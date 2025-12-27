Напишу индикатор бесплатно - страница 94
А что такое тренд? Как индикатор показывает тренд?
Тренд - основная тенденция изменения рынка, тренд на повышение и понижение (сигнал о смене тренда с шорт/лонг на лонг/шорт). RSI может использоваться в качестве индикатора тренда. Принято считать, что выход RSI из области перекупленности является сигналом на продажу, а выход RSI из области перепродажи является сигналом на покупку, т.е. сменой тренда. Это верно для ситуации, когда рынок находится во флете. Для RSI обычно принимают величину 70 за уровень перекупленности, а 30 – за уровень перепроданности.
RSI может быть полезным индикатором и на трендовых участках рынка, однако при этом уровни перекупленности и перепроданности смещаются вверх (для бычьего рынка) или вниз (для медвежьего). Справедливо и обратное: если диапазон колебания индекса относительной силы смещается вверх, то рынок является бычьим, а если диапазон колебания RSI сместился вниз, то рынок является медвежьим.
Переходя от качественной модели к количественной, в первом приближении можно сказать, что рынок является бычьим, если RSI(17 (5)) колеблется в диапазоне от 40 до 80, и медвежьим, если RSI(17 (5)) колеблется в диапазоне от 20 до 60. В случае чистого флета RSI(17 (5)) чаще всего будет колебаться в диапазоне 40 – 60. При приближении к верхним границам и развороте с вверху в низ после 70 и ниже, считается что тренд сменился на понижение (шорт), а если при приближении нижней границе после 30 и выше, тренд сменился на повышение (лонг).
Что касается тренда по BB:
Извините, это не тренд - это простой текст (набор букв).
Вы попробуйте текст переложить на алгоритм и поймете что к чему.
Извините, это не тренд - это простой текст (набор букв).
Вы попробуйте текст переложить на алгоритм и поймете что к чему.
Всё основано на смене тренда, если цена пересекает верхнюю границу BB снизу вверх и границу 70 или 80 RSI, то дается алерт (звуковой сигнал) на продажу, если цена пересекает нижнюю границу BB сверху вниз и границу 30 или 20 RSI, то дается алерт (звуковой сигнал) на покупку.
При пересечении Верхней границы ВВ необходимо чтобы появлялся кружок (красный),при пересечении грани RSI стрелка (красная ) и аналогично на покупку (только зеленый цвет). Кружки -ранние входы в сделку,треугольники - основные.
Bollinger Bands со стандартными настройками период 20, отклонение 2, RSI должен настраивать пользователь, но если нет такой возможности то (17 или (5)), в том числе и крайние приделы. таймфреймы младшие 1 - 30 мин,если возможно то так же можно добавить 45,90,2 часа,4 часа.
Попробуйте найдите такое сочетание (одновременное) и вставьте скриншот. Интересно увидеть такое вживую.
Лучше конечно чтобы так:
ВВ- 20(2)
1) период RSI - выставляется пользователем
2) показывать ранние входы (кружки), включенные по умолчанию.
3) показать основные входы (треугольники), включенные по умолчанию.
4) включить / отключить фильтр для отображения основных записей только после областей перекупленности/перепроданности RSI
Включен по умолчанию, и RSI равен 67 для верхней зоны и 33 для нижней зоны.
Так же если есть возможность указать, сколько баров назад до текущего бара. По умолчанию это 10, но лучше до 90.
Или есть еще возможность использовать их по отдельности тоже регулируются в настроках
Из всех Ваших картинок остаётся только эта: не ней размещены два нужных индикатора (Bollindger Bands и RSI) и наглядно видна идея:
Да всё верно,нужен код индикатора с такой идеей
Ну с кружочками вроде понятно - пересечение уровней индикатором iRSI, а что за нло в виде треугольников?
