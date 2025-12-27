Напишу индикатор бесплатно - страница 93
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пожалуйста задайте свой вопрос в теме обсуждения данного кода.
готово)
Уважаемые помогите , сова с двумя МА и при пересечении их открывается одна сделка , если она закрылась по тралу то сова ждет следующий сигнал для входа ! Спасибо заранее
в код базе поройтесь
там их миллион
Напишите, пожалуйста, индикатор, который дописывает в описании трендовой линии (только если она горизонтальна) цену. Терминал MT4
Нужен индикатор rsi + bb, сигналы на пересечениях, желательно стрелками или звуковой, может кто-нибудь указать пример или скинуть ссылку на него в код базе?
Как эти два индикатора могут пересекаться, если они рисуются в разных окнах?
Тоесть нужны сигналы от них, где rsi показывает смену тренда, а bb показывает текущий тренд, к примеру rsi кружком смену тренда(ранний вход), а bb показывает стрелкой текущий тренд, желательнос отдельными и совместными алертами
А что такое тренд? Как индикатор показывает тренд?
А что такое тренд? Как индикатор показывает тренд?