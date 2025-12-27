Напишу индикатор бесплатно - страница 93

Vladimir Karputov:

Пожалуйста задайте свой вопрос в теме обсуждения данного кода.

Уважаемые помогите , сова с двумя МА и при пересечении их открывается одна сделка , если она закрылась по тралу то сова ждет следующий сигнал для входа ! Спасибо заранее
 
AIGUL SALMANOVA:
Уважаемые помогите , сова с двумя МА и при пересечении их открывается одна сделка , если она закрылась по тралу то сова ждет следующий сигнал для входа ! Спасибо заранее

в код базе поройтесь

там их миллион

 
Здравствуйте, нужен код индикатора, который по буферам другого индикатора(стрелок), давал алерт.на первом баре 
 

Напишите, пожалуйста, индикатор, который дописывает в описании трендовой линии (только если она горизонтальна) цену. Терминал MT4


 
Нужен индикатор rsi + bb, сигналы на пересечениях, желательно стрелками или звуковой, может кто-нибудь указать пример или скинуть ссылку на него в код базе?
 
Как эти два индикатора могут пересекаться, если они рисуются в разных окнах?


 
Тоесть нужны сигналы от них, где rsi показывает смену тренда, а bb показывает текущий тренд, к примеру rsi кружком смену тренда(ранний вход), а bb показывает стрелкой текущий тренд, желательнос отдельными и совместными алертами
 
А что такое тренд? Как индикатор показывает тренд?

 
Vladimir Karputov:

А что такое тренд? Как индикатор показывает тренд?

к RSI в подвал можно подселить BB
