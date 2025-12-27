Напишу индикатор бесплатно - страница 71

Новый комментарий
 
SCOIZENY:
Александр!
Подправьте,пожалуйста,индикатор Zigzag таким образом,чтобы он оставлял на графике следы своей перерисовки.Допустим отмечал точкой,с регулируемым размером,свечи,на которых он перерисовался.
На первый взгляд,просьба может показаться нелепой,но только на первый.
По сути совершенно бесплатно отдаю готовую ТС.
Попробую. Не обещаю.
 
SCOIZENY:

Спасибо,Вам,за отклик,но первый показывает полную ахинею,см. скрин.

А второй не возможно присоединить к графику или скомпилировать,да и в комментах там пишут,что он говорит не правду)))

думаю, что Вы ожидали увидеть что то другое, вот сделал по закрытию бара стандартный ЗЗ, т.е. исключил перерисовку ЗЗ

красный мой ЗЗ, синий стандартный ЗЗ, в тестере по всем тикам прогоните (после запуска тестирования добавьте на график стандартный ЗЗ)

Файлы:
ZZNoDraw.mq4  3 kb
 
SCOIZENY:
Александр!
Подправьте,пожалуйста,индикатор Zigzag таким образом,чтобы он оставлял на графике следы своей перерисовки.Допустим отмечал точкой,с регулируемым размером,свечи,на которых он перерисовался.
На первый взгляд,просьба может показаться нелепой,но только на первый.
По сути совершенно бесплатно отдаю готовую ТС.

Попробуйте...

Файлы:
ZigZag.mq4  20 kb
 
Всем привет, понимаю что  надежды на скорый ответ не будет, но всё таки может кто из бывалых сможет помочь подправить индикатора. В общем необходимо избавить его от таймера что бы можно было обращаться к нему через iCustom. Что я только ни дела, как бы его ни крутил, но единственное достижение которое мне удалось добиться это то что он начинает отрисовывать данные, однако с лютой задержкой и стоит только стронуть чарт, как данные пропадают. Ставлю таймер на 100 милисекунд и всё бомбически рисуется и не пропадает, но как только выключаю таймер данные отрисовываются через раз. Я понимаю что сейчас выходные и все дела, но другой аналог этого индюка рисует как нужно, а вот этот ни в какую не хочет. Помогите или хотя бы подскажите что нужно сделать чтобы избавить индикатор от таймера??? Потому как мне его вызывать еще и не раз приходится. В обще из документации сказано что функция старт() обязательно должна выполнится один раз после инита даже при остановленной торговле, но вот же напасть, у меня такое ощущение что они принципально не хочет выполнятся. Индикатор использует ДЛЛ и проверить Вам его не получится если только есть подписка, но дайте хотя бы стандартные рекомендации как можно избавить индикатор от таймера чтобы к нему можно было обращаться по iCustom даже в выходной день. Заранее благодарю...
Файлы:
ClusterX_Volume.mq4  35 kb
 
Igor Makanu:

думаю, что Вы ожидали увидеть что то другое, вот сделал по закрытию бара стандартный ЗЗ, т.е. исключил перерисовку ЗЗ

красный мой ЗЗ, синий стандартный ЗЗ, в тестере по всем тикам прогоните (после запуска тестирования добавьте на график стандартный ЗЗ)

Игорь,спасибо,что не оставили без внимания мой вопрос.

Вы меня поставили в тупик,честное слово)

Да,в тестере,на тиках,это то что надо.Немного не с руки,что это ломаная,а не точки,не так наглядно,но да Бог с ним.

Но на живом графике - это обычный ЗЗ!

Как это применить?

 
Александр:

Попробуйте...


Попробовал,если честно,то не очень.Извините.

Не,я взрослый человек и понимаю,что Вы мне ничего не должны и не обязаны.

Попытались помочь,и за то спасибо!

Файлы:
1023.png  168 kb
 
Здравствуйте. Нужен индикатор, который в виде гистограммы показывает в отдельном окне разницу МА-МА1 в пипсах на каждом баре. Настраиваемые параметры МА, МА1, число в пипсах по достижении которого будет выдан алерт и пуш-уведомление. Соответственно возможность вкл/выкл алерт и пуш.
 
SCOIZENY:


Попробовал,если честно,то не очень.Извините.

Не,я взрослый человек и понимаю,что Вы мне ничего не должны и не обязаны.

Попытались помочь,и за то спасибо!

Исправил

Файлы:
ZigZag.mq4  19 kb
 
Александр:
Исправил

Александр!

Наконец то я получил то что хотел,ровненько то,что надо.

Спасибо!)

В  свою очередь объясню,для чего просил.

Для визуализации объективного поиска  субъективных понятий,которые называют по разному - экстремум,ценовой уровень,опорная точка.

По сути,прямое руководство к действию.

Sapienti sat.

 
SCOIZENY:

Александр!

Наконец то я получил то что хотел,ровненько то,что надо.

Спасибо!)

В  свою очередь объясню,для чего просил.

Для визуализации объективного поиска  субъективных понятий,которые называют по разному - экстремум,ценовой уровень,опорная точка.

По сути,прямое руководство к действию.

Sapienti sat.

Не совсем понял, но все равно удачи...

P.S. Советую, сначала, прогнать его в тестере, чтобы видеть как он строит точки. Т.к. иногда, редко, точку ставит, а колена ЗЗ не было.
1...646566676869707172737475767778...137
Новый комментарий