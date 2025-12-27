Напишу индикатор бесплатно - страница 99

Aleksei Stepanenko:

Не за что. Более короткая запись:

Это просто СУПЕР! Очень Вам благодарен.

 В итоге сделал так

   for(i=limit;i>=0;i--)
   {
      if(TimeSeconds(time[i])==0)
      index1=iBarShift(Symbol(), period01, time[i], false);
      index2=iBarShift(Symbol(), period02, time[i], false);

      Buffer1[i]=iOpen(NULL,period01,index1);
      Buffer2[i]=MathMax(iHigh(NULL,period02,index2),Buffer2[i+1]);
      Buffer3[i]=MathMin(iLow(NULL,period02,index2),Buffer3[i+1]);

      if(Buffer1[i]!=Buffer1[i+1])
      {
      Buffer2[i]=iHigh(NULL,period02,index2);
      Buffer3[i]=iLow(NULL,period02,index2);
      }
   }
 
MakarFX:

здравствуйте.подскажите кто может написать робота для Pocket Option бинарных опционов
 
Простите, вопрос снят.
 

Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку "possible loss of data due to type conversion"

TimeToStr(ObjectGet("OrdeSel: "+Symbol(),OBJPROP_TIME1),TIME_MINUTES)
 
MakarFX:

TimeToStr((datetime)ObjectGet("OrdeSel: "+Symbol(),OBJPROP_TIME1),TIME_MINUTES)
 
Alexander Voronkov:
Спасибо, получилось!!!
 
Нужен простой индикатор ! - на форумах появляюсь редко ! лучше связаться через почту d.mincha@tut.by
 
dima:
Нужен простой индикатор ! - на форумах появляюсь редко ! лучше связаться через почту d.mincha@tut.by

Такой сверх-наглости Я давненько не видел.

 
Vitaly Muzichenko:

Такой сверх-наглости Я давненько не видел.

Действительно редко))) Смеялся))))))))))))))))))))))))))))

