:
A
B
C
D
E
F
1
2
1
MFI(1)
D1+C2
D2/B2
E2-E1
3
2
MFI(2)
D2+C3
D3/B3
E3-E2
4
3
MFI(3)
D3+C4
D4/B4
E4-E3
5
4
MFI(4)
D4+C5
D5/B5
E5-E4
6
5
MFI(5)
D5+C6
D6/B6
E6-E5
7
6
MFI(6)
D6+C7
D7/B7
E7-E6
8
7
MFI(7)
D7+C8
D8/B8
E8-E7
...
...
...
...
...
...
Пример в цифрах:
A
B
C
D
E
F
1
2
1
0,0178
0,0178
0,0178
0,0178
3
2
0,0556
0,0734
0,0367
0,0189
4
3
0,0468
0,1202
0,0401
0,0034
5
4
0,0377
0,1579
0,0395
-0,0006
6
5
0,0297
0,1876
0,0375
-0,0020
7
6
0,0277
0,2153
0,0359
-0,0016
8
7
0,0295
0,2448
0,0350
-0,0009
...
...
...
...
...
...
Прошу только сразу ответить - беретесь или нет. С уважением, Эдуард
Здравствуйте! Не могли бы Вы сделать "Разделитель периодов" в индикаторе, с возможностью менять разметку на своё время.
На часовом графике идут периоды от 00:00, а мне к примеру нужно поставить на 10:00 или на любое другое время.
Интересует только часовой график. Спасибо!
Такой индикатор встречал здесь, и если не ошибаюсь, то можно было задавать несколько временнЫх разделителей
Всем здравствуйте, а реально скрестить 2 терминальных индикатора Stochastic и CCI в одну стрелку, при следующих настройках - Stochastic(K-1/D-2/замедление-1) уровни 10/90, CCI-(период-4, применить к Typical Price(HLC/3) , уровни 133.333/-133.333,
условия появления стрелки на BAY -- стохастик при закрытии свечи - линия K за уровнем 10, линия D касается уровня 10 , CCI при закрытии свечикасается уровня -133,333..
на SEll -- стохастик при закрытии свечи - линия K за уровнем 90, линия D касается уровня 90 , CCI при закрытии свечикасается уровня 133,333..
тфймфрейм 15 минут вход на одну свечу
хорошо было бы алерт при появлении стрелки, и на стохастике регулируемые уровни
стрелка нужна когда именно линия D стохастика касается уровня