Напишу индикатор бесплатно - страница 71
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр!
Спасибо,Вам,за отклик,но первый показывает полную ахинею,см. скрин.
А второй не возможно присоединить к графику или скомпилировать,да и в комментах там пишут,что он говорит не правду)))
думаю, что Вы ожидали увидеть что то другое, вот сделал по закрытию бара стандартный ЗЗ, т.е. исключил перерисовку ЗЗ
красный мой ЗЗ, синий стандартный ЗЗ, в тестере по всем тикам прогоните (после запуска тестирования добавьте на график стандартный ЗЗ)
Александр!
Попробуйте...
думаю, что Вы ожидали увидеть что то другое, вот сделал по закрытию бара стандартный ЗЗ, т.е. исключил перерисовку ЗЗ
красный мой ЗЗ, синий стандартный ЗЗ, в тестере по всем тикам прогоните (после запуска тестирования добавьте на график стандартный ЗЗ)
Игорь,спасибо,что не оставили без внимания мой вопрос.
Вы меня поставили в тупик,честное слово)
Да,в тестере,на тиках,это то что надо.Немного не с руки,что это ломаная,а не точки,не так наглядно,но да Бог с ним.
Но на живом графике - это обычный ЗЗ!
Как это применить?
Попробуйте...
Попробовал,если честно,то не очень.Извините.
Не,я взрослый человек и понимаю,что Вы мне ничего не должны и не обязаны.
Попытались помочь,и за то спасибо!
Попробовал,если честно,то не очень.Извините.
Не,я взрослый человек и понимаю,что Вы мне ничего не должны и не обязаны.
Попытались помочь,и за то спасибо!
Исправил
Исправил
Александр!
Наконец то я получил то что хотел,ровненько то,что надо.
Спасибо!)
В свою очередь объясню,для чего просил.
Для визуализации объективного поиска субъективных понятий,которые называют по разному - экстремум,ценовой уровень,опорная точка.
По сути,прямое руководство к действию.
Sapienti sat.
Александр!
Наконец то я получил то что хотел,ровненько то,что надо.
Спасибо!)
В свою очередь объясню,для чего просил.
Для визуализации объективного поиска субъективных понятий,которые называют по разному - экстремум,ценовой уровень,опорная точка.
По сути,прямое руководство к действию.
Sapienti sat.
Не совсем понял, но все равно удачи...P.S. Советую, сначала, прогнать его в тестере, чтобы видеть как он строит точки. Т.к. иногда, редко, точку ставит, а колена ЗЗ не было.